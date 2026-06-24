Arap ülkesi tutuştu: Türkiye petrol teklifimizi reddetti, üç şart öne sürdü

İki ülke arasında 1973 yılında imzalanan ve süresi dolmak üzere olan petrol boru hattı anlaşmasının akıbetine değinen es-Saadi, Ankara'nın Bağdat'tan gelen taleplere kapıları kapattığını öne sürdü. Türkiye'nin ret kararının arkasında Bağdat hükümetine baskı kurma stratejisi olduğunu savunan es-Saadi, "Irak, Türkiye'den anlaşmayı bir yıl daha uzatmasını talep etti ancak Türkiye bunu reddetti. Türkiye bu kartı, Irak hükümetine kendi isteklerini kabul ettirmek için bir baskı aracı olarak kullanıyor." diye konuştu.