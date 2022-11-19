2022-11-19 22:41:37 Arda Güler için tarihi gece
17 yaşındaki özel yetenek Arda Güler, Çekya maçında ilk kez A Milli Takım'ın formasını giydi.
17 yaşındaki özel yetenek Arda Güler, Çekya maçında ilk kez A Milli Takım'ın formasını giydi.
Gittiği her statta yoğun destek gören Arda Güler, Gaziantep'te oynanan Çekya maçında bir ilki yaşadı.
A Milli Futbol Takımımız'ın 2-1 kazandığı karşılaşmada Arda Güler de ilk kez Ay-Yıldızlı formayı giydi.
Arda'nın oyuna girmesi için tribünler yoğun tezahürat yaptı. Teknik Direktör Stefan Kuntz, 17 yaşındaki futbolcuyu 68. dakikada sahaya sürdü.
Arda'nın oyuna girişiyle statta alkış tufanı koptu. Genç yeteneğin topla buluştuğu her an tezahüratlar yükseldi. Arda da maçın ardından tribünlere giderek teşekkür etti.
Türk futbolunun altın çocuğu hayallerine kavuştu! Arda Güler için tarihi gece Hakan Çalhanoğlu, 70. dakikada attığı golden sonra sevincini Arda Güler'le yaşadı. Hakan'ın Arda'ya sarıldığı anda ortaya çıkan kareler yürek ısıttı.
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