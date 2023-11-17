  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'de en çok kullanılan şifre belli oldu

Emekli ve memur ile ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Ekonomistler bu rakamı ilk kez telaffuz etti!

Türkiye'den apar topar ayrılmıştı: Ocak’ta belli olacak! Gerçekten çok ilginç

ABD bu kadarını beklemiyordu! Türk İHA'ları Dubai'yi salladı

İstanbul'a ilk kar yağışı için tarih verildi! Duyanlar heyecanlandı! Şehir merkezlerinde de etkisini gösterecek

Türkiye’de en çok kullanılan şifreler belli oldu! Çok ama çok şaşıracaksınız

Tam 111 yıldır ülkede faaliyet gösteriyordu! Dünya devi firmanın Türkiye'den apar topar çekilmesinin sebebi belli oldu! Gerçekten çok ilginç

Türkiye'de bu meslek meğer günde 15 bin TL kazandırıyormuş! Fatih Altaylı, detaylarıyla anlattı! Çok şaşıracaksınız

Düğünden kovulunca dehşet saçtı… Etraf kan gölüne döndü: Kuş avlar gibi insan avladı

TOGG’a kardeş geliyor! Yeni yerli otomobil 2024’te satışa sunulacak! İşte özellikleri ve fiyatı
Ekonomi
17
Arabalarla ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Bu rakamı ilk kez telaffuz ettiler: Arabası olanlar aman dikkat!

2023-11-17 13:33:55
Arabalarla ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Bu rakamı ilk kez telaffuz ettiler: Arabası olanlar aman dikkat!

Araç piyasasında alınan önlemler piyasadaki dengeleri değiştirdi. İstanbul'da bulunan Haydarpaşa Limanı’na gemilerle getirilen binlerce ithal sıfır aracın havadan çekilen görüntüleri ilginç manzaralar oluşturdu. Öte yandan Araba piyasasında önemli fırsatlar sunuyor. Yeni araç almak isteyen tüketiciler için markalara göre değişiklik gösteren ile arasında dikkat çekici indirimler mevcut. Bu indirim oranları, döviz kuru artışı göz önünde bulundurulduğunda ila %'e kadar çıkabiliyor. Otomobil sektöründeki bu indirim dalgası, sıfır araç piyasasının yanı sıra ikinci el otomobil piyasasını da etkiliyor. İkinci el otomobil alıcıları için de ile arasında cazip indirim fırsatları bulunuyor. Bu dönem, hem yeni hem de ikinci el otomobil piyasasında avantajlı fiyatlar sunan bir fırsat penceresi olarak öne çıkıyor. Tüketiciler, hem finansal avantajlar hem de rekabetçi fiyatlar sayesinde araç sahibi olmak için ideal bir zaman diliminde bulunuyorlar.

#1
Foto - Arabalarla ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Bu rakamı ilk kez telaffuz ettiler: Arabası olanlar aman dikkat!

Bu indirimler, otomobil almayı düşünenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

#2
Foto - Arabalarla ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Bu rakamı ilk kez telaffuz ettiler: Arabası olanlar aman dikkat!

Piyasada fiyatları aşırı yükselen ikinci el otomobil fiyatları ithal edilen sıfır araçların satışa sunulmasıyla birlikte düşmeye devam ediyor.

#3
Foto - Arabalarla ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Bu rakamı ilk kez telaffuz ettiler: Arabası olanlar aman dikkat!

Sıfır araçlar üretildikleri ülkelerden gemilerle İstanbul Haydarpaşa ve diğer uygun limanlara getiriliyor. Burada marka ve modellerine göre park edilen araçlar, bir süre sonra satılacak galerilere gönderiliyor. Binlerce aracın yer aldığı Haydarpaşa limanının havadan görüntülenmesi ilginç manzaralar oluşturdu.

#4
Foto - Arabalarla ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Bu rakamı ilk kez telaffuz ettiler: Arabası olanlar aman dikkat!

Görüntülerde araçlardan bazılarının gemilerden indirilerek, park alanlarına dizilmeye devam edildiği görülüyor.

#5
Foto - Arabalarla ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Bu rakamı ilk kez telaffuz ettiler: Arabası olanlar aman dikkat!

Milliyet'in haberine göre: Peki ikinci el ve sıfır oto fiyatlarında son durum ne? Konuyla ilgili gelişmeleri İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel anlattı. Ertemel konuşmasında şu ifadeleri kullandı:“Başta pandemi sürecinin etkisiyle otomobil üretiminin aksaması, fahiş fiyatla satışları artırarak sektörümüze çok ciddi zararlar verdi. Bu süreçte al-satçı olarak tabir edilen kayıt dışı ticaret oranı H boyutlarına ulaştı.

#6
Foto - Arabalarla ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Bu rakamı ilk kez telaffuz ettiler: Arabası olanlar aman dikkat!

Pazarda yaşanan olumsuzlukların temel sebeplerinden biri kayıt dışı ticaret maksatlı oluşan talepti. Bu süreçte reel tüketici piyasanın sadece ’sini oluşturmaktaydı.2023 yılı itibarıyla pandemide yaşanan üretim zorluklarının geride kalması ve temmuz ayında Ticaret Bakanlığı’mızın sektöre dair aldığı önemli tedbirler neticesinde piyasa regüle edilerek, çalkantılı süreç sonlandırıldı.

#7
Foto - Arabalarla ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Bu rakamı ilk kez telaffuz ettiler: Arabası olanlar aman dikkat!

