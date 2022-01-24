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Yaşam
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Ardahan'da 9 köyle ulaşım yeniden sağlandı

2022-01-24 22:52:04
Ardahan'da 9 köyle ulaşım yeniden sağlandı

Ardahan'da 9 köyle ulaşım yeniden sağlandı. Yolda kalan 11 araç karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

#1
Foto - İl genelindeki bazı köy yollarında 11 araç tipi nedeniyle yolda kaldı. Bölgede karla mücadele çalışması yapan İl Özel İdaresi ekipleri, yolda kalan araçları iş makineleri yardımıyla kurtardı.

İl genelindeki bazı köy yollarında 11 araç tipi nedeniyle yolda kaldı. Bölgede karla mücadele çalışması yapan İl Özel İdaresi ekipleri, yolda kalan araçları iş makineleri yardımıyla kurtardı.

#2
Foto - Kentte kar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunan 9 köy yolu ise yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte kar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunan 9 köy yolu ise yeniden ulaşıma açıldı.

#3
Foto - Karla mücadele çalışması yürüten ekipler, tipinin etkisini arttırması nedeniyle sürücülerin tedbirli olmasını istedi.

Karla mücadele çalışması yürüten ekipler, tipinin etkisini arttırması nedeniyle sürücülerin tedbirli olmasını istedi.

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