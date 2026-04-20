Belasını nihayet buldu! Evinden tonlarca altın çıkan yolsuz belediye başkanına ağır ceza
Çin’in Haikou kentinin eski belediye başkanı, görev süresi boyunca yaklaşık 4,5 milyar dolarlık devasa bir servet biriktirdiği gerekçesiyle yargılandığı davada idam cezasına çarptırıldı. Yapılan aramalarda başkanın evinden 13,5 ton altın ve sayısız nakit para ele geçirilmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Bu olay, Çin’in yolsuzlukla mücadele kapsamında son yıllarda verdiği en ağır cezalardan biri olarak kayıtlara geçti.