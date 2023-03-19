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Teknoloji-Bilişim
9
Apple'dan zırhlı telefon geliyor! Düştüğünü anlıyor

2023-03-19 19:28:10
Apple'dan zırhlı telefon geliyor! Düştüğünü anlıyor

Apple, katlanabilir iPhone tasarımı için düşmeye karşı koruma mekanizması içeren bir patent başvurusunda bulundu. Patent açıklamasına göre cihazda, düşmeyi algılayan bir sensör sayesinde elektronik olarak ayarlanabilir bir kilitleme sinyali verilecek ve telefon otomatik olarak kapatılacak. Bu sayede, düşme sonucunda ekran zararları en aza indirilecek. Ayrıca cihazın yeni bir menteşe teknolojisi kullanarak iki ayrı ekrandan oluşması da planlanıyor. Katlanabilir iPhone tasarımı hakkında detaylar merakla bekleniyor.

#1
Foto - Apple'dan zırhlı telefon geliyor! Düştüğünü anlıyor

Katlanabilir iPhone tasarımı nasıl olacak? Yeni patente göre iPhone, düşmeye karşı koruma mekanizmasına yer verecek.

#2
Foto - Apple'dan zırhlı telefon geliyor! Düştüğünü anlıyor

Katlanabilir akıllı telefon pazarı günden güne büyüse de, henüz Apple’dan adım gelmedi. Uzun yıllardır katlanabilir iPhone üzerinde çalışan şirket, dikkat çeken bir patent başvurusunda bulundu. Buna göre, düşürüldüğünü anlayan iPhone, ekranlarını koruyan bir mekanizmaya sahip olacak.

#3
Foto - Apple'dan zırhlı telefon geliyor! Düştüğünü anlıyor

Apple’ın yeni bir iPhone Fold üzerinde çalıştığını biliyoruz. Yakın zamanda görülen patent başvurusu, şirketin cihazını düşmeye karşı korumanın yollarını aradığını bildirdi. “Kendiliğinden Kapanan Görüntü Cihazı ve Düşme Tespiti Kullanarak Ekranı Koruma Teknikleri” başlıklı uygulama, düşme durumunda ekran zararını en aza indirecek bir mekanizmayı açıklıyor.

#4
Foto - Apple'dan zırhlı telefon geliyor! Düştüğünü anlıyor

Patent açıklamasına göre cihazda, iPhone’un ne zaman düştüğünü algılayacak ivmeölçer benzeri bir sensör olacak. Bu sensör “elektronik olarak ayarlanabilir kilitleme” sinyali vererek telefonu kapatacak, böylece düşmenin ekrana etkisi en aza indirilecek.

#5
Foto - Apple'dan zırhlı telefon geliyor! Düştüğünü anlıyor

Patent başvurusu, iPhone ekranının kısmen açık kalabileceğini veya yere çok yakın olması durumunda mekanizmanın tamamen kapanmayabileceğini söylüyor. Ancak düşmenin etkisi doğrudan ekran yerine kasada hissedileceğinden, ekranı katlamak koruma sağlayacaktır.

#6
Foto - Apple'dan zırhlı telefon geliyor! Düştüğünü anlıyor

Patent belgesi ayrıca düşmeye karşı koruma sensörünü detaylandırıyor. Dahili mekanizmanın otomatik olarak kapanması için, düşme hızının önceden belirlenmiş bir eşiğin üstünde olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Yine de, mekanizmanın tamamen kapanacak kadar hızlı olup olmayacağı belirsiz.

#7
Foto - Apple'dan zırhlı telefon geliyor! Düştüğünü anlıyor

Düşmeye karşı koruma mekanizmasına ek olarak Apple, katlanabilir iPhone için yeni menteşe teknolojisini de inceliyor.

#8
Foto - Apple'dan zırhlı telefon geliyor! Düştüğünü anlıyor

Patent başvurusuna göre cihaz, normal bir menteşeye sahip olmak yerine açıldığında birbirine bağlanan iki ayrı ekrandan oluşabilir.

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