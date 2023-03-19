Apple'dan zırhlı telefon geliyor! Düştüğünü anlıyor

Apple, katlanabilir iPhone tasarımı için düşmeye karşı koruma mekanizması içeren bir patent başvurusunda bulundu. Patent açıklamasına göre cihazda, düşmeyi algılayan bir sensör sayesinde elektronik olarak ayarlanabilir bir kilitleme sinyali verilecek ve telefon otomatik olarak kapatılacak. Bu sayede, düşme sonucunda ekran zararları en aza indirilecek. Ayrıca cihazın yeni bir menteşe teknolojisi kullanarak iki ayrı ekrandan oluşması da planlanıyor. Katlanabilir iPhone tasarımı hakkında detaylar merakla bekleniyor.