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Spor
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Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor! Kanarya'nın golcüsü Eyüpspor yolcusu...

2024-05-06 13:30:43
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor! Kanarya'nın golcüsü Eyüpspor yolcusu...

Son dakika transfer haberi: Trendyol 1. Lig'de sezonu Göztepe ile birlikte ilk 2'de bitirmeyi garantileyen ve Trendyol Süper Lig'e yükselen Eyüpspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Arda Turan önderliğinde golcü futbolcu arayışlarını sürdüren İstanbul temsilcisi, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusunu gözüne kestirdi. İşte son dakika Eyüpspor transfer haberinin tüm detayları...

#1
Foto - Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor! Kanarya'nın golcüsü Eyüpspor yolcusu...

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi konuk eden Eyüpspor, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı ve altın değerinde bir 3 puanı elinin tersiyle itti.

#2
Foto - Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor! Kanarya'nın golcüsü Eyüpspor yolcusu...

Bu skorla beraber 72 puanda kalan lider takım, Süper Lig'e yükselmeyi garantilemiş olsa da 1. sırayı sonraki hafta Göztepe'ye kaptırabilir.

#3
Foto - Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor! Kanarya'nın golcüsü Eyüpspor yolcusu...

69 puanla 2. sırada yer alan İzmir temsilcisi, ligin son maçında evinde Bodrumspor'u mağlup etmesi durumunda ikili averaj farkından dolayı Eyüpspor'u geçecek yarışı zirvede tamamlayacak.

#4
Foto - Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor! Kanarya'nın golcüsü Eyüpspor yolcusu...

Trendyol Süper Lig'de kalıcı takımı haline gelmeyi planlayan Eyüpspor birçok geniş yankı uyandıracak transfer imza atmayı istiyor.

#5
Foto - Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor! Kanarya'nın golcüsü Eyüpspor yolcusu...

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Serdar Dursun'a, Eyüpspor talip oldu.

#6
Foto - Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor! Kanarya'nın golcüsü Eyüpspor yolcusu...

32 yaşındaki golcü oyuncunun Fatih Karagümrük'le olan sözleşmesi de bitiyor. Serdar Dursun'un ligin yeni ekiplerinden Eyüpspor'la görüştüğü iddia edildi.

#7
Foto - Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor! Kanarya'nın golcüsü Eyüpspor yolcusu...

Devre arasında Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelen Serdar Dursun, 8 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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