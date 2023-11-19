Araç sahipleri: 26 milyon TL’lik elektrikli Rolls-Royce Spectre satışa çıkmadı ama ülkemizde yüzlerce sıraya girmiş!

Emre Özpeynirci tarafından aktarıldığı kadarıyla Rolls-Royce Spectre satın almak için 2026’ya kadar Türkiye’de 110 kişi sıraya girmiş. Araç için Türkiye’de henüz müşteri teslimatı olmamış ancak 2024’te 40 adet getirilecekmiş. Özpeynirci’ye göre elektrikli olduğu için yüzde 60’lık ÖTV diliminde yer alan lüks elektriklinin liste fiyatı 780 bin Euro’dan (24,4 milyon TL) başlıyor. Türkiye’ye ilk gelen model ise tam 850 bin Euro (26,6 milyon TL) seviyesinde yer alıyormuş. “Dünyanın en pahalı elektrikli otomobili ama ÖTV avantajı nedeniyle Türkiye’deki en ucuz Rolls-Royce” denilen araç, ultra zenginlerin dikkatini çeken heybetli seçenekler arasında yer alıyor. Araç hakkında elbette şimdiye kadar çok sayıda bilgi geldi. Örneğin eğer kaçırdıysanız Rolls-Royce Spectre lüks elektrikli sınıfındaki birçok rakibinden çok daha düşük bir menzil değerine sahip. Bazı rakipleri 800 km menzil getirirken, Spectre tam dolu batarya ile ancak 420 km kadar yol yapabiliyor. Bu değer araca uzaktan bakan bizler için hiç etkileyici değil ve kesinlikle yeterli görünmüyor. Firma ise kendi istatistikleri üzerinden böyle düşünmüyor. Yapılan resmi açıklamaya göre standart bir Rolls-Royce sahibi aracını yılda ortalama 4.800 km kadar kullanıyor.