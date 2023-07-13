Apple KDV artışıyla iPhone fiyatlarında yeni bir zam gerçekleşti! %50 zam!

Apple kullanıcılarını üzen KDV artışıyla iPhone fiyatlarına yeni bir zam geldi. Son dönemdeki artışlarla en pahalı iPhone modeli 87.457 TL'ye çıktı. Yüksek fiyatlar, tüketiciler arasında endişe yarattı. iPhone 14, 13 ve 12 serisi modellerin fiyatları da güncellendi. Ayrıca diğer Apple ürünlerinde de fiyat artışı yaşandı. Bu durum, rekabeti etkileyebilir ve alternatif markalara yönelmeye neden olabilir. Tüketiciler, bütçelerini gözden geçirerek uygun seçenekleri araştırmalıdır. 1 Haziran’dan beri gelen zamlarla İphone fiyatlarına yüzde 50 zam gelmiş oldu.