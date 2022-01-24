2022-01-24 22:52:04 Ardahan'da 9 köyle ulaşım yeniden sağlandı
Ardahan'da 9 köyle ulaşım yeniden sağlandı. Yolda kalan 11 araç karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
Karda yürüyor, izini böyle belli ediyor! Ayakablarıyla bıraktığı sanat eseri izler hayranlık uyandırıyor
Ardahan'da 9 köyle ulaşım yeniden sağlandı. Yolda kalan 11 araç karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
İl genelindeki bazı köy yollarında 11 araç tipi nedeniyle yolda kaldı. Bölgede karla mücadele çalışması yapan İl Özel İdaresi ekipleri, yolda kalan araçları iş makineleri yardımıyla kurtardı.
Kentte kar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunan 9 köy yolu ise yeniden ulaşıma açıldı.
Karla mücadele çalışması yürüten ekipler, tipinin etkisini arttırması nedeniyle sürücülerin tedbirli olmasını istedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23