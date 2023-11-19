  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Okullarda yeni çoklu yabancı dil eğitim modeli: Öğrenciler pilot uygulama ile tanıştı! Ders saatleri artırıldı

Karagöl Tabiat Parkı’nda tabloluk manzara

Her kış olduğu gibi Bolu'da onlarca araç yolda kaldı! İşte o görüntüler

Deniz taştı, tekneler parçalandı! Yalova halkı dehşeti yaşadı: camlar kırıldı, fırtına yıktı geçti!

Ünlü şef antik kentte pilav yaptı!

Cennet hurmasının faydaları! Trabzon Hurması: C vitamini en çok bu gıdada dolu! Herkes onu konuşuyor

Böylesi görülmedi! Maratonu top mermileriyle koştular!

Asgari ücret zammı: Asgari ücretle ilgili rakam! Yeni yılda zam ne kadar olacak? İlk rakamlar da gelmeye başladı

Bu yöntemle işiniz çok kolay olacak! İşte yumurtanın bozuk olduğunu anlamanın püf noktası
Otomotiv
7
Araç sahipleri: 26 milyon TL’lik elektrikli Rolls-Royce Spectre satışa çıkmadı ama ülkemizde yüzlerce sıraya girmiş!

2023-11-19 17:23:28
Araç sahipleri: 26 milyon TL’lik elektrikli Rolls-Royce Spectre satışa çıkmadı ama ülkemizde yüzlerce sıraya girmiş!

Çok dikkat çekici bir üretim süreci sonrasında doğan elektrikli Rolls-Royce Spectre için bu sefer ülkemizde araç gelmeden sıraya girdiler...

#1
Foto - Araç sahipleri: 26 milyon TL’lik elektrikli Rolls-Royce Spectre satışa çıkmadı ama ülkemizde yüzlerce sıraya girmiş!

Emre Özpeynirci tarafından aktarıldığı kadarıyla Rolls-Royce Spectre satın almak için 2026’ya kadar Türkiye’de 110 kişi sıraya girmiş. Araç için Türkiye’de henüz müşteri teslimatı olmamış ancak 2024’te 40 adet getirilecekmiş. Özpeynirci’ye göre elektrikli olduğu için yüzde 60’lık ÖTV diliminde yer alan lüks elektriklinin liste fiyatı 780 bin Euro’dan (24,4 milyon TL) başlıyor. Türkiye’ye ilk gelen model ise tam 850 bin Euro (26,6 milyon TL) seviyesinde yer alıyormuş. “Dünyanın en pahalı elektrikli otomobili ama ÖTV avantajı nedeniyle Türkiye’deki en ucuz Rolls-Royce” denilen araç, ultra zenginlerin dikkatini çeken heybetli seçenekler arasında yer alıyor. Araç hakkında elbette şimdiye kadar çok sayıda bilgi geldi. Örneğin eğer kaçırdıysanız Rolls-Royce Spectre lüks elektrikli sınıfındaki birçok rakibinden çok daha düşük bir menzil değerine sahip. Bazı rakipleri 800 km menzil getirirken, Spectre tam dolu batarya ile ancak 420 km kadar yol yapabiliyor. Bu değer araca uzaktan bakan bizler için hiç etkileyici değil ve kesinlikle yeterli görünmüyor. Firma ise kendi istatistikleri üzerinden böyle düşünmüyor. Yapılan resmi açıklamaya göre standart bir Rolls-Royce sahibi aracını yılda ortalama 4.800 km kadar kullanıyor.

#2
Foto - Araç sahipleri: 26 milyon TL’lik elektrikli Rolls-Royce Spectre satışa çıkmadı ama ülkemizde yüzlerce sıraya girmiş!

Buradan bir hesap yapan firmaya göre Spectre sahibi çoğu kişi, aracını çok yüksek ihtimalle her ay sadece 1 kez, yılda ise 12 kez şarj edecek. Elbette satın aldığı Spectre modelini çok daha sık kullanan olacaktır ancak ortalamaya vurulduğu zaman aracın 420 km’lik menzili Rolls-Royce dünyasında kesinlikle bir sorun olacak ya da menzil endişesi yaratacak gibi görünmüyor.

