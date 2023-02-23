Arşivler unutmaz! İşte yıkım ittifakı

'OYUM ÖZKOÇ'A' PAYLAŞIMI YAPMIŞTI CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç da Sakarya'nın Hendek ilçesi Kemaliye Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüme karşı çıkmıştı. 2018 genel seçimleri öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özkoç, 'Mahkeme iptal etti. Oyum Engin Özkoç'a, çünkü Kemaliye gaspına direndi' paylaşımında bulunmuş. MERAL AKŞENER HALKI KIŞKIRTTI İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz yıl ağustos ayında İstanbul Beykoz Tokatköy'de gerçekleştirilmek istenen kentsel dönüşüme karşı çıktı. Tokatköy'e giderek halkı dönüşüme karşı kışkırtan Akşener, 'Pazartesi günü bizim İstanbul milletvekillerini de al 7-7.30 gibi burada olun. Derneğinizde beyanat versinler. Benim dokunulmazlığım yok. Ben vekil değilim. Ben onu alıp kamuoyuna lanse edeyim. İletişim bilgilerinizi verin birbirinize. Organize olun. Sonra da devamını getirelim' ifadelerini kullanmıştı. TEKİN VE GÜLÜM'DEN TOZKOPARAN PROVOKASYONU 29 Ağustos 2022 tarihinde depreme dayanaksız yapıların yıkımının başlatıldığı İstanbul Tozkoparan'a gelen CHP Milletvekili Gürsel Tekin, 'Fikirtepe'de ayrı, Beyoğlu'nda ayrı. Bu kin, bu nefret neden? İnsanların yuvalarını başlarına yıkmayın' sözleriyle kentsel dönüşüme karşı çıktı. HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm aynı gün Tozkoparan'da, 'İnsanları evden atmak için binlerce polisi yığıyorlar. İnsanlara nasıl zulmettiklerini görüyoruz' ifadelerini kullandı.