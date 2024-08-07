Araç takla attı! Burnu bile kanamadı

Aynı yerde daha öncede çok sayıda kaza olduğunu ve yetkililerin hız kesici tümsek veya farklı bir önlem alması gerektiğini belirten Kaplan, “Burada sürekli kaza oluyor, kimse ilgilenmiyor. 2 gün önce yine kaza oldu. Belediye aracı motosikletliye çarptı. Motorlu çocuk ağır yaralanmıştı. İki ay öncede kaza yapan bir araç benim dükkâna girdi. Baya bir hasar vermişti. Artık yetkililerden kasis veya farklı bir önlem alınmasını istiyoruz. Burada çok fazla kaza oluyor. Ölen dahi olmuştu” şeklinde konuştu. Kaza yapan araçlar polis ekipleri ve vatandaşların yardımıyla yol kenarına alındı.