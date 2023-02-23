  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
5
Arşivler unutmaz! İşte yıkım ittifakı

2023-02-23 12:30:35
Arşivler unutmaz! İşte yıkım ittifakı

Deprem sonrası inkar gerçeği değiştirmedi; İşte CHP, HDP ve İyi Parti'nin kentsel dönüşüm karşıtlığı ve yıkım ittifakı Kentsel dönüşüme karşı adeta ittifak kuran CHP, HDP ve İyi Parti, halkı manipüle ederek kışkırttı, birçok noktada kentsel dönüşüm ya aksadı ya da durdu. Deprem sonrası ise dönüşümde geç kalındığını iddia ettiler. İşte tarihe geçen ve bugün inkar edilse de muhalefetin karşısına çıkan dönüşüm karşıtlığı.

#1
Foto - Arşivler unutmaz! İşte yıkım ittifakı

'Asrın felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde devlet ve millet tek yürek olup yaraları sarmakla uğraşırken muhalefetin enkazlar dahi kaldırılmadan deprem yaralarını siyasete malzeme etmesi pes dedirtti. Yaptıkları algı çalışmalarıyla yaşanan yıkımın sorumlusu olarak hükümeti gösterme derdine düşen muhalefetin, AK Parti hükümetinin her kentsel dönüşüm hamlesine çelme taktığı belgelendi. SABAH'ın haberin göre; çelme takmakla da kalmayan CHP'li vekillerin kentsel dönüşüm projelerini iptal ettirebilmek için Meclis'te yaptıkları konuşmaları bile paylaştıkları görüldü. CHP ve İyi Partili vatandaşları da manipüle ettiklerini gösteren dijital geçmişlerine daie örenekler ise şu şekilde;

#2
Foto - Arşivler unutmaz! İşte yıkım ittifakı

MECLİS'TEN ENGELLEME TALEBİ CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, TBMM'de yaptığı konuşmada Mısri Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüme karşı çıktı. Köksal 23 Haziran 2021 tarihinde TBMM'de yaptığı konuşmada, 'Misri Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümün iptal edilmesini bekliyoruz' dedi. CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal ise şunları söyledi: 'Kentsel dönüşüm yapacağız diyerek halkı kandıranlara yine en iyi cevabı halk verecek. Kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çevirenlere herkes dur diyecek.' DÖNÜŞÜME KARŞI DİRENİŞ ÇAĞRISI TİP Hatay Milletvekili Barış Atay da Hatay'da yapılmak istenen kentsel dönüşüme karşı, 'Böyle bir şeye karşı kesinlikle mahalleli açısından da sosyalist devrimci, demokrat örgütlerin de destek vereceği bir direniş başlatmak gerekiyor' ifadelerini kullanmıştı. CHP Adana Eski Milletvekili Turgay Develi de '30 Mart'ta halkımız 'kentsel dönüşüm' adıyla yapılan rantsal dönüşüm projelerine, TOKİ vurgununa dur diyecek; yerel yönetimlere el koyacaktır' paylaşımında bulunmuştu.

#3
Foto - Arşivler unutmaz! İşte yıkım ittifakı

'OYUM ÖZKOÇ'A' PAYLAŞIMI YAPMIŞTI CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç da Sakarya'nın Hendek ilçesi Kemaliye Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüme karşı çıkmıştı. 2018 genel seçimleri öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özkoç, 'Mahkeme iptal etti. Oyum Engin Özkoç'a, çünkü Kemaliye gaspına direndi' paylaşımında bulunmuş. MERAL AKŞENER HALKI KIŞKIRTTI İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz yıl ağustos ayında İstanbul Beykoz Tokatköy'de gerçekleştirilmek istenen kentsel dönüşüme karşı çıktı. Tokatköy'e giderek halkı dönüşüme karşı kışkırtan Akşener, 'Pazartesi günü bizim İstanbul milletvekillerini de al 7-7.30 gibi burada olun. Derneğinizde beyanat versinler. Benim dokunulmazlığım yok. Ben vekil değilim. Ben onu alıp kamuoyuna lanse edeyim. İletişim bilgilerinizi verin birbirinize. Organize olun. Sonra da devamını getirelim' ifadelerini kullanmıştı. TEKİN VE GÜLÜM'DEN TOZKOPARAN PROVOKASYONU 29 Ağustos 2022 tarihinde depreme dayanaksız yapıların yıkımının başlatıldığı İstanbul Tozkoparan'a gelen CHP Milletvekili Gürsel Tekin, 'Fikirtepe'de ayrı, Beyoğlu'nda ayrı. Bu kin, bu nefret neden? İnsanların yuvalarını başlarına yıkmayın' sözleriyle kentsel dönüşüme karşı çıktı. HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm aynı gün Tozkoparan'da, 'İnsanları evden atmak için binlerce polisi yığıyorlar. İnsanlara nasıl zulmettiklerini görüyoruz' ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Arşivler unutmaz! İşte yıkım ittifakı

ANAYASA MAHKEMESİ'NE GİTTİLER CHP; 27 Temmuz 2012 tarihinde riskli binaların yıkımını ve kentsel dönüşümünü sağlayan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ile 5998 sayılı kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gitmişti. Kanun kapsamında risk tespiti yapılan bu yapıların 165 bin 556'sı yıkıldı.

Cenazesi 8 gün enkaz altında kaldı ama deforme olmadı! Din görevlilerinin anlattıkları tüyleri diken diken etti
İSLAM

Cenazesi 8 gün enkaz altında kaldı ama deforme olmadı! Din görevlilerinin anlattıkları tüyleri diken diken etti

Cansız bedeni 8 gün enkaz altında kalıp deforme olmayan Suriyeli vatandaşın bir Peygamber (sav) aşığı olduğu öğrenildi. Cenazeden etkilenen ..
Naci Görür: O binaların hiçbiri çökmez
Gündem

Naci Görür: O binaların hiçbiri çökmez

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "1999 sonrası yönetmeliklere uygun, kaçak göçek olmadan yapılmış binaların hiçbiri ç..
Bakan Soylu acı bilançoyu duyurdu! Can kaybı sayısı yükseldi
Gündem

Bakan Soylu acı bilançoyu duyurdu! Can kaybı sayısı yükseldi

İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 43 bin 556 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
KADEM'in Abdurrahman Dilipak'a ilişkin davasında yeni gelişme!
Gündem

KADEM'in Abdurrahman Dilipak'a ilişkin davasında yeni gelişme!

KADEM'in şikayeti ile hakkında dava açılan Gazeteci Abdurrahman Dilipak'ın yargılanmasına Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ed..
Rusya ABD’yi dünyaya rezil rüsva etti! Bunun için korkulur…
Gündem

Rusya ABD’yi dünyaya rezil rüsva etti! Bunun için korkulur…

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili açı..
Deprem anında kaçan MHP'li vekil eleştirilere cevap verdi
Gündem

Deprem anında kaçan MHP'li vekil eleştirilere cevap verdi

Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depreme canlı yayında yakalanan ve sarsıntı sırasında panikle kaçmaya başlayan MHP Hatay Milletvekili Lütfi K..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23