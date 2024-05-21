Arılar o mahallede terör estiriyor!

"CAN HAVLİ İLE KAÇTI" Arılar mahallede de tedirginliğe yol açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler özel kıyafetler ile arıları toplayıp, bölgeden uzaklaştırdı. Arıların yuva yaptığı apartmanın giriş katında terzilik yapan Recep Özkan (58), "Ben çalışırken arkadaşlar arıların toplandığını söyledi. Çıktım baktım, o sırada da bir arkadaş geldi. Cesaretle merdivene çıktı, arılara baktı. Benden süpürge istedi. Süpürgeyle beraber arıları kutuya doldurdu. Doldurduğunda arılar üzerine geldi. Sonra can havli ile kaçtı" dedi.