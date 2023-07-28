  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Wanda Nara, Mauro Icardi ateşini yaktı! Resmen paylaştı! Yola çıktı...

Arda Güler’in Real Madrid’de ilk maçının tarihi belli oldu! Merkez kararı verdi:

Beşiktaş nihayet atağa kalktı! Taraftarın gönlünü alacak yıldız geliyor...

Canan Karatay açıkladı, ısrarla uyardı: Zararlı olan ürünler mercek altına alındı!

Flaş transfer iddiası patlak verdi! Kritik detay: Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'ya Ada kancası takılacak!

Sular her an kesilebilir! Bu ilçelerde yaşayanlar diken üstünde

İşte o yeni haber: Zaha şoku böyle atlatılacak mı? Yıldız sesleri: Formülü açıklandı

Fenerbahçe'de 'Alo ben Dzeko abin' dönemi! Dudak uçuklatan rakam...

Damga vuran sözler: O ülkeden geliyor: Bir başarı daha: Bu 4 transfer Galatasaray'ı uçurur!

Kuşlar sıcakta böyle serinledi
Spor
15
Arda Güler’in Real Madrid’de ilk maçının tarihi belli oldu! Merkez kararı verdi:

2023-07-28 01:22:55
Arda Güler’in Real Madrid’de ilk maçının tarihi belli oldu! Merkez kararı verdi:

Fenerbahçe'nin dünya futboluna armağan ettiği yeteneklerden birisi olan Arda Güler, rekor transfer bedeliyle Real Madrid'e katılmıştı. Milli futbolcumuzun Real Madrid formasıyla çıkacağı ilk maç merakla beklenirken şanssız bir sakatlık yaşayan Arda Güler, ilk 2 hazırlık maçını kaçırmıştı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin de çok şey beklediği genç yıldızın dünya deviyle çıkacağı ilk maçın tarihi belli oldu. İtalyan çalıştırıcı, yaptığı açıklamayla Türk futbolseverleri de heyecanlandırdı.

#1
Foto - Arda Güler’in Real Madrid’de ilk maçının tarihi belli oldu! Merkez kararı verdi:

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performans sayesinde adından söz ettiren Arda Güler, dünya futbolunun sahnesine çıkıyor.

#2
Foto - Arda Güler’in Real Madrid’de ilk maçının tarihi belli oldu! Merkez kararı verdi:

Sabah'a göre; Yaz transfer döneminde Avrupa'nın birçok dev kulübünü peşine takan Arda Güler, yıllar sonra Real Madrid ve Barcelona arasında transfer savaşı açmıştı.

#3
Foto - Arda Güler’in Real Madrid’de ilk maçının tarihi belli oldu! Merkez kararı verdi:

İki İspanyol devinin kadrosuna katmak için adeta savaş verdiği Arda Güler, tercihini eflatun-beyazlılardan yana kullandı.

#4
Foto - Arda Güler’in Real Madrid’de ilk maçının tarihi belli oldu! Merkez kararı verdi:

20 milyon Euro artı bonuslarla birlikte transferi gerçekleşen milli futbolcu, Madrid ekibiyle çıktığı idmanlarda gözleri kamaştırmıştı.

#5
Foto - Arda Güler’in Real Madrid’de ilk maçının tarihi belli oldu! Merkez kararı verdi:

Takım arkadaşlarıyla uyumu ve antrenmanlar sırasında gösterdiği klas hareketlerle hocası Ancelotti'nin de gözüne girdi.

#6
Foto - Arda Güler’in Real Madrid’de ilk maçının tarihi belli oldu! Merkez kararı verdi:

İspanyol devinin deneyimli orta sahası Toni Kroos, 18 yaşındaki genç yeteneği anlattı.

#7
Foto - Arda Güler’in Real Madrid’de ilk maçının tarihi belli oldu! Merkez kararı verdi:

"Büyük bir yetenek, tekniği olağanüstü. Sol ayağıyla şutları mükemmel... Ona baktığınızda 'Bunu nasıl yapmış olabilir, bu pası oraya nasıl verdi?' diyorsunuz."

