Araç sahipleri dikkat! Zorunluluk kaldırıldı, artık serbest olacak

İlk aşamada teklif alınamadığı durumda, Platform Aracılık Sözleşmesi kapsamında diğer sigorta şirketleri ile ikinci bir aşamaya geçilecek. Bu aşamada da 10 dakika içinde teklifler alınıp poliçeler düzenlenecek. Platform Aracılık Sözleşmesi kurulmasının her iki taraf için isteğe bağlı olduğu belirtildi. Sigorta şirketleri, Platform üzerinden alınan tekliflerle düzenlenen poliçelerin prim tahsilatı konusunda diğer poliçelerle aynı koşulları belirlemek zorunda olacak. Ayrıca, şirketlerin teklif vermemesi veya gün sonuna kadar poliçe düzenlenmemesi, poliçe düzenlemeden kaçınma olarak kabul edilecektir.