2022-11-12 14:02:39 Araba fiyatlarını düşürecek gelişme! Yeni dönem başlıyor
Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Sıfır araba fiyatlarında matrah indirimi geliyor. Yeni düzenleme ile birlikte araba fiyatlarında indirim gerçekleşecek. Salgının başından beri otomobil sektöründe yaşanan araç sıkıntısı fiyatlara yansımıştı. Özellikle sıfır araç tedariki konusundaki sıkıntılar, döviz kurundaki değişiklikler, çip krizi derken sektörde fiyatlar derinleşti. Peki, Otomobil fiyatları düşer mi? Matrah artırımı ile otomobil fiyatlarında indirim olacak mı? Matrah artırımının araba fiyatlarına etkisi ne olur? İşte matrah düzenlemesi ve araba fiyatlarına etkisi ile ilgili bilmeniz gerekenler…