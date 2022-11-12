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Otomotiv
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Araba fiyatlarını düşürecek gelişme! Yeni dönem başlıyor

2022-11-12 14:02:39
Araba fiyatlarını düşürecek gelişme! Yeni dönem başlıyor

Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Sıfır araba fiyatlarında matrah indirimi geliyor. Yeni düzenleme ile birlikte araba fiyatlarında indirim gerçekleşecek. Salgının başından beri otomobil sektöründe yaşanan araç sıkıntısı fiyatlara yansımıştı. Özellikle sıfır araç tedariki konusundaki sıkıntılar, döviz kurundaki değişiklikler, çip krizi derken sektörde fiyatlar derinleşti. Peki, Otomobil fiyatları düşer mi? Matrah artırımı ile otomobil fiyatlarında indirim olacak mı? Matrah artırımının araba fiyatlarına etkisi ne olur? İşte matrah düzenlemesi ve araba fiyatlarına etkisi ile ilgili bilmeniz gerekenler…

#1
Foto - Araba fiyatlarını düşürecek gelişme! Yeni dönem başlıyor

Sıfır araç bulmak neredeyse imkansız hale gelirken ikinci el piyasasında da fiyatlar aldı başını gitti. Özellikle araç piyasasındaki artış vatandaşta bir süredir ÖTV beklentisi yaratmıştı.

#2
Foto - Araba fiyatlarını düşürecek gelişme! Yeni dönem başlıyor

Beklentiler konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den ÖTV açıklaması geldi. Bakan Nebati, matrah düzenlemesi üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

#3
Foto - Araba fiyatlarını düşürecek gelişme! Yeni dönem başlıyor

Matrah düzenlemesi ile ilgili açıklamalar kamuoyunda indirim beklentisi oluşturdu. Peki, Otomobil fiyatları düşer mi? Matrah artırımı ile otomobil fiyatlarında indirim olacak mı? Matrah artırımının araba fiyatlarına etkisi ne olur? İşte matrah düzenlemesi ve araba fiyatlarına etkisi ile ilgili bilmeniz gerekenler…

#4
Foto - Araba fiyatlarını düşürecek gelişme! Yeni dönem başlıyor

Pandeminin başından bu yana otomotivdeki üretim krizi, dövizde yaşanan değişiklikler, Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan üretim maliyetlerindeki artış ve çip krizi derken hem sıfır hem de ikinci el otomobil fiyatlarında büyük artış yaşanmıştı.

#5
Foto - Araba fiyatlarını düşürecek gelişme! Yeni dönem başlıyor

Araç piyasasındaki önlenemez artış neredeyse 2 yılı aşkın bir süredir kamuoyunda ÖTV düzenlemesi beklentisi yaratmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde otomobilde ÖTV indirimi beklentilerinde son noktayı koydu.

#6
Foto - Araba fiyatlarını düşürecek gelişme! Yeni dönem başlıyor

Bakan Nebati, ÖTV indiriminin hükümetin gündeminde olmadığını ancak matrah artırımı ile ilgili düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

#7
Foto - Araba fiyatlarını düşürecek gelişme! Yeni dönem başlıyor

2022 yılının ocak ayında binek otomobillerin motor silindir hacmi dikkate alınarak özel tüketim vergisi (ÖTV) oranlarının esas matrah eşiklerinde değişikliğe gidilmişti.

#8
Foto - Araba fiyatlarını düşürecek gelişme! Yeni dönem başlıyor

MATRAH ARTTIRIMI ARABA FİYATLARINI DÜŞÜRECEK Mİ? Matrah düzenlemesiyle ÖTV oranları sabit tutulacak ancak matrah genişletilerek, bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak. İndirimle birlikte ÖTV'ye esas olan rakam düşeceği için otomobil fiyatları da düşecek. Matrah düzenlemesiyle yerli üretim otomobillerin fiyatının düşmesi bekleniyor.

