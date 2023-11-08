2023-11-08 10:45:44 Ardahan beyaza büründü
Ardahan’ın yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.
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Ardahan’ın yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.
Ardahan kent merkezinde gece etkili olan sağanak, yükseklerde kar yağışına dönüştü. Kentte bir süredir etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Yağış nedeniyle Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan Yaylası etekleri beyaza büründü.
Hava sıcaklığı da aynı oranda düşerek, yükseklerde eksi dereceye kadar indi.
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