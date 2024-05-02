Apple'dan yapay zeka atağı! Google’ın en iyi uzmanlarını işe aldı

Apple’ın AI ekibi, şimdiye kadar Google’dan transfer edilen önemli isimlerden oluşuyor. Bu kişiler arasında, daha önce Google Brain’i yöneten John Giannandrea ve AI konusunda önde gelen diğer bilim insanları bulunuyor. Apple bu uzmanların bilgisiyle, özellikle sinir ağları ve makine öğrenimi konularında önemli gelişmeler yapmayı hedefliyor. Apple, son dönemde hisse değerlerinde yaşanan düşüşler ve rakiplerinin hisse senetlerindeki artış nedeniyle baskı altında. Bu durum teknoloji devini, cihaz satışlarını artırabilecek çığır açıcı AI özelliklerini duyurmaya zorluyor. İçeriden gelen bilgiler, Apple’ın mobil cihazlarında generatif AI’ı (üretken yapay zeka) devreye sokmaya odaklandığını söylüyor.