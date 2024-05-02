Apple'dan yapay zeka atağı! Google’ın en iyi uzmanlarını işe aldı

Bu, AI chatbotları ve uygulamalarının telefonun kendi donanımı ve yazılımında çalışmasını sağlayacak bir yenilik olacak. Apple CEO’su Tim Cook, analistlere Apple’ın “AI teknolojilerinin geniş bir yelpazesinde araştırma yaptığını” ve yeni teknoloji etrafında “sorumlu bir şekilde” yatırım yaparak yenilikçi olduklarını belirtti. Ancak teknoloji grubu, Siri gibi AI ürünleri geliştirmekle geçirdiği on yılı aşkın süre boyunca AI’nin potansiyelinden uzun zamandır haberdar.