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Arı baskını! Vatandaşlar kaçacak yer aradı

2022-05-05 16:18:07
Arı baskını! Vatandaşlar kaçacak yer aradı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir ağaca toplandıktan sonra sokağa yayılan arılar, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

#1
Foto - Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesinde bir ağaca toplanan arılar, daha sonra sokağa yayılarak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Caddeden geçerken arı saldırışa uğrayan vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak vatandaşların arıların toplandığı yerden geçmemesi için çeşitli ikaz ve uyarılarda bulundu. Daha sonra arıcılık yapan bir vatandaş eline bir çuval alarak ağaçta biriken arıları aldı. Arıların alınması vatandaşa rahat bir nefes aldırdı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesinde bir ağaca toplanan arılar, daha sonra sokağa yayılarak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Caddeden geçerken arı saldırışa uğrayan vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak vatandaşların arıların toplandığı yerden geçmemesi için çeşitli ikaz ve uyarılarda bulundu. Daha sonra arıcılık yapan bir vatandaş eline bir çuval alarak ağaçta biriken arıları aldı. Arıların alınması vatandaşa rahat bir nefes aldırdı.

#2
Foto - O sırada bölgeden geçen vatandaşlardan Gürkan Demir isimli vatandaş, “Bir saatten beri arılar uçuşuyor, insanlar kaçışıyor. Şuraya bakın her tarafı sardılar. Yetkililer müdahale etsin. Yoksa köyden babamı çağıracağım. Oda eski arıcılardan. Şöyle bir duman salsan dağılacak. Az önce birini ısırdı şimdi acile gönderdiler. Bende soluk soluğa kaldım zaten” dedi.

O sırada bölgeden geçen vatandaşlardan Gürkan Demir isimli vatandaş, “Bir saatten beri arılar uçuşuyor, insanlar kaçışıyor. Şuraya bakın her tarafı sardılar. Yetkililer müdahale etsin. Yoksa köyden babamı çağıracağım. Oda eski arıcılardan. Şöyle bir duman salsan dağılacak. Az önce birini ısırdı şimdi acile gönderdiler. Bende soluk soluğa kaldım zaten” dedi.

#3
Foto - Ağaçta toplanan arıları çuvala alan Recep Uzunoğlu, “Arkadaşlar çağırdı. Geldik aldık ve gidiyoruz” dedi.

Ağaçta toplanan arıları çuvala alan Recep Uzunoğlu, “Arkadaşlar çağırdı. Geldik aldık ve gidiyoruz” dedi.

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