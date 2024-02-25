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Yaşam
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Ardahan -23 dereceyle buz tuttu!

2024-02-25 11:12:10
Ardahan -23 dereceyle buz tuttu!

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 23 derece ile Ardahan Göle'de ölçüldü.

#1
Foto - Ardahan -23 dereceyle buz tuttu!

Ardahan'da etkili olan soğuk nedeniyle, ağaçlar kırağı ile kaplandı. Ardahan'da etkili olan dondurucu soğuk hayatı durma noktasına getirdi. Bölgede gece sıfırın altında 23 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi en soğuk bölge oldu.

#2
Foto - Ardahan -23 dereceyle buz tuttu!

Hakan Şengül adlı vatandaş, "Ardahan’da halen havalar çok soğuk. Bugün 25 Şubat ve her yer donmuş durumda. Allah yardımcımız olsun" dedi.

#3
Foto - Ardahan -23 dereceyle buz tuttu!

Termometreler Ardahan'da eksi 18,6, Çıldır'da 13,7, Posof'ta 9,1, Damal'da 17,6 ve Hanak'ta eksi 18,2 dereceyi gösterdi.

#4
Foto - Ardahan -23 dereceyle buz tuttu!

Sibirya soğuklarının bundan sonra da devam edeceğini belirten uzmanlar, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğini açıkladı.

#5
Foto - Ardahan -23 dereceyle buz tuttu!

Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

#6
Foto - Ardahan -23 dereceyle buz tuttu!

#7
Foto - Ardahan -23 dereceyle buz tuttu!

#8
Foto - Ardahan -23 dereceyle buz tuttu!

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