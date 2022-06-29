Apple'da yeni zam alarmı

Tabii her ne kadar bu durumdan en çok etkilenen Apple olsa da yalnızca o değil, TSMC’nin çip ürettiği tüm üreticiler bu durumdan etkilenecek. Ayrıca Tayvan’da üretim yapan bazı teknoloji şirketleri de bulunuyor. Dolayısıyla küresel çapta ufak da olsa bir etkisi olabilir.