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Teknoloji-Bilişim
7
Apple'dan yapay zeka atağı! Google’ın en iyi uzmanlarını işe aldı

2024-05-02 03:55:01
Apple'dan yapay zeka atağı! Google’ın en iyi uzmanlarını işe aldı

Yapay zeka yarışında geride kalan teknoloji devi Apple, Google'dan bir grup uzmanı transfer etti.

#1
Foto - Apple'dan yapay zeka atağı! Google’ın en iyi uzmanlarını işe aldı

Apple, yapay zeka alanında büyük bir hamle yaptı ve Google’dan bir grup AI (yapay zeka) uzmanını bünyesine kattı. Bu hamle, Apple’ın Avrupa’da oldukça gizli tutulan yeni bir AI laboratuvarı kurduğunu da ortaya çıkardı. İşte gelişmenin ayrıntıları…

#2
Foto - Apple'dan yapay zeka atağı! Google’ın en iyi uzmanlarını işe aldı

Apple’ın gizli AI laboratuvar planı ortaya çıktı Apple, Google’dan önemli yapay zeka uzmanlarını bünyesine katarak, Zürih’te gizli bir AI laboratuvarı kurdu. Bu laboratuvar, Apple’ın AI teknolojileri üzerine derinlemesine çalışmalar yapacağı bir merkez olacak. Laboratuvarın Zürih’te kurulması, bölgenin yüksek teknoloji inovasyonu ve akademik kaynaklara erişim sağlamasından dolayı stratejik bir tercih olarak görülüyor.

#3
Foto - Apple'dan yapay zeka atağı! Google’ın en iyi uzmanlarını işe aldı

Apple’ın AI ekibi, şimdiye kadar Google’dan transfer edilen önemli isimlerden oluşuyor. Bu kişiler arasında, daha önce Google Brain’i yöneten John Giannandrea ve AI konusunda önde gelen diğer bilim insanları bulunuyor. Apple bu uzmanların bilgisiyle, özellikle sinir ağları ve makine öğrenimi konularında önemli gelişmeler yapmayı hedefliyor. Apple, son dönemde hisse değerlerinde yaşanan düşüşler ve rakiplerinin hisse senetlerindeki artış nedeniyle baskı altında. Bu durum teknoloji devini, cihaz satışlarını artırabilecek çığır açıcı AI özelliklerini duyurmaya zorluyor. İçeriden gelen bilgiler, Apple’ın mobil cihazlarında generatif AI’ı (üretken yapay zeka) devreye sokmaya odaklandığını söylüyor.

#4
Foto - Apple'dan yapay zeka atağı! Google’ın en iyi uzmanlarını işe aldı

Bu, AI chatbotları ve uygulamalarının telefonun kendi donanımı ve yazılımında çalışmasını sağlayacak bir yenilik olacak. Apple CEO’su Tim Cook, analistlere Apple’ın “AI teknolojilerinin geniş bir yelpazesinde araştırma yaptığını” ve yeni teknoloji etrafında “sorumlu bir şekilde” yatırım yaparak yenilikçi olduklarını belirtti. Ancak teknoloji grubu, Siri gibi AI ürünleri geliştirmekle geçirdiği on yılı aşkın süre boyunca AI’nin potansiyelinden uzun zamandır haberdar.

#5
Foto - Apple'dan yapay zeka atağı! Google’ın en iyi uzmanlarını işe aldı

Bu ilgi, Apple’ı AI modellerini güçlendiren sinir ağlarına odaklanan araştırmacılara yönlendirmiş gibi görünüyor. Örneğin, 2016 yılında Apple, Ruslan Salakhutdinov ve iki öğrencisi tarafından kurulan Perceptual Machines adlı şirketi satın aldı. Salakhutdinov, Toronto Üniversitesi’nde AI’ın “baba” olarak anılan Geoffrey Hinton altında çalıştı. Hinton, generatif AI’nin tehlikeleri konusundaki endişeleri nedeniyle geçen yıl Google’dan ayrılmıştı.

#6
Foto - Apple'dan yapay zeka atağı! Google’ın en iyi uzmanlarını işe aldı

Apple’ın üst düzey AI ekibi şimdi, daha önce Google Brain’i yöneten Giannandrea dahil olmak üzere Google’dan önemli figürlerden oluşuyor. Bu gelişme, Apple’ın AI alanındaki gizli faaliyetlerini ve gelecekteki stratejilerini daha da merak konusu yapıyor.

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