#3
Foto - Araç sahipleri: 26 milyon TL’lik elektrikli Rolls-Royce Spectre satışa çıkmadı ama ülkemizde yüzlerce sıraya girmiş!

Eğer daha önce görmediyseniz Rolls-Royce Spectre için firma inanılmaz testler gerçekleştirdi. Toplamda 2,5 milyon kilometreyi bulan test süreci içerisinde -40°C ile +50°C arasında değişen sıcaklıklara ve Kuzey Kutbu’ndaki kar, buzdan çöllere, yüksek dağ geçitlerine ve dünyanın mega şehirlerine kadar uzanan koşullar baz alındı.

#4
Foto - Araç sahipleri: 26 milyon TL’lik elektrikli Rolls-Royce Spectre satışa çıkmadı ama ülkemizde yüzlerce sıraya girmiş!

Resmi kaynaklar, Rolls-Royce Spectre için 120 yıllık marka tarihindeki en zorlu geliştirme sürecinin uygulandığı belirtiyor. Rolls-Royce, bu yepyeni macerada markanın var olan standartlarını korumak ve daha artırmak adına işini şansa bırakmak istememiş.

#5
Foto - Araç sahipleri: 26 milyon TL’lik elektrikli Rolls-Royce Spectre satışa çıkmadı ama ülkemizde yüzlerce sıraya girmiş!

Bu kapsamda otomobili test etmek için toplam 50.000 saatten fazla zaman harcandığını belirten marka, “Life Style” analizi içeren ek bir test sürecini de testler içerisine eklemeyi tercih etmiş. Bahsi geçen bu ek test programı, müşterilerin mühendislerin yeni bir Rolls-Royce’a getirilmesi muhtemel çok özel talepleri tahmin etmelerine, nihai mühendislik ve moda deneyiminin uygun özellikleri ve tepkileri içermesini sağlamalarına olanak tanımış.

#6
Foto - Araç sahipleri: 26 milyon TL’lik elektrikli Rolls-Royce Spectre satışa çıkmadı ama ülkemizde yüzlerce sıraya girmiş!

Markanın alüminyum alaşım “Architecture of Luxury” platformu üzerine inşa edilen Spectre, çift elektrik motoru ile masaya 577 beygir güç koyuyor. 2.975 kilogramlık ağırlık ile Rolls-Royce tarihinin en ağır otomobillerinden olan Spectre’ın, 0’dan 100’e erişme süresi ise 4,4 saniye seviyesinde.

Diyanet'ten açıklama: İnanmayanın cenaze namazı kılınmaz!
Gündem

Diyanet'ten açıklama: İnanmayanın cenaze namazı kılınmaz!

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt'un 'cenaze namazı' açıklaması gündem oldu.
Önce protesto, şimdi reklam… Ne kadar aldın Berna?
Gündem

Önce protesto, şimdi reklam… Ne kadar aldın Berna?

Disney’in Mustafa Kemal hakkındaki filmde Ermenilere boyun eğmesinin ardından Disney’i protesto eden kemalistler şimdi de filmin reklamını y..
Sosyal medya onu konuşuyor: Kim bu gizemli futbolcu
Sosyal Medya

Sosyal medya onu konuşuyor: Kim bu gizemli futbolcu

Milli Takım, hazırlık maçında Almanya’yı mağlup etti. Sosyal medya ise maçın ardından “gizemli futbolcuyu” tartıştı.
Son dakika! Bir ilimizde okullar tatil edildi
Gündem

Son dakika! Bir ilimizde okullar tatil edildi

Zonguldak Valiliği, il genelinde tüm okullarda eğitime 1 gün boyunca ara verildiğini açıkladı.
İsrailli Bakan açıkladı:
Gündem

İsrailli Bakan açıkladı: "Filistinli tutuklular idam edilecek”

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, meclisin pazartesi günü "Filistinli tutuklulara idam cezası" öngören yasa tasarısını görüşece..
Katil başbakandan alçak sözler! Dünyaya böyle seslendi
Gündem

Katil başbakandan alçak sözler! Dünyaya böyle seslendi

İsrail terör devletinin Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında binlerce sivilin katledilmesine yönelik tüm dünyanın ç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23