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Otomotiv
8
Aracına taktırmayan yandı! Son tarih yaklaşıyor

2024-05-09 11:44:05
Aracına taktırmayan yandı! Son tarih yaklaşıyor

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren düzenlemede sonra yaklaşılıyor. Ticari araçlara Taşıt Tanıma Birimi taktırmak zorunlu olacak. Uygulamayanlara ağır cezalar gelecek. İşte TTB taktırmak için son tarih...

#1
Foto - Aracına taktırmayan yandı! Son tarih yaklaşıyor

TTB taktırmak için 1 Ocak 2025 tarihi son gün olarak belirlendi.. B

#2
Foto - Aracına taktırmayan yandı! Son tarih yaklaşıyor

Ticari araç sahipleri için Taşıt Tanıma Birimi sistemi zorunlu hale geliyor. Taktırmayan ise ceza alacak.

#3
Foto - Aracına taktırmayan yandı! Son tarih yaklaşıyor

Yeni düzenleme kapsamında, yakıt alan araçların plakalarını otomatik olarak Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz'a işleyecek olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi devreye alınacak.

#4
Foto - Aracına taktırmayan yandı! Son tarih yaklaşıyor

TTB TAKTIRMAK ZORUNLU OLACAK Araçların yakıt depolarına monte edilen elektronik bir etiket olan Taşıt Tanıma Birimi (TTB) zorunlu hale geliyor. İş yerlerine ait ya da iş yerlerinin kiraladığı araçların 31 Aralık 2024 tarihine kadar tüm ticari araçlara TTB takılması zorunlu olacak. TTB sayesinde yakıt alımı sırasında manuel plaka kaydı yapma gerekliliği ortadan kalkacak. TTB, akaryakıt satışlarında vergi kayıplarını önlemek ve işlemi otomatikleştirmek amacıyla kullanılan bir sistemdir.

#5
Foto - Aracına taktırmayan yandı! Son tarih yaklaşıyor

UYGULAMAYANA CEZA! TTB takmayan araçlar, 1 Ocak 2025'ten itibaren yola çıkamayacak. Bu tarihten sonra TTB takmayan araçlara trafik cezası kesilecek. Akaryakıt giderlerinin beyanında kullanılan fiş ve faturalara plaka bilgileri otomatik olarak işlenecek.

#6
Foto - Aracına taktırmayan yandı! Son tarih yaklaşıyor

TTB SÖKÜLÜRSE TEKRAR TAKILABİLİR Mİ? TTB'ler araçtan söküldüğünde kullanılmayacak ve yeniden taktırılması gerekecek. Ayrıca taşıtların sahiplik ve/veya plaka bilgisinin değişmesi durumunda da taşıtlara yeni TTB takılacak.

#7
Foto - Aracına taktırmayan yandı! Son tarih yaklaşıyor

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTI UTTS Tebliği 5 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yayınlanan 'Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ne göre kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtlara 31 Aralık 2024 tarihine kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması zorunluluğu getirildi. Akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin ise 31 Aralık 2024 tarihine kadar akaryakıt istasyonlarında en az bir pompa ünitesinin tabanca aparatlarına Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) cihazı taktırmaları zorunlu hale geldi. Sistemin kurulum ve işletim esasları, yetkili firma işlemleri ve UTTS kullanılarak yapılacak akaryakıt satışlarında belge düzeni de 5 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan tebliğ ile belirlenmişti. TTB ÜCRETİ NE KADAR? TTB'lerin fiyatı, yetkili firmalara göre değişiklik gösterebilir. Ortalama TTB fiyatı 250 TL civarındadır.

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