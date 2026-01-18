Arap ülkesinde 85 yıllık sessizlik bozuldu: Nesli tükenme tehlikesi altındaki dev ayak çöle geri dönüyor!

  • İSTANBUL
Suudi Arabistan’da nesli tükenme tehlikesi altında olan efsanevi "deve kuşları", özel bir projeyle yuvalarına geri döndü. Kayalık resimlerinde binlerce yıllık izleri bulunan bu dev canlıların doğaya salınmasıyla, çöl ekosisteminde yeni bir dönem başladı.

Suudi Arabistan’da 1941 yılında soyu tükenen efsanevi "deve kuşları", özel bir projeyle yuvalarına geri döndü. Kayalık resimlerinde binlerce yıllık izleri bulunan bu dev canlıların doğaya salınmasıyla, çöl ekosisteminde yeni bir dönem resmi olarak başladı.

Suudi Arabistan çöllerinde yaklaşık bir asır önce sessizliğe bürünen dev ayak sesleri yeniden duyulmaya başladı. Bir zamanlar bu toprakların ayrılmaz bir parçası olan heybetli deve kuşları, kapsamlı bir doğaya dönüş projesiyle tarihi yuvalarına geri döndü. Prens Muhammed bin Selman Kraliyet Rezervi’ne bırakılan beş kızıl enseli deve kuşu, çöl ekosistemini eski dengesine kavuşturmak için kritik bir rol üstleniyor. Aslında bu topraklara ait olan "Arap deve kuşları", aşırı avlanma ve yaşam alanlarının yok olması nedeniyle 1941 yılında tamamen yeryüzünden silindi. Bilim insanları, bu kaybı telafi etmek adına genetik olarak en yakın akraba sayılan kızıl enseli deve kuşlarını bölgeye getirdi. "Yedek tür" olarak seçilen bu canlılar, Arap Yarımadası'nın zorlu ve kurak şartlarına uyum sağlama konusunda oldukça mahir bir yapıya sahip.

Yaşayan en büyük kuş türü unvanını taşıyan bu canlılar, devasa cüsseleriyle dikkat çekiyor. Boyları 2,8 metreye kadar uzanan ve ağırlıkları 150 kiloyu bulan kızıl enseli deve kuşları, bölge tarihinde derin izler barındırıyor. Hatta rezerv içerisindeki kum taşı kayalıklarında binlerce yıl öncesinden kalan deve kuşu avı sahnelerinin tasvir edildiği kaya resimleri bulunuyor. Uzaktan bakıldığında develeri andıran silüetleri nedeniyle antik çağlarda "deve kuşları" adını alan bu canlılar, artık modern teknolojinin yardımıyla yeniden doğada özgürce dolaşıyor. Doğa koruma alanına bırakılan bu yeni sakinler yalnız da değil. Deve kuşları; daha önce bölgeye tekrar kazandırılan Arap oriksi, kum ceylanı ve dağ ceylanı gibi türlerle birlikte yaşayacak. Projenin asıl hedefi, bölgede eskiden var olan 23 farklı türü geri getirmek. Uzmanlar, büyük otçul türlerin geri dönüşünün çöl topraklarını zenginleştirdiğini ve doğal döngüyü yeniden başlattığını vurguluyor.

Suudi Arabistan'ın kara yüzeyinin sadece %1'ini kapsamasına rağmen bu rezerv, ülkedeki tüm canlı türlerinin yarısından fazlasına ev sahipliği yapıyor. İçerisinde 15 farklı ekosistemi barındıran bölge, Ortadoğu'nun en zengin doğal koruma alanlarından biri haline geldi. Deve kuşlarının gelişi, bu devasa restorasyon çalışmasının sadece 12. adımını temsil ediyor ve çölün eski ihtişamına kavuşması için umut veriyor.

