  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sanki hiçbir şey olmamış gibi! ATM başında şaşıkna çeviren görüntüler

Suikast kurgusu CHP organizasyonu çıktı! Kılıçdaroğlu önce şikayet etti kendi adamları çıkınca şikayeti geri aldı

Apple'dan Türkiye'deki ürünlere ikinci zam! İşte yeni fiyatlar...

Büyük bomba: Manchester City'nin yıldızı Fenerbahçe'ye! Finalden sonra imzayı atıyor

Aptala anlatır gibi cevap verdi ‘Diktatörler ikinci tura kalmaz’

Büyük tehlike! Türkiye'de 20 sulak alan yok oluyor

Eski CHP'li’den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Ben yerinde olsam sokağa çıkamam

Erdoğan'dan sosyal medyadaki çirkin kampanyalara tepki! Yalanları ortaya çıktı

WhatsApp meraklı gözleri çok üzecek! Bu özellik çok ses getirecek

En düşük emekli maaşına zam! Emekliler müjde
Ekonomi
4
Apple'dan Türkiye'deki ürünlere ikinci zam! İşte yeni fiyatlar...

2023-05-18 14:43:27
Apple'dan Türkiye'deki ürünlere ikinci zam! İşte yeni fiyatlar...

Dünyanın telefon ve bilgisayarda en çok tercih ettiği teknoloji markası AppleTürkiye’de 2023 yılında ikinci zammıyla fiyatları daha da artırdı. Yüzde 10 zammıyla telefon alma hayali kuranları üzdü. En düşük iPhone 14 fiyatı, 35.999 TL; en yüksek iPhone 14 Pro Max fiyatı ise 63.999 TL oldu. AppleTürkiye, geçtiğimiz ocak ayında iPhone 14 ailesine zam yapmıştı. Bu zamla birlikte en düşük iPhone 14 fiyatı 32.999 TL olmuştu. Şimdi, AppleTürkiye'nin kendi web sitesine baktığımızda ürünlerde genel olarak yüzde 10 civarında bir zam olduğunu görüyoruz.

#1
Foto - Apple'dan Türkiye'deki ürünlere ikinci zam! İşte yeni fiyatlar...

EN DÜŞÜK İPHONE 14 FİYATI: 35.999 TL Ocak ayında 128 GB'lık iPhone 14'ün fiyatı 30.999 TL'den 32.999 TL'ye yükselmişti. Şimdi ise en düşük iPhone 14 fiyatı 35.999 TL oldu. iPhone 14'ün 512 GB'lık en yüksek modelinin fiyatı ise 40.899 TL'den 44.399 TL'ye yükseldi. iPhone 14 Plus'ın 128 GB'lık en düşük modeli 36.999 TL'den 39.999 TL'ye, 512 GB'lık en yüksek modeli ise 44.899 TL'den 48.399 TL'ye yükseldi.

#2
Foto - Apple'dan Türkiye'deki ürünlere ikinci zam! İşte yeni fiyatlar...

İPHONE 14 PRO MODELLERİ iPhone 14 Pro modellerinde en düşük depolama alanı olan 128 GB'lık cihazın fiyatı 41.999 TL'den 45.999 TL'ye çıktı. iPhone 14 Pro 256 GB 44.599 TL'den 48.799 TL'ye, 512 GB'lık cihaz 49.899 TL'den 54.399 TL'ye ve iPhone 14 Pro 1 TB 55.199 TL'den 59.999 TL'ye çıktı. iPhone 14 Pro Max 128 GB 45.999 TL'den 49.999 TL'ye, iPhone 14 Pro Max 256 GB 48.599 TL'den 52.799 TL'ye, iPhone 14 Pro Max 512 GB 53.899 TL'den 58.399 TL'ye ve iPhone 14 Pro Max 1 TB 59.199 TL'den 63.999 TL'ye çıktı.

#3
Foto - Apple'dan Türkiye'deki ürünlere ikinci zam! İşte yeni fiyatlar...

Ayrıca genel olarak diğer cihazlarda da zam yapıldığını görüyoruz. Dün 19.700 TL civarında olan en düşük MacBook Air fiyatı bugün 21.599 TL oldu. AppleTürkiye'nin son fiyatları sitesine yansımış durumda.

Paşinyan'dan tarihi Azerbaycan açıklaması
Dünya

Paşinyan'dan tarihi Azerbaycan açıklaması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan, 86 bin 600 kilometrekarelik yüzölçümüyle Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü, Azerbaycan’ın da..
Davutoğlu sildi ama, Alpay Özalan'dan kaçmadı! Çok fena madara oldu
Gündem

Davutoğlu sildi ama, Alpay Özalan'dan kaçmadı! Çok fena madara oldu

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Twitter hesabından Ahmet Davutoğlu ile ilgili dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Benzin ve motorin indirimi, zam mı var, harekete geçti mi? Araç sahipleri dikkat! İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Ekonomi

Benzin ve motorin indirimi, zam mı var, harekete geçti mi? Araç sahipleri dikkat! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyo..
Bakan Soylu: İBB’ye terörist alanlar, Karadenizlilik taslamaya çalışıyor
Gündem

Bakan Soylu: İBB’ye terörist alanlar, Karadenizlilik taslamaya çalışıyor

Türkiye'de kalan terörist sayısının 77 olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında harita üzerinden teröristten temizlen..
HÜDA PAR'lıların 15 Temmuz'da kaydedilen görüntüleri gündem oldu!
Gündem

HÜDA PAR'lıların 15 Temmuz'da kaydedilen görüntüleri gündem oldu!

Terörle itham edilen HÜDA PAR'lıların 15 Temmuz gecesinde vatan için sokağa çıkıp darbecilerle mücadele ettiği görüntüler gündem oldu...
İstanbul'un göbeğinde AK Parti otobüsü terör örgütü yandaşlarının hedefi oldu
Gündem

İstanbul'un göbeğinde AK Parti otobüsü terör örgütü yandaşlarının hedefi oldu

İstanbul'da Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın da içinde bulunduğu otobüsün önü terör örgütü yandaşları tarafından kesilirken Tür..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23