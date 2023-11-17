Arabalarla ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Bu rakamı ilk kez telaffuz ettiler: Arabası olanlar aman dikkat!

Araç piyasasında alınan önlemler piyasadaki dengeleri değiştirdi. İstanbul'da bulunan Haydarpaşa Limanı’na gemilerle getirilen binlerce ithal sıfır aracın havadan çekilen görüntüleri ilginç manzaralar oluşturdu. Öte yandan Araba piyasasında önemli fırsatlar sunuyor. Yeni araç almak isteyen tüketiciler için markalara göre değişiklik gösteren ile arasında dikkat çekici indirimler mevcut. Bu indirim oranları, döviz kuru artışı göz önünde bulundurulduğunda ila %'e kadar çıkabiliyor. Otomobil sektöründeki bu indirim dalgası, sıfır araç piyasasının yanı sıra ikinci el otomobil piyasasını da etkiliyor. İkinci el otomobil alıcıları için de ile arasında cazip indirim fırsatları bulunuyor. Bu dönem, hem yeni hem de ikinci el otomobil piyasasında avantajlı fiyatlar sunan bir fırsat penceresi olarak öne çıkıyor. Tüketiciler, hem finansal avantajlar hem de rekabetçi fiyatlar sayesinde araç sahibi olmak için ideal bir zaman diliminde bulunuyorlar.