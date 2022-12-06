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Araç bayisinde yangın: Sıfır araçlar kül oldu

2022-12-06 06:46:56
Araç bayisinde yangın: Sıfır araçlar kül oldu

Yangın, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde meydana geldi.

#1
Foto - Araç bayisinde yangın: Sıfır araçlar kül oldu

Edinilen bilgiye göre, bir araç markasına ait bayinin boya koruma alanında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

#2
Foto - Araç bayisinde yangın: Sıfır araçlar kül oldu

Alevler kısa sürede otoparkta bulanan 1'i cip ve 3 otomobile daha sıçradı.

#3
Foto - Araç bayisinde yangın: Sıfır araçlar kül oldu

Alevleri görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

#4
Foto - Araç bayisinde yangın: Sıfır araçlar kül oldu

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına yaklaşık bir saat müdahale ederek kontrol altına alırken sıfır araçlar küle döndü.

#5
Foto - Araç bayisinde yangın: Sıfır araçlar kül oldu

Bayi otoparkında bulunan 2 sıfır araç kül olurken 2 otomobilde de ufak çaplı hasar meydana geldi.

#6
Foto - Araç bayisinde yangın: Sıfır araçlar kül oldu

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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