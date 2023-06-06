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Yaşam
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Ardahan'da doğa renklendi

2023-06-06 15:40:58
Ardahan'da doğa renklendi

Kış mevsiminin ardından Ardahan doğanın renkleriyle canlandı.

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Foto - Ardahan'da doğa renklendi

Kış mevsiminin soğuk ve karlı geçtiği Ardahan'ın Göle ilçesinde doğa, ilkbahar mevsiminin ardından renklere büründü. Göle ilçesinin Erzurum sınırındaki yeşil tonla kaplanan bölgede bisikletçiler pedal çevirdi.

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Foto - Ardahan'da doğa renklendi

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Foto - Ardahan'da doğa renklendi

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Foto - Ardahan'da doğa renklendi

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