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Yaşam
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Ardahan'da doğa yeniden canlandı

2023-05-03 15:36:30
Ardahan'da doğa yeniden canlandı

Zorlu kış şartlarının ardından Ardahan’da doğa yeniden canlandı.

#1
Foto - Ardahan'da doğa yeniden canlandı

Türkiye en kurak kış mevsimlerinden birini yaşasa da bazı illerde kar hayatı olumsuz etkiledi.

#2
Foto - Ardahan'da doğa yeniden canlandı

Ardahan’ın pek çok yerinde karla mücadele devam etse de bahar kendini hissettirmeye başladı.

#3
Foto - Ardahan'da doğa yeniden canlandı

Kış mevsiminin soğuk ve karlı geçtiği Ardahan'da doğa, baharın gelişiyle canlanarak yeşile boyandı.

#4
Foto - Ardahan'da doğa yeniden canlandı

#5
Foto - Ardahan'da doğa yeniden canlandı

#6
Foto - Ardahan'da doğa yeniden canlandı

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