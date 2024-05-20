2024-05-20 22:44:00 Apple'dan beklenmedik hamle! Siri’ye dedikodu özelliği geliyor
Siri, iOS 18 ile gelen dedikodu özelliği ile kimse yalnız kalmayacak.
Siri, iOS 18 ile gelen dedikodu özelliği ile kimse yalnız kalmayacak.
Apple, Siri için iOS 18 ile birlikte eğlenceli bir özellik olan dedikodu yapma yeteneği kazandıracak. Yeni güncelleme ile gelecek olan yapay zeka özellikleriyle, Siri artık daha doğal ve akıcı şekilde konuşabilecek. Böylece, iPhone kullanıcılarına keyifli ve interaktif bir deneyim sunacak. İşte, komşuluğu bitirecek özelliğin detayları…
iOS 18 güncellemesi ile Siri, artık kullanıcılarla daha doğal ve akıcı bir şekilde sohbet edebilecek. Siri’nin yeni dedikodu özelliği sayesinde, kullanıcılar güncel haberleri ve sosyal medya dedikodularını Siri’den dinleyebilecek. Ayrıca Siri, bildirimlerin özetini otomatik olarak sunacak, haber makalelerini kısa özetlerle paylaşacak ve sesli notları yazıya dökebilecek.
Bu yeni özellik sayesinde Siri, sadece bir asistan olmaktan çıkıp, resmen bir arkadaş gibi kullanıcılarla sohbet edecek. Günün en popüler haberlerini ve dedikodularını Siri’den öğrenmek artık mümkün olacak. Örneğin, ünlülerin son dakika gelişmelerini, sosyal medyada nelerin trend olduğunu veya dünyada yaşanan ilginç olayları Siri’den dinleyebileceksiniz.
Apple, Siri ile gelen dedikodu özelliği dışında, iOS 18 ile birçok uygulamayı da baştan sona yeniliyor. Mail, Fotoğraflar, Notlar, Apple Music, Haritalar, Mesajlar, Sağlık ve Fitness gibi uygulamalarda büyük değişiklikler olacak. Ayrıca, Takvim ve Hatırlatıcılar da birbirine entegre edilecek.
Apple, fotoğraf düzenlemeyi sevenleri de mutlu edecek. iOS 18, fotoğraflar için basit yapay zeka tabanlı düzenleme araçlar sunacak. Ama tabi ki, Photoshop gibi profesyonel düzeyde bir düzenleme beklememek gerekiyor. Apple, bu özelliklerin çoğunu cihaz üzerinde işlemeye odaklanacak. Şunu da belirtelim, henüz ChatGPT seviyesinde bir sohbet botu bulunmuyor, çünkü Apple’ın yapay zeka teknolojisi bu seviyeye gelmiş değil.
Yani çok üst düzey bir Siri göremeyebiliriz. Ancak, Apple’ın OpenAI ile yaptığı bir anlaşma sayesinde bazı yapay zeka özellikleri iOS 18’e entegre edilecek. Buna insansı bir şekilde konuşmak da dahil. Bu geçici bir çözüm olacak ve Apple’ın kendi chatbotunu geliştirene kadar sürecek.
Ayrıca, Apple Google ile de Gemini yapay zekasını lisanslamak için görüşmeler de yapıyor. Fakat, henüz bir anlaşma sağlanmış değil ve WWDC etkinliğine sadece birkaç hafta kaldı. Bakalım 10 Haziranda yeni özelliklerin tanıtılacağı etkinlikte başka hangi sürprizler göreceğiz.
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