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Yaşam
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Arhavi'de oluşan hortum böyle görüntülendi

2023-09-10 16:12:19
Arhavi'de oluşan hortum böyle görüntülendi

Artvin'in Arhavi ilçesinde denizde oluşan hortum paniğe yol açtı.

#1
Foto - Arhavi'de oluşan hortum böyle görüntülendi

Arhavi ilçesi açıklarında fırtına sonrası denizde oluşan 3 hortum korku dolu anlara neden oldu.

#2
Foto - Arhavi'de oluşan hortum böyle görüntülendi

Hortumların 2'si kaybolup bir tanesi uzun süre açıkta kendini gösterdi.

#3
Foto - Arhavi'de oluşan hortum böyle görüntülendi

İlçede herhangi bir maddi hasara yol açmadığı öğrenilen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

#4
Foto - Arhavi'de oluşan hortum böyle görüntülendi

İlçede hortum sonrası yaşanan sağanak yağış etkili oldu.

#5
Foto - Arhavi'de oluşan hortum böyle görüntülendi

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