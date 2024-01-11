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Spor
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Arda Güler geceye damga vurdu! Real Madrid - Atletico Madrid maçında oyuna girince…

2024-01-11 07:13:03
Arda Güler geceye damga vurdu! Real Madrid - Atletico Madrid maçında oyuna girince…

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Müthiş bir mücadeleye sahne olan dev derbi, Real Madrid'in 5-3'lük üstünlüğüyle sona erdi. İki tarafa da gidip gelen karşılaşmada Arda Güler de forma şansı buldu. Ancelotti'nin mücadelenin son 10 dakikasında oyuna aldığı Arda Güler, Suudi Arabistan'da oynanan maçta büyük fark yarattı. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Arda Güler geceye damga vurdu! Real Madrid - Atletico Madrid maçında oyuna girince…

Yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle yaklaşık 6 ay boyunca sahalardan uzak kalan Arda Güler, geçtiğimiz hafta oynanan Arandina maçında ilk kez sahaya çıkmıştı.

#2
Foto - Arda Güler geceye damga vurdu! Real Madrid - Atletico Madrid maçında oyuna girince…

Arandina maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler, 59 dakika sahada kalmış ve hocası Ancelotti'yi etkilemeyi başarmıştı. Her fırsatta Arda Güler için övgü dolu sözlerde bulunan deneyimli teknik direktör, milli futbolcunun daha fazla süre bulacağı maçların geleceğini söyledi.

#3
Foto - Arda Güler geceye damga vurdu! Real Madrid - Atletico Madrid maçında oyuna girince…

Arandina maçının ardından Arda Güler için konuşan Ancelotti, şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - Arda Güler geceye damga vurdu! Real Madrid - Atletico Madrid maçında oyuna girince…

"Arda Güler'in harika bir kişiliği var, bu Real Madrid'de çok önemli. Seviyesini yavaş yavaş geliştirecek. Kalitesini gösterdi. Arda Güler için önemli olan, geri dönmesi ve takımla birlikte oynamaya alışması."

#5
Foto - Arda Güler geceye damga vurdu! Real Madrid - Atletico Madrid maçında oyuna girince…

Karşılaşmadan 5-3 galibiyetle ayrılan Real Madrid, Süper Kupa'da finale yükselirken Barcelona ile Osasuna arasında oynanacak maçı bekleyecek.

#6
Foto - Arda Güler geceye damga vurdu! Real Madrid - Atletico Madrid maçında oyuna girince…

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri, Rudiger, Mendy, Carvajal, Savic (k.k) ve Brahim Diaz kaydetti.

#7
Foto - Arda Güler geceye damga vurdu! Real Madrid - Atletico Madrid maçında oyuna girince…

Atletico Madrid'in gollerini ise Mario Hermoso, Antoine Griezmann ve Rudiger (k.k) attı.

#8
Foto - Arda Güler geceye damga vurdu! Real Madrid - Atletico Madrid maçında oyuna girince…

ARDA GÜLER SON 10 DAKİKA ŞANS BULDU Maç öncesi kamp kadrosuna dahil edilen milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmanın 112. dakikasında Valverde'nin yerine oyuna dahil oldu.

#9
Foto - Arda Güler geceye damga vurdu! Real Madrid - Atletico Madrid maçında oyuna girince…

Karşılaşmada fark yaratması için yeterli süreyi ve şansları bulamayan Arda Güler, farklı bir açıdan geceye damga vuran isim oldu.

#10
Foto - Arda Güler geceye damga vurdu! Real Madrid - Atletico Madrid maçında oyuna girince…

Suudi Arabistan'da oynanan kupa mücadelesinde Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos, maç boyunca taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı.

#11
Foto - Arda Güler geceye damga vurdu! Real Madrid - Atletico Madrid maçında oyuna girince…

Arda Güler'in oyuna girmesinin ardından rüzgar tersine döndü ve tribünlerde yer alan Suudi Arabistanlı taraftarlar, top milli futbolcunun ayağına her geldiğinde alkış tufanı kopardı.

#12
Foto - Arda Güler geceye damga vurdu! Real Madrid - Atletico Madrid maçında oyuna girince…

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamarda bulunan Arda Güler, şöyle konuştu:

#13
Foto - Arda Güler geceye damga vurdu! Real Madrid - Atletico Madrid maçında oyuna girince…

"5-6 aylık bir sakatlıktan çıktım, hocamız hemen kadroya aldı ve oynattı. Güvenini bana sürekli ifade ediyor. Böyle devam edersem her şey daha iyi olacak. Türkiye'den de çok büyük destek var. Hepsine teşekkür ederim, inşallah güzel günler bizi bekliyor."

#14
Foto - Arda Güler geceye damga vurdu! Real Madrid - Atletico Madrid maçında oyuna girince…

"Finalde rakip fark etmez. Real Madrid olduğumuz için kim gelirse gelsin kazanmak için oynayacağız. Hayalimin daha çok başındayım, çok oynamıyorum. İnanılmaz gidiyoruz, burası Real Madrid ve çok kaliteli bir kadro var. Umarım onların bir parçası olmaya devam ederim."

#15
Foto - Arda Güler geceye damga vurdu! Real Madrid - Atletico Madrid maçında oyuna girince…

ANCELOTTI: "REAL MADRID İÇİN ÇOK ÖNEMLİ OLACAK" Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler için maç sonundada şu ifadeleri kullandı:

#16
Foto - Arda Güler geceye damga vurdu! Real Madrid - Atletico Madrid maçında oyuna girince…

"Arda, uzun bir sakatlıkla uğraştı ve şu an çok iyi işler yapıyor. Böyle müthiş bir yeteneğe sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Sabırlı olmamız lazım. Yeteneğini göstereceği fırsatı mutlaka bulacaktır. Müthiş bir kalite gösteriyor, onunla ilgili çok mutluyuz. Real Madrid için çok önemli biri olacak."

#17
Foto - Arda Güler geceye damga vurdu! Real Madrid - Atletico Madrid maçında oyuna girince…

"Arda Güler sol ayağıyla çok güçlü bir yetenek. Özellikle çizgiler arasında çok iyi paslar verebiliyor. Genetiktir bu yetenek işi. Anne ve babasına bu geninden dolayı müteşekkiriz."

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