2023-12-12 01:02:26 Arda Güler’i çıldırtan yorum! Dehşete düşüren uyarı! Olay çağrı: Bir bir açıklıyorlar…
Fenerbahçe altyapısından adını dünyaya duyuran Arda Güler, sarı-lacivertli formayla birlikte kısa sürede oldukça etkileyici bir performans sergiledi. Kısa sürede gösterdiği performansı sayesinde Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu, İspanyol kariyerinde büyük şanssızlık yaşadı. Üst üste yaşadığı 3 sakatlık nedeniyle formasından bir hayli uzak kalan Arda Güler için müjdeli haberi duyurdu. Vatan'a göre; Öte yandan Arda Güler ile ilgili yeni bir acı gelişme ortaya çıktı.