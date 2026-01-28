  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Böyle bir rezillik daha görülmedi! Kaldırın şu ahlaksız diziyi ortadan...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Böyle bir rezillik daha görülmedi! Kaldırın şu ahlaksız diziyi ortadan...

Now TV'nin ahlaksızlıkta sınır tanımayan dizisindeki büyük edepsizlik artık iyiden iyiye bardağı taşırdı.

NOW TV ekranlarında yayınlanan Kıskanmak dizisinde art arda yaşanan çarpık ilişki hikayeleri izleyicilerin tepkisini çekerken, sosyal medyada ''RTÜK göreve'' çağrıları yükseldi.

NOW TV'de yayınlanan Kıskanmak dizisinde son bölümlerde ekrana gelen sahneler, izleyiciler arasında büyük rahatsızlık yarattı. Dizide yer alan çarpık ilişki kurguları ve aile içi ilişkiler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Dizinin hikayesinde Halit'in eşi Mükerrem'in, kocasının kardeşinden hamile kalması dikkat çekerken, Nüzhet'in eşi Nalan'ın da Nüzhet'in abisi Halit'ten hamile olduğu sahneler ekrana yansıdı.

Öte yandan, kocasından çocuk sahibi olamayan Şükran'ın konağın şoföründen hamile kalması da izleyicilerin tepkisini artıran unsurlar arasında yer aldı.

Özellikle Mükerrem karakterinin, babalık testinin ardından sevgilisinden hamile kaldığını öğrenince "Allah'ım sana şükürler olsun" şeklindeki sözleri, tepkileri daha da büyüttü. Ekrana gelen bu sahnelerin ardından birçok izleyici sosyal medyada paylaşım yaparak dizinin "Türk aile yapısına zarar verdiğini" savundu ve RTÜK'ü göreve çağırdı.

