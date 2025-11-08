Arap ülkelerine ve Mısır'a kazan kaldırdı: Lübnanlı devrimci Abdullah Nükleer müzakerelerine itiraz etti!

'Aynı model Filistin'e uygulanıyor' Corc Abdullah, Batı emperyalizminin "Amerika kıtasında ve Avustralya’da yürütülen uzun bir sömürgeci ve soykırımcı savaşlar silsilesi" sonucunda ortaya çıktığını belirterek, "aynı modelin Filistin halkına karşı uygulandığını" söyledi. Filistinlilerin "soykırım harekatına karşı koyup kazandığını" dile getiren Abdullah, 1947 yılında yaklaşık 1 milyon olan Filistin nüfusunun, "öldürme, tehcir ve yıkım politikalarına rağmen bugün 14 milyonu aştığını" kaydetti. 'Kefiye özgürlüğün sembolü oldu' Abdullah, Avrupa’da ve özellikle Fransa’da Filistin’e destek veren halk hareketlerinin yayıldığına dikkat çekerek, "Artık neredeyse hiçbir şehir haftalık eylemlerden yoksun değil" diye konuştu. Bir zamanlar yasaklanma tehdidiyle karşı karşıya olan kefiyenin ise "artık özgürlüğün sembolüne dönüştüğünü" belirtti. Mısır halkına 'tarihsel sorumluluk' çağrısı Konuşmasında Arap halklarına, özellikle de Mısır halkına seslenen Abdullah, "tarihsel sorumluluklarını üstlenme" çağrısı yaptı. Abdullah, "Mısır halkı Filistin davasını yeniden ön saflara taşıyabilecek güçtedir" ifadelerini kullandı. Abdullah ayrıca, Arap yönetimlerinin direnişi silahsızlandırma girişimlerinin "başarısız olacağını" vurguladı.