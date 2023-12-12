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Arda Güler’i çıldırtan yorum! Dehşete düşüren uyarı! Olay çağrı: Bir bir açıklıyorlar…

2023-12-12 01:02:26
Arda Güler’i çıldırtan yorum! Dehşete düşüren uyarı! Olay çağrı: Bir bir açıklıyorlar…

Fenerbahçe altyapısından adını dünyaya duyuran Arda Güler, sarı-lacivertli formayla birlikte kısa sürede oldukça etkileyici bir performans sergiledi. Kısa sürede gösterdiği performansı sayesinde Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu, İspanyol kariyerinde büyük şanssızlık yaşadı. Üst üste yaşadığı 3 sakatlık nedeniyle formasından bir hayli uzak kalan Arda Güler için müjdeli haberi duyurdu. Vatan'a göre; Öte yandan Arda Güler ile ilgili yeni bir acı gelişme ortaya çıktı.

#1
Foto - Arda Güler’i çıldırtan yorum! Dehşete düşüren uyarı! Olay çağrı: Bir bir açıklıyorlar…

Futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan Arda Güler, daha sonra Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.

#2
Foto - Arda Güler’i çıldırtan yorum! Dehşete düşüren uyarı! Olay çağrı: Bir bir açıklıyorlar…

Alt yaş takımlarında gösterdiği performans sayesinde a takıma kadar yükselen genç yıldız, Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun yıldız ismi oldu.

#3
Foto - Arda Güler’i çıldırtan yorum! Dehşete düşüren uyarı! Olay çağrı: Bir bir açıklıyorlar…

Kariyer basamaklarını hızlı tırmanan Arda Güler, milli takıma kadar yükselerek adını tüm dünyaya duyurmayı başardı.

#4
Foto - Arda Güler’i çıldırtan yorum! Dehşete düşüren uyarı! Olay çağrı: Bir bir açıklıyorlar…

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla attığı goller ve oyunuyla önemli takımların dikkatini çeken Arda, genç yaşında dünya devlerinin radarına girdi.

#5
Foto - Arda Güler’i çıldırtan yorum! Dehşete düşüren uyarı! Olay çağrı: Bir bir açıklıyorlar…

Sezon başında Real Madrid ve Barcelona'nın kıyasıya girdiği transfer yarışı, Arda Güler'e İspanya LaLiga kapılarını da açtı.

#6
Foto - Arda Güler’i çıldırtan yorum! Dehşete düşüren uyarı! Olay çağrı: Bir bir açıklıyorlar…

Tercihini Real Madrid'den yana kullanan Arda Güler, İspanyol devine transfer olur olmaz talihsizlikleri de art arda yaşadı.

#7
Foto - Arda Güler’i çıldırtan yorum! Dehşete düşüren uyarı! Olay çağrı: Bir bir açıklıyorlar…

İlk olarak Real Madrid'in ABD kampında sakatlanan Arda Güler, formasından aylarca uzak kaldı. Daha sonra iyileşen milli futbolcu, ilk maçına çıkmadan bir kez daha sakatlandı.

#8
Foto - Arda Güler’i çıldırtan yorum! Dehşete düşüren uyarı! Olay çağrı: Bir bir açıklıyorlar…

İkinci sakatlığını da atlatan Arda Güler'in, 10 Kasım'da sol ayak arka adalesinden yaşadığı sakatlık yine nüksetti.

#9
Foto - Arda Güler’i çıldırtan yorum! Dehşete düşüren uyarı! Olay çağrı: Bir bir açıklıyorlar…

Geçirdiği 3 sakatlığın ardından sahalara dönmeye yeniden hazırlanan genç yıldız, geçtiğimiz hafta takımla çalışmalara başlamıştı.

#10
Foto - Arda Güler’i çıldırtan yorum! Dehşete düşüren uyarı! Olay çağrı: Bir bir açıklıyorlar…

İspanyol basını, Arda Güler'in sahalara ne zaman geri döneceğine dair detaylı bir haber paylaştı.Sport'ta yer alan habere göre; sakatlığını atlatan Arda Güler, 17 Aralık Pazar günü oynanacak Villarreal maçıyla sahalara dönebilir.

#11
Foto - Arda Güler’i çıldırtan yorum! Dehşete düşüren uyarı! Olay çağrı: Bir bir açıklıyorlar…

Haberde milli oyuncunun kendini iyi hissetmesi halinde Ancelotti'nin maçta süre verebileceği ifade edildi.

#12
Foto - Arda Güler’i çıldırtan yorum! Dehşete düşüren uyarı! Olay çağrı: Bir bir açıklıyorlar…

Arda Güler'in sahalara geri dönmesini büyük bir heyecanla bekleyen İspanyol ve Türk futbolseverler, bu haberle birlikte gelecek hafta oynanacak Villarreal maçına kilitlendi.

#13
Foto - Arda Güler’i çıldırtan yorum! Dehşete düşüren uyarı! Olay çağrı: Bir bir açıklıyorlar…

Öte yandan Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler'in İspanya'daki ilk günlerinde çok zorluk çektiği öne sürüldü.Defensa Central'in haberine göre; Arda Güler, yaşadığı üst üste sakatlıklara rağmen Real Madrid'deki en üzücü günlerini Real Madrid'in Los Angeles kampında yaşadı.

#14
Foto - Arda Güler’i çıldırtan yorum! Dehşete düşüren uyarı! Olay çağrı: Bir bir açıklıyorlar…

Real Madridli oyuncuların da Arda'nın yaşadığı sorunların farkında olduğu ve en başından beri ona yardımcı olduğu belirtilirken, genç oyuncunun zaman zaman 'Keşke çok sevdiğim Fenerbahçe'de kalsaydım' fikrine kapıldığı ifade edildi.

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