Araç takla attı! Burnu bile kanamadı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi ile 2659 Sokak kesişiminde meydana geldi. M.Y. idaresinde ki 07 EYZ 66 plakalı Peugeot marka otomobil ile M.E. yönetiminde ki 07 BDU 036 plakalı Dacia marka araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 07 BDU 036 plakalı araç takla attı. Araçta bulunanların yardımına ilk olarak çevrede ki esnaf ve vatandaşlar koştu. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.