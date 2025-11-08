  • İSTANBUL
5
Yeniakit Publisher
Arap ülkelerine ve Mısır'a kazan kaldırdı: Lübnanlı devrimci Abdullah Nükleer müzakerelerine itiraz etti!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Arap ülkelerine ve Mısır'a kazan kaldırdı: Lübnanlı devrimci Abdullah Nükleer müzakerelerine itiraz etti!

Lübnanlı devrimci Corc Abdullah, Arap halklarına ve özellikle Mısır'a "tarihsel sorumluluklarını üstlenme" çağrısıyla adeta kazan kaldırdı! Nükleer müzakerelerine itiraz etti.

2
#1
Foto - Arap ülkelerine ve Mısır'a kazan kaldırdı: Lübnanlı devrimci Abdullah Nükleer müzakerelerine itiraz etti!

Lübnanlı devrimci Corc Abdullah, Batı emperyalizminin uzantısı olan İsrail'in son dönemini yaşadığını söyledi. Direnişin sömürgeciliğe karşı halkların temel fikri olduğunu vurgulayan Abdullah, Arap halklarına ve özellikle Mısır'a "tarihsel sorumluluklarını üstlenme" çağrısıyla adeta kazan kaldırdı!

#2
Foto - Arap ülkelerine ve Mısır'a kazan kaldırdı: Lübnanlı devrimci Abdullah Nükleer müzakerelerine itiraz etti!

Yıllarca Fransa'da tutsak tutulduktan sonra geçtiğimiz aylarda özgürlüğüne kavuşan Lübnanlı devrimci Corc Abdullah, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen 34. Arap Ulusal Konferansı'nda konuşma yaptı. UNN News'in aktardığına göre Abdullah, "Batı emperyalizminin organik bir uzantısı olan İsrail, hızla değişen uluslararası ve halk hareketleri karşısında son dönemini yaşıyor" dedi. Direnişin devamlılığının temelinin direnç olduğunu belirten Abdullah, direnişin "geçici bir girişim değil, halkların sömürgeciliğe ve emperyalizme karşı harekete geçtiği temel fikir" olduğunu vurguladı.

#3
Foto - Arap ülkelerine ve Mısır'a kazan kaldırdı: Lübnanlı devrimci Abdullah Nükleer müzakerelerine itiraz etti!

'Aynı model Filistin'e uygulanıyor' Corc Abdullah, Batı emperyalizminin "Amerika kıtasında ve Avustralya’da yürütülen uzun bir sömürgeci ve soykırımcı savaşlar silsilesi" sonucunda ortaya çıktığını belirterek, "aynı modelin Filistin halkına karşı uygulandığını" söyledi. Filistinlilerin "soykırım harekatına karşı koyup kazandığını" dile getiren Abdullah, 1947 yılında yaklaşık 1 milyon olan Filistin nüfusunun, "öldürme, tehcir ve yıkım politikalarına rağmen bugün 14 milyonu aştığını" kaydetti. 'Kefiye özgürlüğün sembolü oldu' Abdullah, Avrupa’da ve özellikle Fransa’da Filistin’e destek veren halk hareketlerinin yayıldığına dikkat çekerek, "Artık neredeyse hiçbir şehir haftalık eylemlerden yoksun değil" diye konuştu. Bir zamanlar yasaklanma tehdidiyle karşı karşıya olan kefiyenin ise "artık özgürlüğün sembolüne dönüştüğünü" belirtti. Mısır halkına 'tarihsel sorumluluk' çağrısı Konuşmasında Arap halklarına, özellikle de Mısır halkına seslenen Abdullah, "tarihsel sorumluluklarını üstlenme" çağrısı yaptı. Abdullah, "Mısır halkı Filistin davasını yeniden ön saflara taşıyabilecek güçtedir" ifadelerini kullandı. Abdullah ayrıca, Arap yönetimlerinin direnişi silahsızlandırma girişimlerinin "başarısız olacağını" vurguladı.

#4
Foto - Arap ülkelerine ve Mısır'a kazan kaldırdı: Lübnanlı devrimci Abdullah Nükleer müzakerelerine itiraz etti!

'Nükleer silah kullanımı gezegenin sonu olur' Dünyanın "felaketle sonuçlanabilecek bir savaşın eşiğinde" olduğunu söyleyen Abdullah, "kapitalistlerin insanlığa değer vermediğini" ve "herhangi bir taktik nükleer silahın kullanılmasının gezegenin sonu anlamına geleceğini" belirtti. Abdullah, bu gidişatın durdurulmasının ise "Avrupa ve ABD’deki protestoların büyümesiyle" ve "tüm özgürlük mücadelelerini kapsayan bir uluslararası dayanışma ağı kurulmasıyla" mümkün olacağını sözlerine ekledi.

Yorumlar

jkjkıu

Eski Solcular adam gibiydi şimdikiler gibi paracı ABD ci daebeci dolarcı çıkarcı değildiler.

Vatandaş

Aynen katılıyorum,eger nükleer sahibi ülkelerin halklarıda kendi ülkelerinin,nükleerine baş kaldırmazsa,bu nükleer sahibi halklarında sonu olacak,soluyacak,hava bulamayacağız,ayaklanın tümdünyanın,vijdan sahibi insanları
