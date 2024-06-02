2024-06-02 09:25:30 Apple’a dolandırılma şoku!
Apple'a dolandırılma şoku. Şirket bu sefer büyük bir dolandırıcılık ile yeniden gündemde. Apple'ın 12 milyon dolarlık bir kaybı var.
Apple'a dolandırılma şoku. Şirket bu sefer büyük bir dolandırıcılık ile yeniden gündemde. Apple'ın 12 milyon dolarlık bir kaybı var.
Dolandırıcılar, Apple’ı çok büyük bir açıkla 12 milyon dolar zarar soktu.
Apple dolandırılma şoku içinde. Hatalı ürünlerin değiştirilmesi sistemindeki açık ile dolandırıcılar sahte cihazlarını yenilediler.
Apple dolandırılma şoku ile yeniden gündemde, şirketin gelişmiş premium servis hizmeti neredeyse tüm dünyada var ve kullanıcılara en iyi hizmeti vermeye çalışıyor.
Kaynaklar, bu dolandırıcılık işleminin Aralık 2014’ten Mart 2024’e kadar devam ettiğini ve yaklaşık 16.000 kez gerçekleştiğini belirtti.
Aradan geçen 10 yılda Apple, yaklaşık 12.3 milyon dolar zarar uğradı. Ayrıca söylenene göre bu dolandırıcılık olayı sadece iPhone için değil, Mac ve iPad’ler içinde yapıldı. Sahte modeller, ABD oturan gerçek kişiler üzerinden yapıldı. Kişilerin AppleCare garantileri kullanıldı.
Sistemin mantığı; AppleCare garanti kapsamı altında Apple ürünleri gibi görünmesini saplayan çalıntı cihaz kimlikleri kullanıldı. Bu sayede sahte ürünler yenileri ile değiştirildi.
Dolandırıcılar, izlerini gizlemek için Kaliforniya’daki çok sayıda Apple Store’u belli aralıklarla ziyaret ettiler lakin bireylerin sahte adres ve isim kullandıklarının anlaşılması çok uzun sürmedi.
5 kişi dava ile yargılanacak ve suçlu bulunursa şikayet edilen 22 suçun her birinden yıllarca hapis cezası alabilirler. Bu suçlardan bazıları posta adresi sahtekarlığı, ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı ve sahte malların kaçaklığı olarak yer alıyor.
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