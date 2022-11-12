Araba fiyatlarını düşürecek gelişme! Yeni dönem başlıyor

MATRAH HESAPLAMASI NASIL YAPILIR? Matrah artırımı ile ilgili hesaplama yapan Hürriyet, araç fiyatlarına etkisini inceledi. Buna göre, 1600 cc motor hacmine kadar olup vergisiz fiyatı 120 bin lirayı aşmayan otomobillerde ÖTV yüzde 45, 120 bin ile 150 bin lira arasında olanların ÖTV'si yüzde 50, 150 bin ile 175 bin lira arasında olanların ÖTV'si yüzde 60, 175 bin ile 200 bin lira arasında olanları ÖTV'si yüzde 70, 200 bin lira ve üzerinde olanların ÖTV'si yüzde 80 olarak hesaplanıyor.