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Spor
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Arda Güler için tarihi gece

2022-11-19 22:41:37
Arda Güler için tarihi gece

17 yaşındaki özel yetenek Arda Güler, Çekya maçında ilk kez A Milli Takım'ın formasını giydi.

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Foto - Arda Güler için tarihi gece

Gittiği her statta yoğun destek gören Arda Güler, Gaziantep'te oynanan Çekya maçında bir ilki yaşadı.

#2
Foto - Arda Güler için tarihi gece

A Milli Futbol Takımımız'ın 2-1 kazandığı karşılaşmada Arda Güler de ilk kez Ay-Yıldızlı formayı giydi.

#3
Foto - Arda Güler için tarihi gece

Arda'nın oyuna girmesi için tribünler yoğun tezahürat yaptı. Teknik Direktör Stefan Kuntz, 17 yaşındaki futbolcuyu 68. dakikada sahaya sürdü.

#4
Foto - Arda Güler için tarihi gece

Arda'nın oyuna girişiyle statta alkış tufanı koptu. Genç yeteneğin topla buluştuğu her an tezahüratlar yükseldi. Arda da maçın ardından tribünlere giderek teşekkür etti.

#5
Foto - Arda Güler için tarihi gece

Türk futbolunun altın çocuğu hayallerine kavuştu! Arda Güler için tarihi gece Hakan Çalhanoğlu, 70. dakikada attığı golden sonra sevincini Arda Güler'le yaşadı. Hakan'ın Arda'ya sarıldığı anda ortaya çıkan kareler yürek ısıttı.

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