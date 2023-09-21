  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TOKİ'den müjde! Yüzde 25 indirim kampanyası başladı

Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! AK Parti emekli maaşlarıyla ilgili müjdeyi az önce duyurdu

Aracını gören gazeteci büyük şok yaşadı

Tarihin en büyük zammı geliyor! Emekliye, asgari ücretliye ve memura müjdeyi verdi: İşte kalem kalem yeni maaşlar...

İşte dünyanın en çok para harcatan teknik direktörleri! Kimler yok ki... Rakamlar korkunç!

Denizli'deki inşaat kazısında bulundu! Çalışmalar durduruldu, apar topar emniyete bildirildi

Almanlar dünyaya ilan etti: İstanbul'un altında bulundu

Türkiye öyle bir cihaz geliştirdi ki... Görülmeyeni gösteriyor

Operasyonel uydu geliştirdiklerini duyurmuşlardı! İlan ettiler: Bakmaya doyamayacaksınız!

Malatya ve Elazığ'ın ismi değişti! Herkes çok beğendi
Gündem
4
Aracını gören gazeteci büyük şok yaşadı

2023-09-21 16:39:33
Aracını gören gazeteci büyük şok yaşadı

Kahramanmaraş’ta görev yapan gazeteci Mesut Tuğrul’un otomobiline asitli saldırı gerçekleştirildi.

#1
Foto - Aracını gören gazeteci büyük şok yaşadı

Kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası otomobilin kaporta bölgelerinde boyalar kalkarken, maddi kayıp meydana geldi.

#2
Foto - Aracını gören gazeteci büyük şok yaşadı

Yaşanan olayla ilgili konuşan gazeteci Tuğrul, şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - Aracını gören gazeteci büyük şok yaşadı

“Akşam arabayı bıraktığımda sabahleyin geldim, komşumuz 'Arabana operasyon yaptılar' dedi. Geldim baktım arabanın her tarafı asit olmuş şekilde kavlamış. Kahramanmaraş’ta 28 yıldır gazetecilik yapıyorum ve toplum yararına ne kadar haber varsa yapmaya çalışıyorum. Maalesef böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. İsterdim ki, bunu yapacaklarına gitsin mahkemeye dava açsın. Bu haberlerin karşılığı bu olmamalı. Elinde ekmeği olan insanlarız, gazeteciler çok zengin insan değiller. Gerçekten çok maddi hasar açtılar bize. Bu konuda sayın valimiz, sayın emniyet müdürümüz ve polis teşkilatımızdan Allah razı olsun. Bunları yapanları emniyet teşkilatımız ortaya çıkartacak delilleri ile birlikte. Karakola gittim, bu olayla ilgili suç duyurusunda bulundum”

Rakamlar açıklandı! TMO’dan tarihi en yükseği
Ekonomi

Rakamlar açıklandı! TMO’dan tarihi en yükseği

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, "TMO, tarihinin en yüksek alımını gerçekleştirerek 11 milyon tonun üzerinde hububat aldı." dedi.
Zamlı maaş tablosu! Açıklanan zam oranına göre maaşlar şekillendi
Ekonomi

Zamlı maaş tablosu! Açıklanan zam oranına göre maaşlar şekillendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın son açıkladığı yüzde 50 memur maaş zam oranına göre olası en düşük memur, memur emeklisi ve SSK..
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıkladı.
Tarkan'ın Atatürk hassasiyeti pes dedirtti! 17 yaşındaki çocuğu beklemiş
Medya

Tarkan'ın Atatürk hassasiyeti pes dedirtti! 17 yaşındaki çocuğu beklemiş

Şarkıcı Tarkan, Disney Plus'un Atatürk dizisini yasaklamasına karşın hiçbir tepki göstermeyip aradan zaman geçtikten sonra açıklama yapması ..
Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunun arkasındaki gerçek
Dünya

Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunun arkasındaki gerçek

Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunun perde arkasını anlatan uzmanlar Azerbaycan'ın bir terör koridoru istemediği içi..
Bunadı mı acaba? ABD Başkanı Joe Biden, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın elini sıkmadı Brezilya başkanına dikkat edin
Sosyal Medya

Bunadı mı acaba? ABD Başkanı Joe Biden, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın elini sıkmadı Brezilya başkanına dikkat edin

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'yla görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçen Joe Biden, garip hareketlerine bir yenisini daha..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23