2023-04-28 09:28:10 Araba fiyatlarına büyük zam geliyor!
Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarına zam geliyor.
Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarına zam geliyor.
Sıfır otomobil bulmak ve almak neredeyse imkansız hale geldi. Araç sahibi olmak isteyenler bugün sipariş verse dahi o arabaya kavuşmaları en az 2 ay sürüyor. O sürede ise araçlar kur farkından dolayı zamlanıyor. Kur farkından kaynaklanan artışın yanı sıra bir kötü haber de sektör temsilcilerinden geldi sıfır otomobilde mayıs ayında fiyatlara zam geleceği belirtildi. Öte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ticari araçlara yönelik ÖTV indirimini açıklamıştı. Bu açıklama sonrası gözler ÖTV indirimine çevrilirken hafif ticari araç yatırımcısında panik satışları başladı. İşte sıfır ve ikinci el araba fiyatları ile ilgili son dakika haberinin detayları...
Sıfır otomobilde talebin karşılanamaması bayilere gelen araçların da geldiği gibi satılması nedeniyle istedikleri arabaya ulaşabilen vatandaşlar oldukça şanslı çünkü önümüzdeki hafta yeni bir zam daha geliyor. Sıfır otomobil fiyatlarında kur farkından dolayı mayıs ayında yüzde 3’lük zam bekleniyor.
Otomobil fiyatlarındaki artış; pandemi süreci ile birlikte başladı, çip krizi ile devam etti, Rusya Ukrayna savaşı ile de bir türlü son bulmadı.
‘20 BİN LİRALIK FARK 30 BİN LİRAYI BULUYOR’ Kanal D Haber’e konuşan Satış Müdürü Ahmet Zora, sıfır otomobil piyasasındaki son durumla ilgili “Talep çok fazla yeteri kadar araç gelmiyor. Gelen araçlar da çok hızlı tükeniyor” ifadelerini kullanarak sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Kur sürekli değişiklik halinde olduğu için araç fiyatlarına da yüzde 3 ila 5 arasında zamlar geliyor. Ancak gelen bu farkların üzerine bir de vergiler eklenince anahtar teslim fiyatına bu oran daha da fazla yansıyor.
Otomobil fiyatları genel olarak Euro kuruna bağlı. 20 bin liralık fark 30 bin lirayı bulabiliyor. İyi bir araba alırsan 1 milyondan aşağı yok!
‘ÖTV DİLİMİ FİYATLARI DA ETKİLİYOR’ ÖTV dilimi değişen araçlarda fiyat artışı daha da fazla olacak. Şu an itibari ile artık yüzde 70’ten başlıyor ÖTV oranları. Bu otomatik olarak yeni aracın anahtar teslim fiyatına bir fark olarak yansımış oluyor.”
BİR YILDAKİ FİYAT ARTIŞI YÜZDE 70’İ BULDU Geçen sene ile bu sene arasında fiyat artışı ise ortalama yüzde 70’i buldu. Sıfır otomobil almak için bekleyenlerin gözü şimdi Mayıs ayında araba fiyatlarındaki son tablonun nasıl olacağında…
Bunun yanında ÖTV muafiyetinin genişlemesi kararı sonrası değerlendirmelerde bulunan gazeteci Faruk Erdem, ATV Haber'e yaptığı açıklamada otobüslerde ve kamyonlarda yüzde 1, minibüslerde yüzde 9 civarında bir ÖTV olduğunu hatırlatarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"600 BİN TL'LİK OTOMOBİLDE 225 BİN ÖTV ÖDENMEYECEK" Erdem, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Otomobillere baktığınız zaman 1600 cc'ye kadar olan otomobillerde geçerli bir muafiyet. Burada yüzde 40-85 arası ÖTV görüyoruz. 600 bin TL'lik aracı almak isteyen esnaf, 225 bin 989 TL'lik ÖTV'yi ödemeyecek. Ayrıca KDV'de 50 bin 848 TL'lik bir para ödeyecek.
"266 BİN TL CEBİNDE KALACAK" Yani 600 bin TL'lik bir araç almak isteyen bir esnaf 333 bin 334 TL gibi bir rakam ödeyecek. 266 bin TL cebinde kalacak.
Öte yandan ağırlıklı olarak euro kuruna bağlı otomobil fiyatları için zam rallisinin yeniden başlayacağına dair sinyaller gelmeye başladı. Küresel ekonomide ve yurt içindeki gelişmelerle döviz kurları son 1,5 aydır yükseliş hızını arttırdı.
