Arabası olan herkesin başına gelebilir! İnternetten aldı, başına gelmeyen kalmadı

Sürücülerin araç bakımlarını yaparken mutlaka kaliteli ve bilinen yerlerden ürünlerini almaları konusunda uyaran oto yedek parça satıcısı Serdar Özyeşil, merdiven altı ürünlerden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu. Özyeşil, “Hocamız 200 TL’lik bir paradan kaçayım derken 50 bin TL’lik bir masrafla karşıya kalmış oldu. Herkesin güvendiği bir yedek parçacısı olmalı. Tüm malzemesini o yedek parçacıdan alacak ve bir sorun olursa da muhatap bulacak gidip ben bu yağı sizden aldım sahte çıktı veya bir problem oldu diyebilecek yedek parçacıdan alacaksınız. Yedek parçalarınızı bilindik yerlerden ve faturalı ürünlere hem kendinizi hem de ülkenizi koruyorsunuz. Kesinlikle aldığınız her ürünün faturasını talep edin. Faturasız hiçbir ürün almayın” şeklinde konuştu.