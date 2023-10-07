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Dünya
16
Arap Birliği'nden Gazze açıklaması: Derhal durdurun

2023-10-07 18:40:34
Arap Birliği'nden Gazze açıklaması: Derhal durdurun

Arap Birliği, Hamas ile İsrail'in karşılıklı saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

#1
Foto - Arap Birliği'nden Gazze açıklaması: Derhal durdurun

Ebu Gayt’ın, İsrail’in Gazze’deki saldırıları derhal durdurması çağrısında bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

#2
Foto - Arap Birliği'nden Gazze açıklaması: Derhal durdurun

“İsrail'in şiddet ve aşırılıkçı politikalarını uygulamaya devam etmesinin, bölgeyi istikrara yönelik ciddi fırsatlardan mahrum bırakan saatli bir bombayla aynı anlama geldiği konusunda daha önce defalarca uyarıda bulunuldu.”

#3
Foto - Arap Birliği'nden Gazze açıklaması: Derhal durdurun

Açıklamada, taraflar arasındaki silahlı çatışma döngüsünün, bölgeyi yakın gelecekte istikrar veya barışa yönelik fırsatlardan uzaklaştırdığı kaydedildi.

#4
Foto - Arap Birliği'nden Gazze açıklaması: Derhal durdurun

Öte yandan açıklamada, İsrail'in İslam'ın kutsalına ve iki devletli çözüme karşı provokatif politikalarına gerçek bir tepki verilmemesi durumunda, bölgedeki mevut durumdan uluslararası toplumun sorumlu tutulacağı belirtildi.

#5
Foto - Arap Birliği'nden Gazze açıklaması: Derhal durdurun

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

#6
Foto - Arap Birliği'nden Gazze açıklaması: Derhal durdurun

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıklamıştı.

#7
Foto - Arap Birliği'nden Gazze açıklaması: Derhal durdurun

İsrail'in terör saldırılarının ardından Gazze'den son görüntüler...

#8
Foto - Arap Birliği'nden Gazze açıklaması: Derhal durdurun

İsrail'in terör saldırılarının ardından Gazze'den son görüntüler...

#9
Foto - Arap Birliği'nden Gazze açıklaması: Derhal durdurun

İsrail'in terör saldırılarının ardından Gazze'den son görüntüler...

#10
Foto - Arap Birliği'nden Gazze açıklaması: Derhal durdurun

İsrail'in terör saldırılarının ardından Gazze'den son görüntüler...

#11
Foto - Arap Birliği'nden Gazze açıklaması: Derhal durdurun

İsrail'in terör saldırılarının ardından Gazze'den son görüntüler...

#12
Foto - Arap Birliği'nden Gazze açıklaması: Derhal durdurun

İsrail'in terör saldırılarının ardından Gazze'den son görüntüler...

#13
Foto - Arap Birliği'nden Gazze açıklaması: Derhal durdurun

İsrail'in terör saldırılarının ardından Gazze'den son görüntüler...

#14
Foto - Arap Birliği'nden Gazze açıklaması: Derhal durdurun

İsrail'in terör saldırılarının ardından Gazze'den son görüntüler...

#15
Foto - Arap Birliği'nden Gazze açıklaması: Derhal durdurun

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