2022-06-29 23:13:04 Apple'da yeni zam alarmı
Apple, Tayvan hükümetinin elektrik fiyatlarına yaptığı zam sonrası zor duruma düşebilir.
Apple, Tayvan hükümetinin elektrik fiyatlarına yaptığı zam sonrası zor duruma düşebilir.
Apple, iPhone modelleri dahil tüm cihazların fiyatlarına en son 6 Haziran’da düzenlediği WWDC22 etkinliği sırasında zam yaptı. Tabii bunda enflasyon ve dolar kurunun etkisi büyüktü.
Ancak şimdi hiç beklenmedik bir nedenden ötürü bir fiyat artışı daha bizleri bekliyor.
iPhone fiyatlarına neden zam gelecek? Bugün ortaya çıkan haberlere göre Tayvan hükümeti, elektrik fiyatlarına yüzde 15 civarında bir zam yaptı. Bu da direkt olarak fabrikaları ve üretim hattını etkileyecek. En çok etkilenenler arasında ise Apple bulunuyor.
iPhone fiyatlarına zam Zira Apple’ın 2 ana tedarikçisi olan TSMC ile Foxconn’un tesisleri Taycan’da.
Konuyla ilgili yapılan açıklamalara göre TSMC, elektrik üretiminin önemli bir kısmını yukarıdaki görselde yer alan güneş paneli tarlasından ve fabrikasının üstüne kurduğu panellerden alıyor.
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Bu nedenle TSMC’nin işlemci fiyatlarına yüzde 6’nın üzerinde bir zam yapacağı söyleniyor. Buna ek olarak, Foxconn tarafından henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da bu tedarikçinin de yüzde 10’un üzerinde bir zam yapması bekleniyor.
Bunun ülkemizdeki iPhone fiyatlarına olan etkisi ise vergiler ve dolar kuru yüzünden devasa olacak.
Örneğin, iyimser bir yaklaşımla iPhone’lara yüzde 5 oranında bir zam yapılacağını varsayarsak, şu anda 33 bin TL’ye satılan iPhone 13 Pro Max modelinin fiyatına 2 bin TL civarında bir yansıması olacak. Fakat belirttiğimiz miktarın üstünde bir meblağ bekleniyor.
Tabii her ne kadar bu durumdan en çok etkilenen Apple olsa da yalnızca o değil, TSMC’nin çip ürettiği tüm üreticiler bu durumdan etkilenecek. Ayrıca Tayvan’da üretim yapan bazı teknoloji şirketleri de bulunuyor. Dolayısıyla küresel çapta ufak da olsa bir etkisi olabilir.
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