#8
Foto - Arda Güler’in Real Madrid’de ilk maçının tarihi belli oldu! Merkez kararı verdi:

"18 yaşında çok fazla futbolcu var. Ama Arda, öyle değil. Öğrenmeye açık. Arda Güler, yaşına göre harika bir yeteneğe sahip."

#9
Foto - Arda Güler’in Real Madrid’de ilk maçının tarihi belli oldu! Merkez kararı verdi:

"Çok çok iyi bir sol ayağı var. İyi ve zekice bir transfer olduğunu düşünüyorum, özellikle de gelecek için."

#10
Foto - Arda Güler’in Real Madrid’de ilk maçının tarihi belli oldu! Merkez kararı verdi:

Arda Güler sağ bacağındaki sakatlık nedeniyle pazar günü antrenman yapamadı ve Real Madrid teknik ekibi tedbirli davranmayı tercih etti.

#11
Foto - Arda Güler’in Real Madrid’de ilk maçının tarihi belli oldu! Merkez kararı verdi:

Manchester United ile oynanan maçın ardından konuşan Teknik Direktör Carlo Ancelotti, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

#12
Foto - Arda Güler’in Real Madrid’de ilk maçının tarihi belli oldu! Merkez kararı verdi:

Ancelotti, "Courtois'nın ufak bir problemi vardı ve risk almadık. Bir sonraki maçta sahada olacak, Arda Güler gibi. O da çok yakında sahaya çıkacak" diye konuştu.

#13
Foto - Arda Güler’in Real Madrid’de ilk maçının tarihi belli oldu! Merkez kararı verdi:

Real Madrid, 30 Temmuz Pazar gecesi Barcelona ile karşılaşacak. İspanyol ekibinin bir sonraki hazırlık maçı ise 3 Ağustos Perşembe günü Juventus ile olacak. Arda Güler'in oynanacak iki maçta da süre alması bekleniyor.

#14
Foto - Arda Güler’in Real Madrid’de ilk maçının tarihi belli oldu! Merkez kararı verdi:

Tüm Türkiye Arda Güler'in ilk maçına çıkmasını bekliyor.

Doğaya aykırı rengiyle uğrak nokta oldu
Yaşam

Doğaya aykırı rengiyle uğrak nokta oldu

Tokat'ta doğal fotoğraf stüdyosu haline gelen lavanta bahçesi fotoğrafseverlerin uğrak noktası oluyor.
Akkuyu NGS'de görev alan Türk şirketleri Petrol ve doğalgazı tahtından edecek! Türkiye'den dev hamle: Montaj başladı
Ekonomi

Akkuyu NGS'de görev alan Türk şirketleri Petrol ve doğalgazı tahtından edecek! Türkiye'den dev hamle: Montaj başladı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin kurulumuna ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıktı. Küresel enerji krizi, devletleri yeni kaynak arayışına itme..
Kütahya’da köylere 14 su tankeri dağıtıldı
Yerel

Kütahya’da köylere 14 su tankeri dağıtıldı

Orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde tüm ilçelerin hizmetine sunulan 14 adet su tankeri dağıtımı ve sertifika takdim töreni Kütahya Orm..
Ve CHP'de Ekrem bombası patladı
Gündem

Ve CHP'de Ekrem bombası patladı

CHP yandaşı gazeteci Gürkan Hacır, değişim hareketi başlatan İmamoğlu'nun yarın CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıklayabileceğini söyl..
Yine skandal görüntüler! Bunun adı öğrencilik değil sapkınlık
Gündem

Yine skandal görüntüler! Bunun adı öğrencilik değil sapkınlık

Bilim üretmek yerine saçma sapan icraatlar ile gündemden düşmeyen ODTÜ'de bu kez LGBT rezaleti yaşandı.
Sen dert etme biz o kaşeyi vururuz! Daron Efendi’nin maskesi indirildi
Gündem

Sen dert etme biz o kaşeyi vururuz! Daron Efendi’nin maskesi indirildi

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Sen dert etme Daron efendi, biz o kaşeyi vururuz!" başlıklı yazı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23