Kayıt dışı ticaret maksatlı talebin sektörden el çektirilmesiyle bu anlamda sektöre zarar veren talep yerini reel tüketiciye bıraktı. Geçtiğimiz aylarda bayilerde sıfır araç bulunamazken, geldiğimiz noktada aylarca süren bekleme süresi normalleşerek yerini hemen teslim alışverişlere bıraktı.

#8
Foto - Arabalarla ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Bu rakamı ilk kez telaffuz ettiler: Arabası olanlar aman dikkat!

Yine bu olumsuz talebin ortadan kalkmasıyla fahiş fiyatlamalar tamamen engellendi ve fiyatlarda bir miktar düşüş sağlandı. Öte yandan krediye erişimde yaşanan zorluklar sebebiyle reel tüketici talebinde de düşüş söz konusu.

#9
Foto - Arabalarla ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Bu rakamı ilk kez telaffuz ettiler: Arabası olanlar aman dikkat!

'SIFIR ARAÇTA YÜZDE 15-20 İNDİRİM’

#10
Foto - Arabalarla ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Bu rakamı ilk kez telaffuz ettiler: Arabası olanlar aman dikkat!

Süreç içerisinde yaşanan tüm bu sebepler neticesinde ağustos ayı itibarıyla markalar önemli kampanyalar düzenleyerek hem finansman hem fiyat noktasında çok ciddi avantajlar sunmaya başladı. Sıfır araçta markalara göre değişen ila arasında indirimler görüyoruz.

#11
Foto - Arabalarla ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Bu rakamı ilk kez telaffuz ettiler: Arabası olanlar aman dikkat!

İKİNCİ ELDE İNDİRİM NE KADAR OLDU?

#12
Foto - Arabalarla ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Bu rakamı ilk kez telaffuz ettiler: Arabası olanlar aman dikkat!

Hatta bir miktar artan döviz kuruyla orantılı hesaplandığında indirimlerin -25 oranda olduğunu söyleyebiliriz. Sıfır otomobilde sağlanan bu düşüş trendi doğal olarak ikinci el otomobile de yansıdı. İkinci el otomobilde ise -15 civarında sağlanan indirimler söz konusu.

#13
Foto - Arabalarla ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Bu rakamı ilk kez telaffuz ettiler: Arabası olanlar aman dikkat!

2. ELDE İKİ MARKADA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

#14
Foto - Arabalarla ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Bu rakamı ilk kez telaffuz ettiler: Arabası olanlar aman dikkat!

Öncelikle ikinci el otomobilde kayıt dışı ticaret maksatlı fahiş fiyatlarla internet ortamında paylaşılan bu fazladan fiyatlar geri çekildi. Reel fiyat noktasında da sıfır otomobillere indirim yapıldığından, her marka ve modellerinde özellikle 2020 model ve üstü araçlarda paralel düşüşler görmekteyiz.

#15
Foto - Arabalarla ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Bu rakamı ilk kez telaffuz ettiler: Arabası olanlar aman dikkat!

Örnek vermek gerekirse Toyota’nın yaptığı indirim 3-4 yaşa kadar olan araçlara da aynı ölçüde yansıdı. Bir diğer örnek, Volkswagen markasının yaptığı ’e varan indirim, yine aynı ölçüde ikinci el olanlarına da yansımış oldu.

#16
Foto - Arabalarla ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Bu rakamı ilk kez telaffuz ettiler: Arabası olanlar aman dikkat!

Lüks segment markalarda da benzeri fiyatlamalar söz konusu. Elbette her markada indirim olsa da, oranlar denk olmadığından düşüşler farklılık gösterecektir. Ortalama vermek gerekirse ikinci el otomobilde ila 15 düşüş sağlandığını söyleyebiliriz. Geldiğimiz noktada otomobil fiyatlarında sağlanan düşüş trendinin en cazip olduğu döneminde olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple gerek sıfır gerekse ikinci el otomobil fiyatlarında daha fazla düşüş yaşanmayacağı kanaatindeyiz.

Heniyye'den İsrail'e: İstiyorsanız biz hazırız!
Gündem

Heniyye'den İsrail'e: İstiyorsanız biz hazırız!

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye yayınladığı video mesajla işgalci İsrail'e seslendi.
Batı Şeria Gazze'nin İntikamını aldı! Beytüllahim'de Ölen veya Yaralanan İsrail Askerlerinin Sayısı
Gündem

Batı Şeria Gazze'nin İntikamını aldı! Beytüllahim'de Ölen veya Yaralanan İsrail Askerlerinin Sayısı

Perşembe günü erken saatlerde işgal altındaki Kudüs'ün güneyindeki Tünel Kontrol Noktasına düzenlenen silahlı saldırıda bir Siyonist asker ö..
Resmi Gazete'de yayımlandı! Türk askeri kardeşinin yanında
Gündem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türk askeri kardeşinin yanında

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin kabulüne ilişkin T..
Borçlar 307 trilyon doları aştı
Ekonomi

Borçlar 307 trilyon doları aştı

Küresel borç seviyesi, bu yılın üçüncü çeyreğinde 307,4 trilyon dolara ulaştı.
Togg'la dengeler değişti! Türkiye'den müjde
Ekonomi

Togg'la dengeler değişti! Türkiye'den müjde

Yerli otomobil Togg ile sektörün devleri arasına giren Türkiye, Tesla ve Çinli otomobil firmaları gibi birçok yatırımcıdan yoğun ilgi görüyo..
Usame Bin Ladin'in 21 yıl önce yazdığı mektup bugün Amerikalıları uyandırdı! İşte o mektubun tam metni

Usame Bin Ladin'in 21 yıl önce yazdığı mektup bugün Amerikalıları uyandırdı! İşte o mektubun tam metni
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23