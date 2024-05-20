Apple'dan beklenmedik hamle! Siri’ye dedikodu özelliği geliyor

Yani çok üst düzey bir Siri göremeyebiliriz. Ancak, Apple’ın OpenAI ile yaptığı bir anlaşma sayesinde bazı yapay zeka özellikleri iOS 18’e entegre edilecek. Buna insansı bir şekilde konuşmak da dahil. Bu geçici bir çözüm olacak ve Apple’ın kendi chatbotunu geliştirene kadar sürecek.