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Yaşam
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Araç takla attı! Burnu bile kanamadı

2024-08-07 21:11:53
Araç takla attı! Burnu bile kanamadı

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında takla atan aracın içinden çıkan vatandaşın burnunun dahi kanamadığı dikkatlerden kaçmadı.

#1
Foto - Araç takla attı! Burnu bile kanamadı

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan sürücü ve yolcular kazayı burunları bile kanamadan atlattı. Kavşakta daha öncede çok sayıda kaza yaşandığını belirten vatandaşlar yetkililerin önlem almasını istedi.

#2
Foto - Araç takla attı! Burnu bile kanamadı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi ile 2659 Sokak kesişiminde meydana geldi. M.Y. idaresinde ki 07 EYZ 66 plakalı Peugeot marka otomobil ile M.E. yönetiminde ki 07 BDU 036 plakalı Dacia marka araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 07 BDU 036 plakalı araç takla attı. Araçta bulunanların yardımına ilk olarak çevrede ki esnaf ve vatandaşlar koştu. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

#3
Foto - Araç takla attı! Burnu bile kanamadı

Vatandaşlar tarafından takla atan araçtan çıkartılan M.E. ve oğlu kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından ilk kontrolü kaza yerinde yapılan küçük çocuk kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazaya şahit olan Muhlis Kaplan, “Dükkânda tıraş yapıyordum. Birden ses geldi. Çıkıp baktığımda iki aracın çarpıştığını gördüm. Takla atan aracın içinde çocuklar vardı. Arkadaşlarla araçta bulunanları çıkardık. Ardından ambulans geldi” dedi.

#4
Foto - Araç takla attı! Burnu bile kanamadı

Aynı yerde daha öncede çok sayıda kaza olduğunu ve yetkililerin hız kesici tümsek veya farklı bir önlem alması gerektiğini belirten Kaplan, “Burada sürekli kaza oluyor, kimse ilgilenmiyor. 2 gün önce yine kaza oldu. Belediye aracı motosikletliye çarptı. Motorlu çocuk ağır yaralanmıştı. İki ay öncede kaza yapan bir araç benim dükkâna girdi. Baya bir hasar vermişti. Artık yetkililerden kasis veya farklı bir önlem alınmasını istiyoruz. Burada çok fazla kaza oluyor. Ölen dahi olmuştu” şeklinde konuştu. Kaza yapan araçlar polis ekipleri ve vatandaşların yardımıyla yol kenarına alındı.

#5
Foto - Araç takla attı! Burnu bile kanamadı

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