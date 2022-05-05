Arı baskını! Vatandaşlar kaçacak yer aradı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesinde bir ağaca toplanan arılar, daha sonra sokağa yayılarak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Caddeden geçerken arı saldırışa uğrayan vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak vatandaşların arıların toplandığı yerden geçmemesi için çeşitli ikaz ve uyarılarda bulundu. Daha sonra arıcılık yapan bir vatandaş eline bir çuval alarak ağaçta biriken arıları aldı. Arıların alınması vatandaşa rahat bir nefes aldırdı.