Apple'dan Türkiye'deki ürünlere ikinci zam! İşte yeni fiyatlar...

Dünyanın telefon ve bilgisayarda en çok tercih ettiği teknoloji markası AppleTürkiye’de 2023 yılında ikinci zammıyla fiyatları daha da artırdı. Yüzde 10 zammıyla telefon alma hayali kuranları üzdü. En düşük iPhone 14 fiyatı, 35.999 TL; en yüksek iPhone 14 Pro Max fiyatı ise 63.999 TL oldu. AppleTürkiye, geçtiğimiz ocak ayında iPhone 14 ailesine zam yapmıştı. Bu zamla birlikte en düşük iPhone 14 fiyatı 32.999 TL olmuştu. Şimdi, AppleTürkiye'nin kendi web sitesine baktığımızda ürünlerde genel olarak yüzde 10 civarında bir zam olduğunu görüyoruz.