  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
12
Araç sahipleri dikkat! Ocak ayından sonra cezası artıyor

2022-11-08 07:27:51
Araç sahipleri dikkat! Ocak ayından sonra cezası artıyor

1 Aralık itibarıyla Türkiye genelinde kış lastiği takma zorunluluğu başlıyor.

#1
Foto - Araç sahipleri dikkat! Ocak ayından sonra cezası artıyor

Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan yabancı ve yerli plakalı araçlar, bu tarihten itibaren kış lastiği takmak zorunda kalacaklar.

#2
Foto - Araç sahipleri dikkat! Ocak ayından sonra cezası artıyor

Hava sıcaklıkları ve iklim şartlarına bağlı olarak il valilikleri bu süreleri erkene ya da gece çekebilirken, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, sürücülere ve araç sahiplerine İhlas Haber Ajansı (İHA) vasıtasıyla uyarılarda bulundu.

#3
Foto - Araç sahipleri dikkat! Ocak ayından sonra cezası artıyor

Kış lastiği takmanın zorunlu olduğu durumlar ve araçlar hakkında bilgi veren TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan yabancı ve yerli plakalı araçlar, kış lastiği takmak zorundalar. 1 Aralık itibariyle başlayacak kış lastiği zorunluluğunun tarihi sıcaklıklara göre il valileri tarafından belirlenir.

#4
Foto - Araç sahipleri dikkat! Ocak ayından sonra cezası artıyor

Kış lastiği zorunluluğuna uymayan aracın işletenine 846 TL idari para cezası verilir. Kış lastiği; kamyon ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinde, kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinde zorunludur.

#5
Foto - Araç sahipleri dikkat! Ocak ayından sonra cezası artıyor

Ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçer. Römaork lastikleri zorunlu değildir" dedi.

#6
Foto - Araç sahipleri dikkat! Ocak ayından sonra cezası artıyor

Patinaj lastiğinin kış lastiği yerine geçmediğini ifade eden Fevzi Apaydın, "Kış lastiğinin derinliği kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde 4 mm’den, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda 1,6 mm’den az olamaz. Öte yandan patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

#7
Foto - Araç sahipleri dikkat! Ocak ayından sonra cezası artıyor

Kış lastiklerinin yanaklarında, (M+S) veya kar tanesi veya her iki işarette bulunur. Aynı dingil üzerinde içte yer alan lastiklerde sırt deseni uygunluğu kontrol edilir.

#8
Foto - Araç sahipleri dikkat! Ocak ayından sonra cezası artıyor

Lastikler kaplama ise diş derinliği ve sırt deseninin kış lastiğine uygun olması zorunludur. Havanın soğuması ile normal lastikler sertleşir ve yola tutunması zorlaşır. Kış lastikleri ise özel hamuru ve yüksek silika oranı sayesinde 7 derecenin altında da yumuşaklığını ve dayanıklılığını korur. Damarlı sırt yapısı ve derin dişleri sayesinde erimiş karlı ve çamurlu suyu daha iyi tahliye eder. Kış lastiği, kış şartlarında daha emniyetli sürüş sağlar ve daha kısa mesafede durur" diye konuştu.

#9
Foto - Araç sahipleri dikkat! Ocak ayından sonra cezası artıyor

Kış lastiği takma zorunluluğu bulunan araçların lastik takmama cezasının Ocak 2023’ten itibaren artacağını belirten Apaydın ayrıca, "Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar için 1 Aralık’tan itibaren kış lastiği takılmasının zorunludur.

#10
Foto - Araç sahipleri dikkat! Ocak ayından sonra cezası artıyor

1 Aralık’tan itibaren kış lastiği takmamanın cezasının 846 liradır. Ceza 1 Ocak 2023’den itibaren yeniden değerleme oranında artacaktır. Kış lastiğine geçişte tarihten çok hava muhalefetinin göz önüne alınması gerekmektedir. Hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düştüğü bölgelerde trafiğin daha güvenli olması için 1 Aralık beklenmeden kış lastiğine geçilmelidir.

#11
Foto - Araç sahipleri dikkat! Ocak ayından sonra cezası artıyor

Zorunlu uygulamanın başlamasından önce yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlarımız araçlarına daha önceden kış lastiği takmalıdır. Özellikle kışa girerken herkes araç muayenesini, bakımını en doğru şekilde yaptırmalı, aracın kışa hazırlığı külfet gibi görülmemeli. Hepimizin can ve mal güvenliği için kış lastiğinin ve araç bakımının önemi büyüktür" şeklinde konuştu. Öte yandan kış lastiği taktırmama cezasının yeni yılla birlikte 2 bin 534 TL olması bekleniyor.

İslam Memiş Perşembe gününü işaret etti! Borsa, dolar, altın, gümüş, kripto paradaki beklentileri: Yükseliş sürecek mi?
Ekonomi

İslam Memiş Perşembe gününü işaret etti! Borsa, dolar, altın, gümüş, kripto paradaki beklentileri: Yükseliş sürecek mi?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Kasım ilk haftasında borsa, dolar, altın, kripto paradaki beklentileri yazdı, perşembe günü içi..
Menemen Belediyesi yüzlerce dönüm konut arsasını satışa çıkardı
Ekonomi

Menemen Belediyesi yüzlerce dönüm konut arsasını satışa çıkardı

İzmir Menemen Belediye Başkanlığı, ilanla duyurusunu yaptığı ve mülkiyeti belediyeye ait yüzlerce dönümden oluşan 146 adet konut arsasını 28..
Putin imzayı attı! Flaş askerlik kararı... Eski mahkumlar Ukrayna'da savaşmaya gönderilecek
Dünya

Putin imzayı attı! Flaş askerlik kararı... Eski mahkumlar Ukrayna'da savaşmaya gönderilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi seferberlik kanununun kapsamını genişletmeye yönelik imzaladığı kararnameyle eski mahkumların Ukr..
Rus uzmandan bomba itiraf: Türkler Karadeniz'in sahibi
Gündem

Rus uzmandan bomba itiraf: Türkler Karadeniz'in sahibi

Türkiye'nin Karadeniz'deki gücü hakkında değerlendirmelerde bulunan Rus analist Sergey Mardan, "Türk Deniz Kuvvetleri, Rus Karadeniz Filosu'..
İşbilmez Ekrem İmamoğlu'nun yaptırdığı platform evsizlere yatakhane oldu!
Siyaset

İşbilmez Ekrem İmamoğlu'nun yaptırdığı platform evsizlere yatakhane oldu!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Vatan Caddesi üzerinde 29 Ekim, 10 Kasım, 30 Ağustos gibi günlerde kullanılmak üzere kurulan tö..
O ülkeyi MİT korkusu sardı! Generalleri
Dünya

O ülkeyi MİT korkusu sardı! Generalleri "Bu, endişe verici" deyip açıkladı

Yunan Korgeneral Lazaros Kambouridis, "Erdoğan'ın tüm resmi ziyaretlerinde ve yabancı ülkelerdeki temaslarında Milli İstihbarat Teşkilatı (M..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23