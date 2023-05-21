Aradaki farkı bulabilecek misiniz? 2 yıl arayla aynı baraj

Palu ilçesinde yaşayan Muhammet Öztürk, “2 yıl önce bu baraj kuraklıktan dolayı bayağı azalmıştı. Bu sene çok şükür aşırı yağışlardan dolayı barajlarımız yeniden doldu. İnşallah bu şekilde devam eder ve bir daha su kıtlığı ile karşı karşıya kalmayız” dedi.