2023-06-06 15:40:58 Ardahan'da doğa renklendi
Kış mevsiminin ardından Ardahan doğanın renkleriyle canlandı.
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Kış mevsiminin ardından Ardahan doğanın renkleriyle canlandı.
Kış mevsiminin soğuk ve karlı geçtiği Ardahan'ın Göle ilçesinde doğa, ilkbahar mevsiminin ardından renklere büründü. Göle ilçesinin Erzurum sınırındaki yeşil tonla kaplanan bölgede bisikletçiler pedal çevirdi.
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