Araç karşıdan gelen otomobile çarpıp takla attı

Tuzla'da kontrolden çıkan araç kaldırıma ve ağaçlara vurduktan sonra karşı şeritten gelen otomobile çarpıp takla attı. Kazada biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kaza, İstanbul Tuzla ilçesi, Rauf Orbay Caddesi üzerinde saat 22.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, G.G. hakimiyetindeki 34 HPF 685 plakalı araç, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle önce yol kenarındaki kaldırıma ve ağaçlara vurdu, ardından da diğer şeritten gelen 34 BTY 982 plakalı araca çarptı.