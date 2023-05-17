  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
6
Arıcıların yeni gelir kapısı! Kilosu 400 liraya satılıyor

2023-05-17 11:49:28
Arıcıların yeni gelir kapısı! Kilosu 400 liraya satılıyor

Bin 744 rakımlı Dinek Dağı'ndaki zengin bitki örtüsüne sahip vadide organik bal üretiliyor.

#1
Foto - Arıcıların yeni gelir kapısı! Kilosu 400 liraya satılıyor

Kırıkkale'de KOP destekli projeden faydalanan arıcılar, bin 744 rakımlı Dinek Dağı'ndaki zengin bitki örtüsüne sahip vadide organik bal üretiyor. Normal balın kilogramı 200 liradan satılırken, organik balın fiyatı ise 400 lira olarak belirlendi.

#2
Foto - Arıcıların yeni gelir kapısı! Kilosu 400 liraya satılıyor

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Tarım Müdür Müdürlüğü tarafından "KOP ile Dinek Dağı'nda Organik Arıcılık" projesi hayata geçirildi. Bin 744 rakımlı Dinek Dağı'ndaki vadide düzenlenen törende 20 işletmeye yüzde 70 hibe ile arılı kovan ve ekipman verildi. Zengin bitki örtüsüne sahip vadiye, yaklaşık 500 tane arılı kovan yerleştirildi. Normal balın kilogramı 200 liradan satılırken, organik bal fiyatı ise 400 lira olarak belirlendi. Orman İşletme Müdürlüğü de projenin gelişimine destek sağladı. Arı yetiştiricilerini her zaman destekleyeceklerini belirten Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen, KOP destekli projenin örnek olmasını temenni etti.

#3
Foto - Arıcıların yeni gelir kapısı! Kilosu 400 liraya satılıyor

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu, hayvancılıktan sulamaya, eğitimden sağlığa, kültürden sanayiye kadar küçük dokunuşlarla büyük başarılar elde etmeye çalıştıklarını belirterek, "Bugün Dinek'te sunmuş olduğumuz proje bizim için çok kıymetli. Çünkü bu insanlar üretmek istiyor. Bu insanlar geliştirmek, kazanmak ve kazandırmak istiyor. Dolayısıyla bizim onların yanında olmamız birlikte üretmek birlikte başarmak birlikte ülkemizin kalkınmasına destek olmamız gerekiyor" diye konuştu.

#4
Foto - Arıcıların yeni gelir kapısı! Kilosu 400 liraya satılıyor

Dinek Dağının arı yetiştiricileri için avantajlı bir bölge olduğunu anlatan İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, "Dinek dağı arıcılar için büyük bir hazineyi içinde barındıran gerek florası gerek uzun süre yeşil kalması farklı bitki türleri çiçek türlerini içinde barındırması açısından son derece önemli bir bölge. Bu bölgede 5 tane vadi tespit ettik. Her yıl bir vadide en az 500 tane arılı kovan yerleştirecek şekilde planlıyoruz. Arıcılarımıza da arılı kovan arıcı ekipmanı desteği sağladık" şeklinde konuştu.

#5
Foto - Arıcıların yeni gelir kapısı! Kilosu 400 liraya satılıyor

Kırıkkale Arı Yetiştiriciler Birliği Başkan Yardımcısı Hızır Akdemir ise, "Devlet bize çok büyük destek verdi. Finansmanını sağladı yüzde 70 hibe verdi. Şimdi yüzde 70 hibe ile beraber arıcılarımız da çok gayret gösterdi. Burası Kırıkkale'ye 100 kilometre gidiş geliş. Arıcılarımızda fedakarlık göstererek devlet-millet kaynaşması ile beraber bir proje gerçekleşti" ifadesini kullandı. Proje sayesinde üreticinin ekonomik kazanç sağlayacağını kaydeden Akdemir, normal balın 200 liradan organik balın ise ise en az 300-400 liraya satılacağını sözlerine ekledi. Törene, Balışeyh Kaymakamı Sançar Batuhan Kurdu, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, Orman İşletme Müdürü Atilla Yılmaz ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Vah Kemal vah! Kılıçdaroğlu'nun neden masa tokatladığı belli oldu
Gündem

Vah Kemal vah! Kılıçdaroğlu'nun neden masa tokatladığı belli oldu

Millet İttifakı'nın küçük partilerinin seçimden karlı çıkması, CHP'de Kılıçdaroğlu'nu zor duruma düşürdü. 28 Mayıs sonrası partinin karışmas..
İlginç açıklama: Ferdi Tayfur'a kötü haber! Resmen açıklandı...
Medya

İlginç açıklama: Ferdi Tayfur'a kötü haber! Resmen açıklandı...

Nişanlısı Burak Kalfa ile sürekli ayrılıp barışmasıyla dikkat çeken Ferdi Tayfur'un kızı yine açıklamalarıyla gündeme geldi. Daha önce müziğ..
HDP ve PKK yandaşları devrede: Türk bayrağına çirkin saldırı!
Gündem

HDP ve PKK yandaşları devrede: Türk bayrağına çirkin saldırı!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde seçimi kaybetmenin etkisiyle gerçek yüzleri ortaya çıkan terör sempatizanları ve HDP yandaşları, Türk bayraklarını..
CHP'nin şımarttığı PKK'lılar yol kesti
Gündem

CHP'nin şımarttığı PKK'lılar yol kesti

Destek verdikleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimde uğradığı hezimetin ardından PKK ve HDP'nin hain yüzü Şırnak'ta ortaya çık..
Kılıçdaroğlu'nu tokatladığını gösteren poz! Davutoğlu ortaklarından tepki gelince apar topar sildi
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nu tokatladığını gösteren poz! Davutoğlu ortaklarından tepki gelince apar topar sildi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP listelerinden Meclis'e giren 10 Gelecek Partili milletvekiliyle verdiği pozu, muhalefette..
Tanju Özcan'dan Ahmet Davutoğlu'na zehir zemberek sözler
Siyaset

Tanju Özcan'dan Ahmet Davutoğlu'na zehir zemberek sözler

CHP'den seçilen ve partiden 1 yıllığına ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya üzerinden Millet İttifakı bileşenlerind..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23