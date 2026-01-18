Arap ülkesinde 85 yıllık sessizlik bozuldu: Nesli tükenme tehlikesi altındaki dev ayak çöle geri dönüyor!

Suudi Arabistan çöllerinde yaklaşık bir asır önce sessizliğe bürünen dev ayak sesleri yeniden duyulmaya başladı. Bir zamanlar bu toprakların ayrılmaz bir parçası olan heybetli deve kuşları, kapsamlı bir doğaya dönüş projesiyle tarihi yuvalarına geri döndü. Prens Muhammed bin Selman Kraliyet Rezervi’ne bırakılan beş kızıl enseli deve kuşu, çöl ekosistemini eski dengesine kavuşturmak için kritik bir rol üstleniyor. Aslında bu topraklara ait olan "Arap deve kuşları", aşırı avlanma ve yaşam alanlarının yok olması nedeniyle 1941 yılında tamamen yeryüzünden silindi. Bilim insanları, bu kaybı telafi etmek adına genetik olarak en yakın akraba sayılan kızıl enseli deve kuşlarını bölgeye getirdi. "Yedek tür" olarak seçilen bu canlılar, Arap Yarımadası'nın zorlu ve kurak şartlarına uyum sağlama konusunda oldukça mahir bir yapıya sahip.