Özellikle son 1 ayda Euro kuru yüzde 4,05 artarak 21,53’e çıkarken, dolar kuru ise aynı dönemde yüzde 1,96 artarak 19,40’a yükseldi. Asıl zamların seçim sonrasında olacağı öngörülüyor.
MAYIS AYINDA FİYAT LİSTELERİNE YANSIYACAK Ekonomi Gazetesi’nden Aysek Yücel’in haberine göre, sektör temsilcileri kur artışını Mayıs ayında fiyatlara yansıtmaya başlayacaklarını açıkladı.
Hemen hemen her marka kur artışı için Mayıs başına tarih veriyor. Nissan, Renault, Dacia, Fiat, Peugeot, Opel ve Citroen bayiliğini yapan Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan da fiyat artışları için gelecek haftaya işaret işaret etti.
Gülan, “Markalar henüz kur artışını fiyatlara yansıtmadı. Ancak bir yandan kur artarken bir yandan piyasada para bulmanın maliyeti de arttı. Fiyatlara yansıyacaktır.
Markaların yüzde 2 ila yüzde 3 arasında zam yapacağını öngörüyoruz. Olağan dışı bir baskı olmadıkça markaların kur artışını fiyatlara yansıtmak için mayısı bekleyeceğini tahmin ediyoruz.
Seçim öncesi temkinli zam yapacaklarını ve otomobil fiyatlarının haftaya yaklaşık 3 arasında artacağını öngörüyoruz. Zaten markalarda fazla stok da yok” diye konuştu.
“KUR ARTIŞINI HENÜZ YANSITMADIK” Zam sonrası ÖTV dilimi değişen otomobillerde fiyat artışı daha yüksek oranlarda olacak. Skywell Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş ise “Henüz kur artışını fiyatlarımıza yansıtmadık. Bu ayki teslimatlarımız tamamlandıktan sonra yansıtmış olacağız” dedi.
Otomotiv analiz şirketi Cardata’nın verilerine göre sıfır otomobil fiyatları Mart 2022-Mart 2023 arasında ortalama yüzde 70 arttı. Zamlar sonrası vergi dilimi değişen bazı modellerde ise bu oran yüzde 100’ü aşıyor.
İKİNCİ ELDE FİYAT ARTIŞI BAŞLADI Rekora rağmen arz talebin gerisinde kalınca talebin önemli bir kısmı ikinci el araçlara yöneldi. Son açıklanan verilere göre, ikinci el otomobil satışları Ocak-Şubat döneminde yüzde 64 artışla 1.4 milyon adete ulaşmıştı.
Alım gücünün düşmesi, bayram ve yaz aylarının yaklaşması da ikinci el piyasasında satışları artıran diğer nedenler arasında. Artan talep fiyatları da yukarı çekti. Fiyatlar ise ilk 3 ayda yüzde 15 arttı.
Sektör temsilcileri ise ikinci elde, “Enflasyon, kur ve faiz üçgeninin seyri fiyatları da etkileyecek” yorumunu yapıyor. Bu yıl sonuna kadar ise sıfır araç tefariğinde yüksek oranda bir değişim beklemediklerini dile getiriyor.
Öte yandan Türkiye’de otomobil fiyatları artmaya devam ederken, Avrupa, Çin ve ABD gibi pazarlarda fiyatlar düşüyor. Fiyatlardaki düşüşte talepteki azalmasının yanı sıra Çin’in rekabetçi fiyatlarla pazara sunduğu elektrikli araç atağı etkili.
TÜKETİCİ, KREDİ SEÇENEĞİNİ KULLANAMIYOR Otomotivciler, uzun süredir sektörün en büyük sıkıntılarından biri olan tüketicinin krediye erişiminde yaşanan zorlukların daha da arttığını dile getirdi.
Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu, “Kullanılabilen kredi tutarı, ödeme vadesinin düşürülmesi ve faiz oranlarının artması gibi sebeplerle tüketici kredi seçeneğini kullanamıyor. Bu durum sıfır ve ikinci el araç sektörünün hareketliliğini olumsuz etkiliyor” dedi.
Otomerkezi CEO’su Muhammed Ali Karakaş ise konuyla ilgili “Kredi imkanları esnetildiği ve genişletildiği takdirde ikinci el araç satışları bu yıl 8 milyona kadar çıkar” dedi.
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