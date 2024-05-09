Aracına taktırmayan yandı! Son tarih yaklaşıyor

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTI UTTS Tebliği 5 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yayınlanan 'Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ne göre kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtlara 31 Aralık 2024 tarihine kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması zorunluluğu getirildi. Akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin ise 31 Aralık 2024 tarihine kadar akaryakıt istasyonlarında en az bir pompa ünitesinin tabanca aparatlarına Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) cihazı taktırmaları zorunlu hale geldi. Sistemin kurulum ve işletim esasları, yetkili firma işlemleri ve UTTS kullanılarak yapılacak akaryakıt satışlarında belge düzeni de 5 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan tebliğ ile belirlenmişti. TTB ÜCRETİ NE KADAR? TTB'lerin fiyatı, yetkili firmalara göre değişiklik gösterebilir. Ortalama TTB fiyatı 250 TL civarındadır.