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Arılar o mahallede terör estiriyor!

2024-05-21 13:41:07
Arılar o mahallede terör estiriyor!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde apartman sakini Ö.A., oturduğu binanın girişinde yuva yapan arıları kutuyla almak istedi. Arılar, bir anda Ö.A.'nın üzerine düştü.

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Foto - Arılar o mahallede terör estiriyor!

Altındağ'da Ö.A., oturduğu binanın girişinde yuva yapan arıları süpürge yardımıyla kutuyla almak istedi. Ancak arılar bir anda Ö.A.'nın üzerine düştü. Arıların arasında kalan Ö.A., kutuyu ve süpürgeyi atıp, koşarak uzaklaştı. Ö.A.'nın arılardan kurtulmaya çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Foto - Arılar o mahallede terör estiriyor!

"CAN HAVLİ İLE KAÇTI" Arılar mahallede de tedirginliğe yol açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler özel kıyafetler ile arıları toplayıp, bölgeden uzaklaştırdı. Arıların yuva yaptığı apartmanın giriş katında terzilik yapan Recep Özkan (58), "Ben çalışırken arkadaşlar arıların toplandığını söyledi. Çıktım baktım, o sırada da bir arkadaş geldi. Cesaretle merdivene çıktı, arılara baktı. Benden süpürge istedi. Süpürgeyle beraber arıları kutuya doldurdu. Doldurduğunda arılar üzerine geldi. Sonra can havli ile kaçtı" dedi.

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