Sabancı Holding orayı satıyor! Aldığı teklif dudak uçuklattı

Şirketten yapılan KAP açıklaması şöyle: Şirketimizin Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (Akçansa) sahip olduğu 76.035.136,43 TL nominal değerli ve Akçansa sermayesinin yüzde 39,72'sini temsil eden payların satın alınması amacıyla; ilişkisiz üçüncü bir taraftan borç ve nakit düzeltmelerine tabi olacak şekilde, toplam 1.100.000.000 Amerikan Doları şirket değeri üzerinden bağlayıcı teklif alınmış olup, teklif nihai hisse devri sözleşmesi imzalanıncaya kadar geçerlidir. Söz konusu bağlayıcı teklif, Şirketimizin tabi olduğu sözleşmesel yükümlülükler ve yasal gereklilikler dikkate alınarak değerlendirilecektir. Bu açıklama, Şirketimiz ile Akçansa ve ortaklarının meşru çıkarlarını korumak amacıyla II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında 17.01.2026 tarihli karar ile ertelenmiş olup, erteleme sebepleri ortadan kalktığı için Tebliğde yazılı olan esaslara uygun şekilde yapılmıştır. Konuya ilişkin kesinleşen önemli hususlar ayrıca kamuya duyurulacaktır.