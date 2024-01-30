2024-01-30 21:19:43 Apple'dan büyük başarı! Binlerce Vision Pro sattı
Sanal gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro ile büyük bir atılım yapan Apple, satış rakamlarını açıkladı.
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Sanal gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro ile büyük bir atılım yapan Apple, satış rakamlarını açıkladı.
Teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz günlerde ön siparişlere açtığı Apple Vision Pro için satış sayısı netleşti. İşte detaylar...
Apple, WWDC 2023 etkinliğinde tanıttığı ilk marka gerçeklik gözlüğü Vision Pro‘yu geçtiğimiz haftalarda ön siparişlere sundu. Teknik özellikleri ve fiyatı ile dikkat çeken cihazın ne kadar sattığı merak ediliyordu. Bugün Apple Vision Pro satış sayısı netleşti.
Apple Vision Pro satış sayısı Apple Vision Pro, 19 Ocak’ta ön siparişlere açıldı. 2 Şubat’ta ise Amerika Birleşik Devletleri’nde piyasaya sürülecek. Gelişmiş göz takip teknolojisi, hassas hareket takibi ve uzamsal ses özellikleri ile dikkat çeken Vision Pro, M2 ve R1 işlemcilerinden destek alıyor.
Apple analisti Ming-Chi Kuo, geçtiğimiz günlerde Vision Pro‘nun ön siparişe açılmasının ardından 160 bin ila 180 bin arasında satıldığını açıklamıştı. Bugün ise MacRumors’un şirket içinden aldığı bilgiye göre Vision Pro satış sayısı 200 bini aştı. Apple‘ın bu sayıyı yıl sonuna kadar 500 bine çıkarması tahmin ediliyor.
Apple Vision Pro‘lar 2 Şubat itibariyle teslim edilmeye başlandığında inceleme videoları da paylaşılmaya başlanacaktır. Bu bağlamda insanlar, bu videolardan yola çıkarak sipariş vermeye karar verebilir. Yani satışa sunulmasından itibaren ilginin artması bekleniyor.
Öte yandan çeşitli kaynaklarsa karma gerçeklik gözlüğünün fiyatından dolayı pek de ilgi görmeyeceğini söylüyor. Zira Vision Pro başlangıç fiyatı 3 bin 499 dolar. Önümüzdeki aylarda yayınlanacak satış raporlarıyla birlikte cihazın ne kadar ilgi gördüğünü hep birlikte öğreneceğiz.
Apple Vision Pro özellikleri
Bağımsız bir cihaz olarak çalışıyor. Cihaz için bir kontrolcü bulunmuyor. Uygulamaların nerede konumlanacağı ayarlanabiliyor. EyeSight teknolojisini destekliyor. Farklı modlar arasında geçiş yapılabiliyor.
Bir alana birden fazla uygulama yerleştirilebiliyor. El, parmak ve göz takibi desteği bulunuyor. Iris tarama sistemi Optic ID desteğine sahip. FaceTime deneyimini bambaşka boyuta taşıyor.
Apple M2 ve R1 işlemci. 7,5 mikron genişliğinde pikseller içeren microOLED panel bulunuyor. Android / Apple Store ile uyumlu. Uzamsal ses sistemine sahip. Ses kontrolünü destekliyor. Vision OS işletim sistemi
Apple Vision Pro fiyat listesi:
Apple Vision Pro 256 GB: 3 bin 499 dolar. Apple Vision Pro 512 GB: 3 bin 699 dolar.
Apple Vision Pro 1 TB: 3 bin 899 dolar
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