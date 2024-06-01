2024-06-01 19:10:09 Apple'dan iOS 18 için ChatGPT hamlesi!
OpenAI ve Apple'ın iOS 18 için ChatGPT desteğinde anlaştıkları tahmin ediliyor.
OpenAI ve Apple'ın iOS 18 için ChatGPT desteğinde anlaştıkları tahmin ediliyor.
Apple’ın bir süredir iOS 18 geliştirme sürecine hız kattığını biliyoruz. Son zamanların en büyük güncellemesi olacak bu işletim sistemi, aynı zamanda birçok yapay zeka yeniliğini de beraberinde getirecek. Apple ve OpenAI’ın, iOS 18 için ChatGPT desteği üzerinde anlaştığı söyleniyor.
Apple ve OpenAI, Siri asistanını canlandırmak için harekete geçti. İddialara göre ChatGPT dil modeli, önümüzdeki yılın başlarında Siri ile entegre edilecek. iOS 18 ile birlikte devreye alınacak bu güncelleme, Siri’nin ChatGPT altyapısını kazanmasını sağlayacak.
Anlaşma, Apple’ın cihaz üzerindeki yapay zeka modellerine odaklanan mevcut yaklaşımını yansıtıyor. Bir süre boyunca kendi yapay zeka modelini geliştirmekle uğraşan şirket, Google ve OpenAI gibi firmalarla da görüşmeye devam etti.
Kaynaklar, Apple Makine Öğrenimi ve Yapay Zeka Stratejisi Kıdemli Başkan Yardımcısı John Giannandrea’nın yeni bir sohbet botu sunmaya karşı olduğunu iddia etti. Ancak Siri; Alexa, Copilot ve Google Asistan’ın yeteneklerine ayak uydurmakta zorlandı. Bu da kapsamlı bir güncelleme yapılmasın yol açtı.
Anlaşmaya göre, Siri’nin cihaz üzerinde yanıtlayamadığı sorgular, gizliliği koruyacak şekilde ChatGPT’ye iletilecek. Kendi altyapısını kullanarak cevap oluşturacak model, yanıtı kullanıcıya iletmesi için Siri’ye geri gönderecek. Bu sayede Siri, kullanıcı gizliliğinden ödün vermeden ChatGPT’den faydalanacak.
OpenAI ile ortaklık sağlanması, Siri’nin yeteneklerini önemli ölçüde geliştirecek gibi duruyor. Daha fazla detayın 10 Haziran’da gerçekleşecek WWDC 2024 kapsamında duyurulası bekleniyor.
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