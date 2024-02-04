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Araç sahipleri dikkat! Zorunluluk kaldırıldı, artık serbest olacak
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11
Araç sahipleri dikkat! Zorunluluk kaldırıldı, artık serbest olacak

2024-02-04 13:04:26
Araç sahipleri dikkat! Zorunluluk kaldırıldı, artık serbest olacak

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni döneme sayılı gün kaldı. Zorunluluk kaldırıldı, artık serbest olacak.

#1
Foto - Araç sahipleri dikkat! Zorunluluk kaldırıldı, artık serbest olacak

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren flaş gelişme! Trafik sigortası için yeni bir sistem geliyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik sigortasındaki arz sorunlarını çözmek ve sigortalıların mağduriyet yaşamasını önlemek amacıyla Trafik Teklif Platformu'nu hayata geçiriyor.

#2
Foto - Araç sahipleri dikkat! Zorunluluk kaldırıldı, artık serbest olacak

SEDDK'nın 19 Şubat 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan genelgesinde platforma üyelik, aracılık sözleşmesi, teklif verilmesi ve poliçe düzenlenmesine ilişkin maddeler yer aldı.

#3
Foto - Araç sahipleri dikkat! Zorunluluk kaldırıldı, artık serbest olacak

Trafik Teklif Platformu, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi aracılığıyla sigorta aracıları ile sigorta şirketleri arasında etkili bir iletişim ve işbirliği sağlayı amaçlıyor. Genelgeye göre, şirketlerin platforma üyeliği zorunlu olup, aracılar için üyelik ise isteğe bağlı olacak.

#4
Foto - Araç sahipleri dikkat! Zorunluluk kaldırıldı, artık serbest olacak

Fakat aracılar tarafından üyelik ücreti ödenmesi gerekiyor. Aracılar, şirketlerine olan komisyon borcu veya SBM'ye Platform üyelik ücretini ödemedikleri takdirde üyelikleri askıya alınacak. Platforma üyelik, aracılık sözleşmesi, teklif verilmesi ve poliçe düzenlenmesine ilişkin genelge 19 Şubat 2024 tarihinde yürürlüğe girecek. Platform Aracılık Sözleşmesi'nin kurulması her iki taraf için isteğe bağlıdır ve sözleşmenin kurulması ve sona erdirilmesi genel hükümlere tabi olacak.

#5
Foto - Araç sahipleri dikkat! Zorunluluk kaldırıldı, artık serbest olacak

Teminat mektubu veya kefalet sigortası talep edilmemekte ve aracılar sadece bir sigorta şirketi ile çalışmak zorunda değillerdir. Portföy hakkına zarar verecek düzenlemeler yapılmayacak.

#6
Foto - Araç sahipleri dikkat! Zorunluluk kaldırıldı, artık serbest olacak

SEDDK, genelge ile kurulan Sigorta Aracıları İçin Teklif Platformu'nun, sigorta aracıları (acente ve broker) tarafından sigorta şirketlerinden karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası için teklif almasını sağlayacağını açıkladı. Ayrıca teklifle şirket ekranlarından poliçe düzenlenmesi için Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) nezdinde kurulan bilişim temelli bir platform olacak.

#7
Foto - Araç sahipleri dikkat! Zorunluluk kaldırıldı, artık serbest olacak

SDDK tarafından yayımlanan genelgede, "Platform Aracılık Sözleşmesinin kurulmasında; teminat mektubu sunulması ya da kefalet sigortası istenmeyecek. Sadece bir sigorta şirketi ile çalışılması gerektiğine ilişkin sınırlama konulamayacak.

#8
Foto - Araç sahipleri dikkat! Zorunluluk kaldırıldı, artık serbest olacak

Platformun çalışma sistematiği iki faza ayrılmıştır. Birinci fazda sigorta aracılarının hâlihazırda anlaşması olan sigorta şirketlerinden 10 dakikalık süre içinde teklif alacak. Söz konusu şirketler tarafından verilecek teklif numaraları üzerinden şirket ekranlarından poliçe tanzim edilecek" açıklamalarına yer verildi.

#9
Foto - Araç sahipleri dikkat! Zorunluluk kaldırıldı, artık serbest olacak

Platformun işleyişi iki aşamada gerçekleşecek. İlk aşamada, sigorta aracıları mevcut anlaşmalı oldukları sigorta şirketlerinden 10 dakika içinde teklif alacak ve bu teklifler üzerinden poliçeler düzenlenecek.

#10
Foto - Araç sahipleri dikkat! Zorunluluk kaldırıldı, artık serbest olacak

İlk aşamada teklif alınamadığı durumda, Platform Aracılık Sözleşmesi kapsamında diğer sigorta şirketleri ile ikinci bir aşamaya geçilecek. Bu aşamada da 10 dakika içinde teklifler alınıp poliçeler düzenlenecek. Platform Aracılık Sözleşmesi kurulmasının her iki taraf için isteğe bağlı olduğu belirtildi. Sigorta şirketleri, Platform üzerinden alınan tekliflerle düzenlenen poliçelerin prim tahsilatı konusunda diğer poliçelerle aynı koşulları belirlemek zorunda olacak. Ayrıca, şirketlerin teklif vermemesi veya gün sonuna kadar poliçe düzenlenmemesi, poliçe düzenlemeden kaçınma olarak kabul edilecektir.

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