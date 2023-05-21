  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
10
Aradaki farkı bulabilecek misiniz? 2 yıl arayla aynı baraj

2023-05-21 12:37:08
Aradaki farkı bulabilecek misiniz? 2 yıl arayla aynı baraj

İki yıl önce adeta kuruyarak çöle dönen barajın son hali yüzleri güldürdü.

#1
Foto - Aradaki farkı bulabilecek misiniz? 2 yıl arayla aynı baraj

Elazığ'da içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Hamzabey Barajı'nda 2 yıl önce yaşanan kuraklık nedeniyle sular çekilmişti.

#2
Foto - Aradaki farkı bulabilecek misiniz? 2 yıl arayla aynı baraj

Suların çekilmesi ile toprakta derin çatlaklar oluşurken, içerisinden araçların geçtiği baraj alanında hayvanlar otlamaya başlamıştı.

#3
Foto - Aradaki farkı bulabilecek misiniz? 2 yıl arayla aynı baraj

Bu sene tüm ülkede olduğu gibi Elazığ’da da yağışların etkili olması yüzleri güldürdü. 2 yıl önce adeta çöle dönen Hamzabey Barajı tamamen su ile doldu.

#4
Foto - Aradaki farkı bulabilecek misiniz? 2 yıl arayla aynı baraj

Dron ile aynı yerden çekilen görüntüler, barajdaki su seviyesinin ne denli yükseldiğini de gözler önüne serdi.

#5
Foto - Aradaki farkı bulabilecek misiniz? 2 yıl arayla aynı baraj

Palu ilçesinde yaşayan Muhammet Öztürk, “2 yıl önce bu baraj kuraklıktan dolayı bayağı azalmıştı. Bu sene çok şükür aşırı yağışlardan dolayı barajlarımız yeniden doldu. İnşallah bu şekilde devam eder ve bir daha su kıtlığı ile karşı karşıya kalmayız” dedi.

#6
Foto - Aradaki farkı bulabilecek misiniz? 2 yıl arayla aynı baraj

#7
Foto - Aradaki farkı bulabilecek misiniz? 2 yıl arayla aynı baraj

#8
Foto - Aradaki farkı bulabilecek misiniz? 2 yıl arayla aynı baraj

#9
Foto - Aradaki farkı bulabilecek misiniz? 2 yıl arayla aynı baraj

Egzamadan kurtaran en iyi doğal tedavi! Bomba karışım tarifi: İddia ediyoruz o anda etki edecek! Şok eden tarif
Kadın - Aile

Egzamadan kurtaran en iyi doğal tedavi! Bomba karışım tarifi: İddia ediyoruz o anda etki edecek! Şok eden tarif

Oldukça lezzetli bir meyve olmasının yanında, dut denilince akla sağlık faydaları gelir. Türkiye'de sıkça kullanılır. Toplaması biraz zahmet..
Düğün yapacaklar dikkat! Altın uyarısı
Ekonomi

Düğün yapacaklar dikkat! Altın uyarısı

Kuyumcular, düğün yapacaklara sahte altın uyarısında bulundu. Sahte altının sesinden anlaşılabileceğini vurgulayan Düzce’de Kuyumculuk yapan..
Davutoğlu: Kılıçdaroğlu talep ederse bırakırım
Siyaset

Davutoğlu: Kılıçdaroğlu talep ederse bırakırım

Millet İttifakı ortaklarından Gelecek Partisi'nin lideri Ahmet Davutoğlu, katıldığı programda, 'Kılıçdaroğlu, isterse bir an bile düşünmem c..
CHP'yi ifşa eden paylaşım! Ellerine imkan geçse Erdoğan'a bakın ne yapacaklar!
Sosyal Medya

CHP'yi ifşa eden paylaşım! Ellerine imkan geçse Erdoğan'a bakın ne yapacaklar!

Terör örgütünün desteklediği Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında yeniden hezimete uğrarken, CHP'n..
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: ABD'den, İsveç'ten gelen paraları gördük
Siyaset

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: ABD'den, İsveç'ten gelen paraları gördük

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sandıklarda siyasi partilerin birer temsilcileri ve müşahitleri olabilir. Oy ve Ötesi diye bir dernek orada..
Sinan Oğan'dan 11 maddelik paylaşım
Gündem

Sinan Oğan'dan 11 maddelik paylaşım

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, sosyal medya üzerinden 11 madde paylaştı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23