Apple'dan iOS 18 için ChatGPT hamlesi!

Kaynaklar, Apple Makine Öğrenimi ve Yapay Zeka Stratejisi Kıdemli Başkan Yardımcısı John Giannandrea’nın yeni bir sohbet botu sunmaya karşı olduğunu iddia etti. Ancak Siri; Alexa, Copilot ve Google Asistan’ın yeteneklerine ayak uydurmakta zorlandı. Bu da kapsamlı bir güncelleme yapılmasın yol açtı.