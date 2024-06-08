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Spor
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Arda Güler'in yeni piyasa değerinde şaşırtan değişim

2024-06-08 02:10:18
Arda Güler'in yeni piyasa değerinde şaşırtan değişim

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in piyasa değeri inanılmaz derecede değişti.

#1
Foto - Arda Güler'in yeni piyasa değerinde şaşırtan değişim

Futbol sitesi Transfermarkt, İspanya La Liga'da piyasa değerleri için yaz güncellemesini yaptı.

#2
Foto - Arda Güler'in yeni piyasa değerinde şaşırtan değişim

Birçok futbolcunun değeri değişirken en çok değer kazanan isim Vinicius Jr. oldu. Vini, Şampiyonlar Ligi finalinde attığı golün de katkısıyla 180 milyon euro değere ulaştı. Valverde, Yamal, Arda Güler, Alex Baena, Fermin Lopez gibi isimlerin değerlerinde de büyük artış yaşandı.

#3
Foto - Arda Güler'in yeni piyasa değerinde şaşırtan değişim

Daha önce değeri 15 milyon euro olarak açıklanan Arda Güler yaz güncellemesinin ardından yüzde 100'lük bir artışla 30 milyon euro piyasa değerine ulaştı.

#4
Foto - Arda Güler'in yeni piyasa değerinde şaşırtan değişim

Arda Güler bu değer artışıyla Transfermarkt verilerine göre dünya genelinde genç oyuncular arasında 13. sıraya yükseldi. Bu sıralamada liderlik Lamine Yamal ve Gavi tarafından paylaşılıyor. La Liga'da Valencia'da forma giyen milli futbolcu Cenk Özkaçar'ın değeri de 4 milyon euro'ya yükseldi.

#5
Foto - Arda Güler'in yeni piyasa değerinde şaşırtan değişim

Öte yandan La Liga'nın en değerli takımlar sıralamasında da Real Madrid 1.14 milyar euro değere ulaşarak ilk sırada yer aldı. Barcelona ikinci, Real Sociedad ise değer kaybına rağmen 3. sırada yer alıyor.

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