Araba fiyatlarına büyük zam geliyor!

Sıfır otomobil bulmak ve almak neredeyse imkansız hale geldi. Araç sahibi olmak isteyenler bugün sipariş verse dahi o arabaya kavuşmaları en az 2 ay sürüyor. O sürede ise araçlar kur farkından dolayı zamlanıyor. Kur farkından kaynaklanan artışın yanı sıra bir kötü haber de sektör temsilcilerinden geldi sıfır otomobilde mayıs ayında fiyatlara zam geleceği belirtildi. Öte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ticari araçlara yönelik ÖTV indirimini açıklamıştı. Bu açıklama sonrası gözler ÖTV indirimine çevrilirken hafif ticari araç yatırımcısında panik satışları başladı. İşte sıfır ve ikinci el araba fiyatları ile ilgili son dakika haberinin detayları...