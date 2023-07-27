Arabayı çalıştırır çalışmaz klima açanlar dikkat! Çocuklarınız zehirlenebilir

İçerideki hava dışarı çıktıktan sonra klimayı gönül rahatlığı ile çalıştırabilirsiniz. Bunun yanı sıra motor çalıştırılmadan ya da motor ısınmadan klima açılmamalıdır. Aracınızdaki klimanın daha randımanlı iş görebilmesi için kış ayları da dahil olmak üzere ayda birkaç kez 10-15 dakika kadar çalıştırılmalıdır. Aracınızı çalıştırdıktan sonra ise klima ilk etapta düşük ayarında biraz zaman geçtikten sonra yüksek ayara alınarak çalıştırılmalıdır. Eğer arabanızın içi aşırı soğuk olursa arabadan çıkıp sıcak havayla karşılaştığınızda tansiyonunuz oynayabilir. Bu sebepten ötürü arabanızın iç sıcaklığını iyi ayarlamanız gerekmektedir. Kış boyunca uzun süre çalıştırılmayan klimalarda gaz oturması ya da gaz sızması gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Aynı zamanda zamanında kontrol edilmeyen polen filtresi, içinde biriken tozlardan dolayı klimayı çalıştırsa bile klimadan yeterli verim alamazsınız. Klimanın arabaya vereceği herhangi bir zarar bulunmamaktadır. Bu sebeple de sürücüler, sürüş konforları açısından klimayı rahatlıkla kullanabilirler. Şöyle bir durum var ki, klimanın arabaya performans konusunda zarar vereceği söylenebilir. Eğer araç motorunun gücü düşükse, düşük motorlu araçlarda klima kullanıldığı zaman aracın performansını düşürmektedir. Aracın performansı düştüğü için de hızı önemli derecede etkilenecektir.