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Arama sahalarında ek mesai! Her an petrol müjdesi gelebilir

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Arama sahalarında ek mesai! Her an petrol müjdesi gelebilir

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Batman ve Siirt’teki petrol arama ruhsatı süresi 22 Ekim 2028'e kadar uzatıldı.

#1
Foto - Arama sahalarında ek mesai! Her an petrol müjdesi gelebilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

#2
Foto - Arama sahalarında ek mesai! Her an petrol müjdesi gelebilir

Buna göre, TPAO'nun Batman ve Siirt illerinde bulunan 14 bin 192 hektarlık petrol arama ruhsatı süresinin, 22 Ekim 2026'dan 22 Ekim 2028'e kadar uzatılmasına karar verildi.

#3
Foto - Arama sahalarında ek mesai! Her an petrol müjdesi gelebilir

Alınan bu stratejik kararın ardından bölgedeki yeni arama ve sondaj çalışmalarına yönelik beklentiler artarken, gözler bir kez daha Türkiye'nin enerji koridorundaki kritik merkezlere çevrildi.

#4
Foto - Arama sahalarında ek mesai! Her an petrol müjdesi gelebilir

Bölgeden daha önce gelen Gabar Dağı ve Şırnak gibi tarihi petrol keşfi müjdelerinin, Batman ve Siirt'i kapsayan bu yeni ruhsat döneminde de tekrarlanması ümit ediliyor.

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