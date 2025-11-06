Aralarında TOGG da var! İşte en çok satılan 10 otomobil modeli

AA muhabirlerinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak-ekim döneminde otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,98 artarak 833 bin 382, hafif ticari araç satışları ise yüzde 7,23 yükselerek 210 bin 414 oldu. Böylece toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları, yüzde 10,2 artışla 1 milyon 43 bin 796 olarak kayıtlara geçti. Ekimde ise otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 19,40 artarak 116 bin 149, aynı dönemde otomobil satışları da yüzde 19,87 artarak 90 bin 695 oldu. Hafif ticari araç satışları da ekimde yüzde 17,78 yükselerek 25 bin 454 olarak kayıtlara geçti. - Togg, T10F ile elektrikli otomobil pazarında zirvede Türkiye'de 15 Eylül itibarıyla satışa sunulan Togg'un yeni modeli T10F, geçen ay elektrikli araç pazarında en çok satılan araç olurken, tüm otomobillerde de 7. sırada yer aldı. Yerli otomobil, geçen ay 2 bin 532'lik satışla elektrikli otomobil pazarında liderliğe yükselirken, en yakın takipçisi de 1623 satışla Togg T10X oldu. Bu araçları 1046 ile KG Mobility (Ssangyong), 870 ile Volvo, 841 ile KIA izledi. Tesla, geçen ay hiç araç satışı gerçekleştirmedi. Marka, bu dönemde Model Y'yi satışa açmadı. T10F, eylülde ise 1194'lük satışla en çok satılan ikinci elektrikli otomobil olmuştu. Böylece T10F'nin ekim itibariyle toplam satış adedi 3 bin 726 olarak kaydedildi.