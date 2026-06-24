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Arap ülkesi tutuştu: Türkiye petrol teklifimizi reddetti, üç şart öne sürdü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Arap ülkesi tutuştu: Türkiye petrol teklifimizi reddetti, üç şart öne sürdü

Irak'ın Bağdat Ticaret Odası Sözcüsü Reşid es-Saadi, Türkiye'nin sona ermek üzere olan kritik petrol anlaşmasını uzatma teklifini reddettiğini söyledi.

#1
Foto - Arap ülkesi tutuştu: Türkiye petrol teklifimizi reddetti, üç şart öne sürdü

Bağdat Ticaret Odası Sözcüsü Reşid es-Saadi, süresi dolmak üzere olan Kerkük-Ceyhan petrol boru hattı anlaşması için Türkiye'nin uzatma talebini reddettiğini belirterek, Ankara'nın masaya üç kritik şart getirdiğini iddia etti.

#2
Foto - Arap ülkesi tutuştu: Türkiye petrol teklifimizi reddetti, üç şart öne sürdü

Bağdat Ticaret Odası Sözcüsü ve ekonomi uzmanı Reşid es-Saadi, Irak televizyonu Alawla TV'de katıldığı bir programda, Türkiye ile Irak arasında krize dönüşen Kerkük-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması müzakerelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

#3
Foto - Arap ülkesi tutuştu: Türkiye petrol teklifimizi reddetti, üç şart öne sürdü

Irak Başbakanı'nın önümüzdeki ayın ortasında Washington'a yapacağı ziyarete dikkat çeken es-Saadi, "Bu ziyarete yaklaşık 100 kişilik bir ekonomi heyeti eşlik edecek. Irak'ın bu durumu, merkez hükümetin elini güçlendirmek için bir koz olarak kullanması gerekiyor." dedi.

#4
Foto - Arap ülkesi tutuştu: Türkiye petrol teklifimizi reddetti, üç şart öne sürdü

İki ülke arasında 1973 yılında imzalanan ve süresi dolmak üzere olan petrol boru hattı anlaşmasının akıbetine değinen es-Saadi, Ankara'nın Bağdat'tan gelen taleplere kapıları kapattığını öne sürdü. Türkiye'nin ret kararının arkasında Bağdat hükümetine baskı kurma stratejisi olduğunu savunan es-Saadi, "Irak, Türkiye'den anlaşmayı bir yıl daha uzatmasını talep etti ancak Türkiye bunu reddetti. Türkiye bu kartı, Irak hükümetine kendi isteklerini kabul ettirmek için bir baskı aracı olarak kullanıyor." diye konuştu.

#5
Foto - Arap ülkesi tutuştu: Türkiye petrol teklifimizi reddetti, üç şart öne sürdü

Ankara'nın masaya getirdiği şartları maddeler halinde sıralayan es-Saadi, Fişhabur üzerinden geçen hat için yeni maliyetlerin gündemde olduğunu belirtti. Türkiye'nin taleplerinin detaylarını anlatan es-Saadi, "İlk olarak, Türkiye'nin bu boru hattından geçen petrol için varil başına ödenen geçiş ücretlerinde artış talep ettiğini biliyoruz. İkinci olarak, günlük 100 bin varil indirimli petrol istiyorlar." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Arap ülkesi tutuştu: Türkiye petrol teklifimizi reddetti, üç şart öne sürdü

Üçüncü ve en dikkat çekici talebin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile ilgili olduğunun altını çizen es-Saadi, konuya "Türkiye, Irak Merkez Bankası'nın Kürdistan bölgesinde faaliyet gösteren yabancı petrol şirketlerinin alacaklarını ödemesini istiyor. Sizin bu konuyla ne ilginiz var?" sözleriyle işaret etti.

#7
Foto - Arap ülkesi tutuştu: Türkiye petrol teklifimizi reddetti, üç şart öne sürdü

Ankara'nın Erbil yönetimiyle stratejik bir yakınlaşma içinde olduğunu belirten es-Saadi, "Türkiye, merkez hükümetin aleyhine olacak şekilde Kürdistan bölgesiyle yakınlaşıyor. Çünkü Kürdistan bölgesiyle ortak çıkarları var. Türkiye ile sınırların korunması ve terör örgütü PKK'ya karşı atılacak adımlar konusunda Kürdistan bölgesinin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Bu çok önemli bir konu." dedi.

#8
Foto - Arap ülkesi tutuştu: Türkiye petrol teklifimizi reddetti, üç şart öne sürdü

Türkiye ile Irak arasındaki 50 yılı aşkın süredir yürürlükte olan Kerkük-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması, 27 Temmuz 2026 itibarıyla sona erecek. Petrol akışı 2025 yılının sonlarında yeniden başlarken, taraflar arasında 2018 sonrası dönemi kapsayan ikinci bir tahkim dosyası ve ABD'de devam eden bir icra davası da bulunuyor. Bağdat'ın en az bir yıllık uzatma talebine Ankara sıcak yaklaşmazken, taraflar yeni şartlar içeren bir anlaşma üzerinde müzakerelerini sürdürüyor. HABER7

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