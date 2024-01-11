Arda Güler geceye damga vurdu! Real Madrid - Atletico Madrid maçında oyuna girince…

"Arda, uzun bir sakatlıkla uğraştı ve şu an çok iyi işler yapıyor. Böyle müthiş bir yeteneğe sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Sabırlı olmamız lazım. Yeteneğini göstereceği fırsatı mutlaka bulacaktır. Müthiş bir kalite gösteriyor, onunla ilgili çok mutluyuz. Real Madrid için çok önemli biri olacak."