2024-05-07 20:57:40 Apple, yapay zeka destekli işlemcisini tanıttı
Apple, yapay zeka destekli yeni M4 işlemcisini tanıttı. İşte özellikleri...
Apple, yapay zeka destekli yeni M4 işlemcisini tanıttı. İşte özellikleri...
Bugün düzenlenen Let Loose iPad etkinliğinde Apple, ikinci nesil 3 nm teknolojisine sahip M4 işlemciyi tanıttı. Firma tarafından tanıtılan en yeni ve en güçlü işlemci olarak tanıtılan yeni yonga seti, birçok geliştirmeyle birlikte geliyor. Etkinlikte tanıtılan iPad Pro ve iPad Air modellerinin yanı sıra tanıtılan yeni işlemci Apple kullanıcılarını sevindirecek gibi duruyor. İşte Apple M4 işlemci özellikleri…
En yeni Apple işlemci olarak tanıtılan M4, ikinci nesil 3 nm teknolojisine sahip. Ayrıca yeni Display Engine (Görüntü Motoru) ile gelen yonga seti dört adet performans ve altı adet verimlilik olmak üzere on çekirdeğe ev sahipliği yapıyor.
Önceki modeli olan M2’li iPad Pro ile karşılaştırıldığında yüzde 50 daha etkili ve hızlı işlemci gücü sunan yeni model, Ray Tracing özelliği sayesinde de Diablo gibi oyunları rahatça oynatıyor. Ayrıca M2 işlemciden dört kat daha hızlı render performansı olduğu iddia ediliyor.
Saniye başına 38 trilyon işlem yapabilme kapasitesi sunan yapay zeka için üretilmiş M4 işlemci, 16 çekirdekli ve ilk Neutral Engine’den 60 kat daha iyi. Dörtte bir güç tüketerek önceki seriyle aynı performansı verebilen yonga seti, yeni OLED ekranlı 2024 iPad Pro kullanıcılarına üst seviye bir deneyim sunuyor.
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