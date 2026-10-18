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Arnavutluk'ta sular durulmuyor! Başbakanlık binasına patlayıcı yüklü dron ile saldıracaklardı

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Arnavutluk'ta sular durulmuyor! Başbakanlık binasına patlayıcı yüklü dron ile saldıracaklardı

Arnavutluk’ta altıncı gününe giren protestolar sürerken başbakan Edi Rama, Başbakanlık binasını hedef aldığı öne sürülen patlayıcı yüklü bir dronun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Foto - Arnavutluk'ta sular durulmuyor! Başbakanlık binasına patlayıcı yüklü dron ile saldıracaklardı

Arnavutluk’ta günlerdir devam eden hükümet karşıtı protestolarda tansiyon yeniden yükseldi. Başbakan Edi Rama, iki gün önce Başbakanlık binasına saldırmak üzere gönderildiğini öne sürdüğü patlayıcı yüklü bir dronun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

#2
Foto - Arnavutluk'ta sular durulmuyor! Başbakanlık binasına patlayıcı yüklü dron ile saldıracaklardı

Başbakanı Edi Rama, sosyal medya hesabı üzerinden bugün altıncı gününde devam eden şiddetli protesto gösterilerine ilişkin yaptığı açıklamada protesto gösterilerine "yabancı bir elin" müdahil olduğunu ileri sürerek, İran'ı dezenformasyonla suçladı. Rama, "İki gün önce Başbakanlık binasını hedef alan patlayıcı yüklü bir dron etkisiz hale getirildi. Binayı vurmayı ve avluyu ateşe vermeyi planlıyorlardı" dedi.

#3
Foto - Arnavutluk'ta sular durulmuyor! Başbakanlık binasına patlayıcı yüklü dron ile saldıracaklardı

Açıklamaları sırasında eline bir döşeme taşı alan Rama, "Bu, Ulusun Şehitleri Bulvarı’ndan polise atılmak üzere sökülen binlerce taştan biri. Bu, fiilen öldürücü olabilecek bir silah" dedi.

#4
Foto - Arnavutluk'ta sular durulmuyor! Başbakanlık binasına patlayıcı yüklü dron ile saldıracaklardı

Protestoların hedefinin Arnavutluk’un AB’ye üyelik süreci olduğunu da ileri süren Rama, "Hedef ben değilim, hükümet de değil. Arnavutluk’un 2030’da AB’ye katılımı" ifadelerini kullandı. Devletin şiddete boyun eğmeyeceğini de ifade eden Rama, diğer yandan durumun nasıl düzeltilebileceğine ilişkin her türlü diyaloğa hazır olduklarını söyledi. Rama’nın açıklamaları, Arnavutuk’un terörle mücadele ve şiddetli suç olaylarına müdahale eden en elit polis gücü olan RENEA özel kuvvetlerinin dün akşam itibarıyla Başbakanlık binasına konuşlanmasının ardından geldi. Ana muhalefet partisi Demokratik Parti (PD) Genel Başkanı Sali Berisha ise, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada Başbakan Rama’yı bir kez daha istifaya çağırdı. Başbakanlığa dron ile saldırı açıklamasını "hayal ürünü film" olarak nitelendiren ve hükümeti yolsuzlukla suçlayan Berisha, "Bu ülkede normalleşmeyi sağlamanın tek bir çözümü var. On binlerce üniversite ve lise öğrencisi, kahramanca protestolarını sürdürürken bunu açıkça ifade etti. Çözüm şu; Rama, istifa et" dedi. Arnavutluk’taki protestoların altıncı gününde göstericiler, bir kez daha Eğitim Bakanlığı önünde toplandı. Polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Gerginliğin tırmanmasının ardından kalabalık, başkent Tiran’ın merkezine doğru ilerledi. İktidar partisi Sosyalist Parti Genel Merkezi önündeki göstericiler binaya taşlarla saldırdı ve kapıya vurarak camları kırdı. Polis, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

#5
Foto - Arnavutluk'ta sular durulmuyor! Başbakanlık binasına patlayıcı yüklü dron ile saldıracaklardı

Altyapı Bakanlığı binasında ise göstericilerin attığı molotof kokteylleri nedeniyle yangın çıktı. Binanın ana girişi ve ön kısmındaki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Protestolar nedeniyle başkentin sembollerinden İskender Bey Meydanı, şiddetli çatışmalar sonucu savaş alanına döndü. Genç yaştaki protestoculardan bazıları, kendilerine yönelik tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz müdahalesi nedeniyle bu bölgeye yöneldi. Göstericiler, Rama hükümetini protesto etmeyi ve başbakanın istifasını talep etmeyi sürdürdü.

#6
Foto - Arnavutluk'ta sular durulmuyor! Başbakanlık binasına patlayıcı yüklü dron ile saldıracaklardı

Avrupa Komisyonu, bugün yayımlanan bir açıklamayla Tiran ve diğer kentlerdeki protestolarda yaşanan şiddeti kınadı. Şiddete karşı müdahalenin hukuka uygun ve orantılı olması gerektiği vurgulanırken, toplanma ve ifade özgürlüğünün barışçıl bir şekilde kullanılması gereken haklar olduğunun da altı çizildi. Komisyon, Arnavutluk makamlarının protesto hakkını koruma taahhüdünün memnuniyetle karşılandığını ifade ederken, tarafları diyaloğa çağırdı.

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