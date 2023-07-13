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Teknoloji-Bilişim
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Apple KDV artışıyla iPhone fiyatlarında yeni bir zam gerçekleşti! %50 zam!

2023-07-13 08:38:18
Apple KDV artışıyla iPhone fiyatlarında yeni bir zam gerçekleşti! %50 zam!

Apple kullanıcılarını üzen KDV artışıyla iPhone fiyatlarına yeni bir zam geldi. Son dönemdeki artışlarla en pahalı iPhone modeli 87.457 TL'ye çıktı. Yüksek fiyatlar, tüketiciler arasında endişe yarattı. iPhone 14, 13 ve 12 serisi modellerin fiyatları da güncellendi. Ayrıca diğer Apple ürünlerinde de fiyat artışı yaşandı. Bu durum, rekabeti etkileyebilir ve alternatif markalara yönelmeye neden olabilir. Tüketiciler, bütçelerini gözden geçirerek uygun seçenekleri araştırmalıdır. 1 Haziran’dan beri gelen zamlarla İphone fiyatlarına yüzde 50 zam gelmiş oldu.

#1
Foto - Apple KDV artışıyla iPhone fiyatlarında yeni bir zam gerçekleşti! %50 zam!

Apple kullanıcılarını üzen bir haber geldi. Türkiye'de telefon fiyatlarına yapılan KDV artışı, iPhone modellerini de etkiledi. Son birkaç ay içinde yapılan dört zammın ardından bugün yeni bir zam daha gerçekleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan KDV oranının artırılması kararı, iPhone fiyatlarına yansıdı. Bu zamla birlikte en pahalı iPhone modelinin fiyatı 87.457 TL'ye kadar çıktı. Apple ürünlerine en son 1 Temmuz’da zam gelmişti.

#2
Foto - Apple KDV artışıyla iPhone fiyatlarında yeni bir zam gerçekleşti! %50 zam!

iPhone Kullanıcılarının Endişesi Artıyor iPhone fiyatlarına zam geldiğine dair haberler, iPhone kullanıcıları arasında büyük bir endişeye yol açtı. Yüksek talep ve KDV artışının etkisiyle iPhone modellerinin fiyatları daha da yükseldi. Bu durum, birçok tüketiciyi hayal kırıklığına uğrattı.

#3
Foto - Apple KDV artışıyla iPhone fiyatlarında yeni bir zam gerçekleşti! %50 zam!

Yeni Fiyatlarla iPhone Modelleri Güncellendi Yeni fiyatlarla birlikte iPhone 14 serisi, iPhone 11, 12, 13 ve 14 Pro Max modellerinin fiyatları da güncellendi.

#4
Foto - Apple KDV artışıyla iPhone fiyatlarında yeni bir zam gerçekleşti! %50 zam!

İşte iPhone modellerinin yeni fiyatları: • iPhone 14 • iPhone 14 128 GB: 48.304 TL • iPhone 14 256 GB: 52.372 TL • iPhone 14 512 GB: 60.507 TL

#5
Foto - Apple KDV artışıyla iPhone fiyatlarında yeni bir zam gerçekleşti! %50 zam!

• iPhone 14 Plus • iPhone 14 Plus 128 GB: 53.389 TL • iPhone 14 Plus 256 GB: 57.457 TL

#6
Foto - Apple KDV artışıyla iPhone fiyatlarında yeni bir zam gerçekleşti! %50 zam!

• iPhone 14 Pro • iPhone 14 Pro 128 GB: 62.541 TL • iPhone 14 Pro 256 GB: 66.609 TL • iPhone 14 Pro 512 GB: 74.745 TL • iPhone 14 Pro 1 TB: 82.880 TL

#7
Foto - Apple KDV artışıyla iPhone fiyatlarında yeni bir zam gerçekleşti! %50 zam!

• iPhone 14 Pro Max • iPhone 14 Pro Max 128 GB: 67.118 TL • iPhone 14 Pro Max 256 GB: 71.185 TL • iPhone 14 Pro Max 512 GB: 79.321 TL • iPhone 14 Pro Max 1 TB: 87.457 TL

#8
Foto - Apple KDV artışıyla iPhone fiyatlarında yeni bir zam gerçekleşti! %50 zam!

• iPhone 13 mini • iPhone 13 mini 128 GB: 36.609 TL • iPhone 13 mini 256 GB: 40.677 TL • iPhone 13 mini 512 GB: 48.813 TL

#9
Foto - Apple KDV artışıyla iPhone fiyatlarında yeni bir zam gerçekleşti! %50 zam!

• iPhone 13 • iPhone 13 128 GB: 40.677 TL • iPhone 13 256 GB: 44.745 TL • iPhone 13 512 GB: 52.880 TL

#10
Foto - Apple KDV artışıyla iPhone fiyatlarında yeni bir zam gerçekleşti! %50 zam!

• iPhone 12 • iPhone 12 64 GB: 36.609 TL • iPhone 12 128 GB: 38.643 TL • iPhone 12 256 GB: 42.711 TL

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