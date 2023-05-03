2023-05-03 15:36:30 Ardahan'da doğa yeniden canlandı
Zorlu kış şartlarının ardından Ardahan’da doğa yeniden canlandı.
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Zorlu kış şartlarının ardından Ardahan’da doğa yeniden canlandı.
Türkiye en kurak kış mevsimlerinden birini yaşasa da bazı illerde kar hayatı olumsuz etkiledi.
Ardahan’ın pek çok yerinde karla mücadele devam etse de bahar kendini hissettirmeye başladı.
Kış mevsiminin soğuk ve karlı geçtiği Ardahan'da doğa, baharın gelişiyle canlanarak yeşile boyandı.
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