2024-01-11 07:13:03 Arda Güler geceye damga vurdu! Real Madrid - Atletico Madrid maçında oyuna girince…
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Müthiş bir mücadeleye sahne olan dev derbi, Real Madrid'in 5-3'lük üstünlüğüyle sona erdi. İki tarafa da gidip gelen karşılaşmada Arda Güler de forma şansı buldu. Ancelotti'nin mücadelenin son 10 dakikasında oyuna aldığı Arda Güler, Suudi Arabistan'da oynanan maçta büyük fark yarattı. İşte son dakika haberinin detayları…