#9
Foto - Araba fiyatlarını düşürecek gelişme! Yeni dönem başlıyor

MATRAH ARTTIRIMI ARABA FİYATLARINA ETKİSİ NE OLUR? Matrahların artırılmasıyla birlikte yüzde 80'in altında vergi dilimlerine daha çok modelin girmesi sağlanacak ve araç fiyatları aşağı çekilecek.

#10
Foto - Araba fiyatlarını düşürecek gelişme! Yeni dönem başlıyor

Matrahı yani vergilerin uygulanmadığı fiyatı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller için yüzde 45'lik ÖTV uygulanıyor. Buna göre matrahı 120 bin TL olan bir araca 54 bin TL'lik ÖTV ekleniyor ve 174 bin TL'ye çıkıyor. Araçlara ÖTV eklendikten sonra yüzde 18'lik KDV oranı hesaplanıyor.

#11
Foto - Araba fiyatlarını düşürecek gelişme! Yeni dönem başlıyor

MATRAH ARTIRIMI NEDİR? Matrah artırımı, gerekli görülen durumlarda ek vergi ödeyerek vergi incelemelerinden kurtulmanızı sağlayan bir uygulama çeşididir. Şirket satışı yapmayı ya da hisselerinizi satmayı planlıyorsanız 2015 yılı ve öncesi için çıkarılan bu uygulamaya başvurarak zorlu ve uzun süren vergi incelemelerinden kaçınma imkanı bulabilirsiniz.

#12
Foto - Araba fiyatlarını düşürecek gelişme! Yeni dönem başlıyor

MATRAH HESAPLAMASI NASIL YAPILIR? Matrah artırımı ile ilgili hesaplama yapan Hürriyet, araç fiyatlarına etkisini inceledi. Buna göre, 1600 cc motor hacmine kadar olup vergisiz fiyatı 120 bin lirayı aşmayan otomobillerde ÖTV yüzde 45, 120 bin ile 150 bin lira arasında olanların ÖTV'si yüzde 50, 150 bin ile 175 bin lira arasında olanların ÖTV'si yüzde 60, 175 bin ile 200 bin lira arasında olanları ÖTV'si yüzde 70, 200 bin lira ve üzerinde olanların ÖTV'si yüzde 80 olarak hesaplanıyor.

#13
Foto - Araba fiyatlarını düşürecek gelişme! Yeni dönem başlıyor

Burada değişecek olan sadece matrah fiyatları olacak. Şu anda yüzde 80’in altındaki matraha giren otomobil sayısı 4-5 civarında bulunuyor, diğer tüm otomobiller yüzde 80 diliminde bulunuyor. Matrah fiyatları artınca otomobilin gireceği ÖTV dilimleri de aşağıya inmiş olacak.

#14
Foto - Araba fiyatlarını düşürecek gelişme! Yeni dönem başlıyor

Piyasada en çok satılan otomobillerden olan Fiat Egea 1.4 Easy Sedan manuel vitesin liste satış fiyatı şu anda 395 bin 900 lira. Bu otomobilin vergisiz çıplak fiyatını hesaplamak için önce yüzde 18 KDV’yi düşüp, ardından da yüzde 70 ÖTV oranını düşüp 197 bin 357 lirayı buluyoruz. 200 bin liranın altında olduğu için bu otomobil yüzde 70 ÖTV dilimine girmiş oluyor.

#15
Foto - Araba fiyatlarını düşürecek gelişme! Yeni dönem başlıyor

Yeni yapılacak düzenlemeyle aynı otomobilin ÖTV diliminin iki alt kademeye düştüğünü yani yüzde 50’ye gerilediğini varsayarsak 197 bin 357 liranın üzerine önce ÖTV sonra da KDV’yi eklediğimizde otomobilin satış fiyatının 349 bin 321 liraya düştüğünü hesaplamış oluyoruz.

#16
Foto - Araba fiyatlarını düşürecek gelişme! Yeni dönem başlıyor

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