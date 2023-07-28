Arda Güler’in Real Madrid’de ilk maçının tarihi belli oldu! Merkez kararı verdi:

Fenerbahçe'nin dünya futboluna armağan ettiği yeteneklerden birisi olan Arda Güler, rekor transfer bedeliyle Real Madrid'e katılmıştı. Milli futbolcumuzun Real Madrid formasıyla çıkacağı ilk maç merakla beklenirken şanssız bir sakatlık yaşayan Arda Güler, ilk 2 hazırlık maçını kaçırmıştı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin de çok şey beklediği genç yıldızın dünya deviyle çıkacağı ilk maçın tarihi belli oldu. İtalyan çalıştırıcı, yaptığı açıklamayla Türk futbolseverleri de heyecanlandırdı.