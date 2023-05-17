Arıcıların yeni gelir kapısı! Kilosu 400 liraya satılıyor

Kırıkkale Arı Yetiştiriciler Birliği Başkan Yardımcısı Hızır Akdemir ise, "Devlet bize çok büyük destek verdi. Finansmanını sağladı yüzde 70 hibe verdi. Şimdi yüzde 70 hibe ile beraber arıcılarımız da çok gayret gösterdi. Burası Kırıkkale'ye 100 kilometre gidiş geliş. Arıcılarımızda fedakarlık göstererek devlet-millet kaynaşması ile beraber bir proje gerçekleşti" ifadesini kullandı. Proje sayesinde üreticinin ekonomik kazanç sağlayacağını kaydeden Akdemir, normal balın 200 liradan organik balın ise ise en az 300-400 liraya satılacağını sözlerine ekledi. Törene, Balışeyh Kaymakamı Sançar Batuhan Kurdu, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, Orman İşletme Müdürü Atilla Yılmaz ve ilgili kurum müdürleri katıldı.